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Осужденный в РФ за попытку контрабанды авиадеталей украинец обеспечен правом на доступ к правовой помощи, - МИД Украины

Осужденный в РФ за попытку контрабанды авиадеталей украинец обеспечен правом на доступ к правовой помощи, - МИД Украины

В деле гражданина Украины, осужденного в РФ за попытку контрабанды деталей военной авиатехники с омского предприятия, был принят весь спектр мер консульского реагирования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в МИД Украины.

"По информации консульства Украины в Новосибирске, в деле упомянутого в вашем запросе гражданина был принят весь спектр мер консульского реагирования. На неоднократные обращения учреждения в Управление ФСБ РФ по Омской области, 8 августа 2020 года был подтвержден арест и обвинение гражданина в преступлениях, предусмотренных ст.226 УК РФ. Гражданину было обеспечено право на доступ к правовой помощи адвоката", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что информация о решении суда по делу упомянутого гражданина в консульское учреждение не поступала.

Как сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ РФ, Первомайский райсуд Омска (РФ) отправил в колонию гражданина Украины за попытку контрабанды военной продукции с омского завода. "В 2019 году Игорь Кузнецов спланировал контрабандный вывоз деталей авиационной военной техники из Омска в Украину. Для осуществления своих намерений он привлек посредника - гражданина России Николая Черноскутова. В дальнейшем Кузнецов с его помощью начал устанавливать контакты с жителями различных регионов, имеющими отношение к деятельности предприятий оборонного комплекса", - говорится в сообщении.

В ноябре 2019 года Кузнецов лично приехал в Омск для приобретения совместно с Черноскутовым интересовавших его деталей военного назначения. Однако на стадии приготовления преступления действия фигурантов были пресечены сотрудниками ФСБ.

В ходе расследования сотрудники ведомства установили, что в дальнейшем гражданин Украины намеревался организовать устойчивый канал контрабандных поставок за рубеж продукции военного назначения, производимой российскими предприятиями.

Решением суда Кузнецов признан виновным по ч.1 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде вооружения), ему назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Черноскутов получил за пособничество (ч.5 ст.33, ч.1 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ) 1 год 10 месяцев колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб.

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МИД (6939) россия (95420) украинцы (3861) ФСБ (1935)


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тут, наверно, для мацкалей главное -понять и простить, никто ничего худого не замысливал -просто бизнес и ничего боле
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20.10.2020 13:19 Ответить
Если чувак украл у кацапов авиадетали и попался, то его спасают,

А если украл у кацапов авиадетали и привёз в Украину, то его судят в Украине
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20.10.2020 13:22 Ответить
Это же надо быть таким кретином, чтобы с украинским паспортом поехать в Омск, напичканный оборонкой.
Да как только он купил в москве билет на поезд москва-омск, так сразу на него был надет колпак фсб. Скорее всего с прослушкой.
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20.10.2020 13:35 Ответить
А чмо бигус возмущался, что детали из орды не по рыночной цене продавали! От же ж тварь гнилая!
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20.10.2020 23:54 Ответить
 
 