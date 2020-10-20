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Посол Великобритании Симмонс об изменении визового режима с Украиной: Не думаю, что это вероятно в ближайшем будущем

Посол Великобритании Симмонс об изменении визового режима с Украиной: Не думаю, что это вероятно в ближайшем будущем

Британская делегация посетит Украину для ознакомления с процедурами на границе и порядком выдачи документов. В то же время, в стране не считают, что изменение визового режима с Украиной вероятно в ближайшем будущем.

Об этом сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, самым позитивным относительно визита украинской делегации в Лондон было то, что министр внутренних дел Украины впервые встретился с министром внутренних дел Британии. Это действительно очень хорошо и является большим шагом вперед. Они говорили о вопросах безопасности границ и вопросах выдачи паспортов, и договорились, что Соединенное Королевство отправит в Украину официальных лиц, чтобы они ознакомились с процедурами на границе и порядком выдачи документов. Я ожидаю, что этот разговор будет продолжаться некоторое время", - сказала Симмонс.

В то же время она отметила, что не считает вероятным изменение визового режима Великобритании с Украиной в ближайшем будущем.

"Я не считаю, что изменение визового режима вероятно в ближайшем будущем, поскольку это не политический вопрос, а вопрос безопасности границ. Но я очень рада, что этот диалог происходит", - подчеркнула дипломат.

Также она указала на необходимость обеспечить профессиональную и быструю выдачу британских виз украинцам.

"Первое, что беспокоит украинцев о выдаче британских виз - это возможность получить визу вовремя. Это очень справедливый вопрос. У нас есть сервис выдачи виз, и если визу не выдают вовремя, когда все документы в порядке, то посольство действительно хочет знать о таких случаях. Потому что тогда мы имеем возможность разговаривать с сервисом выдачи виз здесь и затем в Британии, чтобы убедиться, что услуга выдачи виз предоставляется за определенное время. Они очень открыты к этой обратной связи. Необходимо обеспечить, чтобы выдача виз была настолько профессиональной, насколько это возможно", - добавила Симмонс.

По ее словам, стоит помнить, что на момент, когда ЕС ввел безвизовый режим, Соединенное Королевство не было частью Шенгенской зоны из-за того, что оно имеет вопросы по безопасности своих границ, и эти проблемы не изменились.

"Поэтому это вопрос не только по Украине, это глобальный приоритет Великобритании в отношении безопасности границ. Этот вопрос встал особенно остро в начале войны в Ираке и из-за проблемы джихадистов, боевиков, которые могли попадать в страну, а также в том числе из-за потоков нелегальной миграции и опасности организованной преступности. Это показатели, которые принимаются во внимание, когда обсуждается вопрос их визового режима с Соединенным Королевством. Итак, будущий вопрос о том, как будет выглядеть этот режим между Британией и Украиной, зависит от этих показателей, а не от наших политических переговоров или от подписания соглашений о партнерстве", - сказала посол.

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Автор: 

Великобритания (4941) посол (1796) Симмонс Мелинда (103)


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Топ комментарии
+2
Они правы .
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20.10.2020 13:29
+2
а ведь незаконорожденный герцог крыворожский был прав, когда размовлял, шо в отношениях с британие достигнут настоящий прорыв, шо и подтвердилось
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20.10.2020 13:36
+2
Ну,по правде,для бритов и американцев с канадцами любой обитатель джунглей или пустынь с недавно купированым хвостом ближе и милей чем относительно образованный и мирный украинец.
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20.10.2020 13:38
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Они правы .
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20.10.2020 13:29 Ответить
почему нет? я был там недавно и в Ирландии... всё как у нас
в Британии быдла даже больше, чем у нас
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20.10.2020 13:30 Ответить
У них быдло европейское , а у нас в большинстве ватное . Боятся они .
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20.10.2020 13:36 Ответить
He-he-he)))....де вас таких знаходять?))))
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20.10.2020 13:36 Ответить
Ти або сліпий, або дурний, або просто брешеш! Що у них як у вас!? В Польще вже не як у «вас»! Ви просто не помічаєте вже що вас оточує але не бачити різниці між вулицями ірландських і українських містечок і писати про це може тільки «українець» на Цензорі.
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20.10.2020 13:43 Ответить
чувак, не тупи!
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20.10.2020 13:44 Ответить
если бы ты путешествовал по миру, хотя бы с моё, то ты бы обращал внимание не на внешние отличия улиц, а на отличия или сходства людей, живущих на этих улицах!
если бы ты путешествовал по миру не как турист, а как я - по делам, то ты бы видел не только центральные приукрашенные и прибранные районы, но и остальные части их городов!
если бы ты общался не только с обслуживающим персоналом гостиниц или сувенирных магазинов, а простыми обывателями - ты бы прозрел, наконец-то и перестал бы писать чушь
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20.10.2020 13:48 Ответить
Северная Ирландия (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80 Ольстер ‎) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B0%D1%81%D1%82 Белфаст , ‎https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8 Дерри да да Белая Церковь - Фастов в чем отличие. ? Польша курение в тамбуре ел **** дубина по телу ( штраф: до 500 злотых ) в Украине ( могут высадить из поезда за курение )
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20.10.2020 14:33 Ответить
Ты трезвым был, сказочник?
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20.10.2020 13:48 Ответить
конечно нет, попробуй там побыть трезвым, среди такого количества алкашей
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20.10.2020 13:49 Ответить
О, я коли був в Лондоні, Ліверпулі та Манчестері, то перше що впадає в очі - бухарики о першій годині дня в пабах. Якось я розчарувався у Великобританії. Купа індусів та китайців їм краще за східних європейців.
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20.10.2020 15:01 Ответить
и у меня несколько изменилось восприятие в первый раз, когда всякие пьяные нищи бомжы на чистом английском языке просили у меня денег
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20.10.2020 15:03 Ответить
Краще в континентальну Європу з`їздити кудись ніж туди.
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20.10.2020 15:04 Ответить
а шмаркля визжала что "вот-вот"...))
снова зело-42 мордой в землю ткнули..
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20.10.2020 13:35 Ответить
У нас выборы. Поэтому власти нужны громкие заявления. И о британской визе тоже. А по факту они бы и существующий безвиз бы прикрыли. Быдло должно сидеть в стойле.
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20.10.2020 13:31 Ответить
в потенциально безвизовом режиме с британцами нужно бояться нам!
потому что там, реально, огромное кол-во персонажей с физ.уродствами и просто тупой лимиты! просто даже вспомните, что творили британские футбольные фанаты в центре Киева!!!
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20.10.2020 13:32 Ответить
Ха-ха! лимита, прийми лекарства и спать ))
Британцы и так ехали в Украину (по тем или иным причинам)...и никто им не припятствовал!
Абстись, юродиевый!
Бояться нужно только твоих друзей...ну не как бояться...просто сжигать, убивать пеной и распинать...ну как вы любите ))
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20.10.2020 14:00 Ответить
ты что мразь, считаешь украинцев хуже британцев?
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20.10.2020 14:12 Ответить
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20.10.2020 14:17 Ответить
так в этом нет сомнения
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20.10.2020 13:33 Ответить
а ведь незаконорожденный герцог крыворожский был прав, когда размовлял, шо в отношениях с британие достигнут настоящий прорыв, шо и подтвердилось
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20.10.2020 13:36 Ответить
Тепер очевидь прорив поперек...Навхрест!
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20.10.2020 13:51 Ответить
а может по диагонали?
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20.10.2020 13:52 Ответить
«Це перемога!»...
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20.10.2020 13:37 Ответить
Ну,по правде,для бритов и американцев с канадцами любой обитатель джунглей или пустынь с недавно купированым хвостом ближе и милей чем относительно образованный и мирный украинец.
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20.10.2020 13:38 Ответить
Мелинда Симмонс, посол Великобритании в Украине, рассказала о еврейских корнях своей семьи.

jewseurasia.org/page16/news66768.html

Посол Великобритании Симмонс об изменении визового режима с Украиной: Не думаю, что это вероятно в ближайшем будущем - Цензор.НЕТ 2897
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20.10.2020 13:42 Ответить
Это та шо слева, притыренная?
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20.10.2020 14:07 Ответить
Не дай боже таку вночі зустріти в парку.
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20.10.2020 15:08 Ответить
краще муслімів запустять
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20.10.2020 17:19 Ответить
 
 