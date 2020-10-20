Из Фонда по борьбе с COVID-19 на Днепр мы получили один аппарат ИВЛ, больше ничего, - Филатов

Власть Зеленского сворачивает децентрализацию и забирает деньги у местного самоуправления, а с начала эпидемии коронавируса в Днепре практически не видели поддержки от официального Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов в эфире "Cвобода слова на ICTV".

По его словам, помощь поступала только от благотворителей, в частности от Фонда Порошенко и Фонда Пинчука.

"Если говорить о ситуации в Днепре, то у нас заполняемость койко-мест 30%, то есть это произошло в результате того, что мы пожалуй одни из первых, если не первые, выделили из резервного фонда 100 миллионов гривен, переоборудовали больницы. У нас, например, 8 больница полностью пустует с приподнятым кислородом и стоят пустые кровати. При этом из коронавирусного центра мы не получили ничего. Это все сделано за счет местного самоуправления и Фонда Пинчука, еще помогал Фонд Порошенко", - отметил Филатов.

"Из коронавирусного фонда на город мы получили один аппарат ИВЛ, больше ничего. Поэтому мы не будем обсуждать, куда дели деньги. Даже если осталось 34 миллиарда, но деньги есть - время потеряно", - считает Филатов.

Мэр Днепра отметил, что в стране полностью провалено на государственном уровне ПЦР-тестирования.

"Мы понимаем, что люди ждут результаты тестов по неделе-десять дней. Им уже потом нет смысла их задавать, они либо выздоравливают, или едут в реанимацию. Я не знаю, что пишут, но я вижу это своими глазами, потому что я своими ногами хожу по земле", - говорит Филатов.

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"Чемпионы" или "мастера спорта" по борьбе с коронавирусом полностью провалили эту ситуацию. Но проблема в том, что вирус стал политическим. Центральная власть мало того, что ничего не дала - полтора года "зеленой" власти обошлось только бюджету Днепра в минус 2,5 миллиарда гривен. Вы занимаетесь тем, что децентрализацию сворачиваете и ежедневно с первого дня прихода Зеленского к власти наступаете на права местного самоуправления. То выборы хотели объявить досрочные, Конституцию поменять, то административно-территориальное деление Украины, то в нарушение требований Венецианской комиссии приняли и заменили выборную процедуру и приняли Избирательный кодекс. Поэтому вы нам ничего не дали, лучше перестаньте лезть нам в карман и душу", - призвал мэр Днепра.

"Почему вирус стал политическим? Мы видим все время, что идет попытка переложить ответственность на других - свалить с больной головы на здоровую. Но основной удар против эпидемии держит на себе местное самоуправление. По большому счету все основные опорные инфекционные больницы принадлежат территориальным общинам. Они даже не находятся в подчинении Министерства здравоохранения. Это наша парафия. Мы этим занимаемся, и только выслушиваем советы", - говорит Филатов.

Мэр Днепра призвал власти Зеленского прекратить административное давление на местное самоуправление накануне выборов 25 октября.

"Можно, чтобы центральная власть массово по всей стране прекратила административное давление на местное самоуправление, прекратила политически мотивированные уголовные дела? Для понимания, я в пятницу анонсировал, завтра ко мне заезжает со всей Украины маски-шоу. То есть у нас в стране карантин, но только для СБУ, налоговой полиции карантина нет. Со всей страны они приезжают и будут бегать по городу, всем коммунальным предприятиям, подрядчикам. За 4 дня до выборов съедутся из всей страны силовики", - сообщил Филатов.

"Но самая большая трагедия - мы, мэры городов, не видим никакого желания ни со стороны Зеленского, ни со стороны его депутатов идти навстречу местном самоуправлении", - подытожил Филатов.

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