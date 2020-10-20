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Новости Коронавирус и карантин
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Из Фонда по борьбе с COVID-19 на Днепр мы получили один аппарат ИВЛ, больше ничего, - Филатов

Из Фонда по борьбе с COVID-19 на Днепр мы получили один аппарат ИВЛ, больше ничего, - Филатов

Власть Зеленского сворачивает децентрализацию и забирает деньги у местного самоуправления, а с начала эпидемии коронавируса в Днепре практически не видели поддержки от официального Киева.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов в эфире "Cвобода слова на ICTV".

По его словам, помощь поступала только от благотворителей, в частности от Фонда Порошенко и Фонда Пинчука.

"Если говорить о ситуации в Днепре, то у нас заполняемость койко-мест 30%, то есть это произошло в результате того, что мы пожалуй одни из первых, если не первые, выделили из резервного фонда 100 миллионов гривен, переоборудовали больницы. У нас, например, 8 больница полностью пустует с приподнятым кислородом и стоят пустые кровати. При этом из коронавирусного центра мы не получили ничего. Это все сделано за счет местного самоуправления и Фонда Пинчука, еще помогал Фонд Порошенко", - отметил Филатов.

"Из коронавирусного фонда на город мы получили один аппарат ИВЛ, больше ничего. Поэтому мы не будем обсуждать, куда дели деньги. Даже если осталось 34 миллиарда, но деньги есть - время потеряно", - считает Филатов.

Мэр Днепра отметил, что в стране полностью провалено на государственном уровне ПЦР-тестирования.

"Мы понимаем, что люди ждут результаты тестов по неделе-десять дней. Им уже потом нет смысла их задавать, они либо выздоравливают, или едут в реанимацию. Я не знаю, что пишут, но я вижу это своими глазами, потому что я своими ногами хожу по земле", - говорит Филатов.

Также читайте: Титушки напали на мэра Днепра Филатова после приезда камеры телеканала Коломойского. ВИДЕО

"Чемпионы" или "мастера спорта" по борьбе с коронавирусом полностью провалили эту ситуацию. Но проблема в том, что вирус стал политическим. Центральная власть мало того, что ничего не дала - полтора года "зеленой" власти обошлось только бюджету Днепра в минус 2,5 миллиарда гривен. Вы занимаетесь тем, что децентрализацию сворачиваете и ежедневно с первого дня прихода Зеленского к власти наступаете на права местного самоуправления. То выборы хотели объявить досрочные, Конституцию поменять, то административно-территориальное деление Украины, то в нарушение требований Венецианской комиссии приняли и заменили выборную процедуру и приняли Избирательный кодекс. Поэтому вы нам ничего не дали, лучше перестаньте лезть нам в карман и душу", - призвал мэр Днепра.

"Почему вирус стал политическим? Мы видим все время, что идет попытка переложить ответственность на других - свалить с больной головы на здоровую. Но основной удар против эпидемии держит на себе местное самоуправление. По большому счету все основные опорные инфекционные больницы принадлежат территориальным общинам. Они даже не находятся в подчинении Министерства здравоохранения. Это наша парафия. Мы этим занимаемся, и только выслушиваем советы", - говорит Филатов.

Мэр Днепра призвал власти Зеленского прекратить административное давление на местное самоуправление накануне выборов 25 октября.

"Можно, чтобы центральная власть массово по всей стране прекратила административное давление на местное самоуправление, прекратила политически мотивированные уголовные дела? Для понимания, я в пятницу анонсировал, завтра ко мне заезжает со всей Украины маски-шоу. То есть у нас в стране карантин, но только для СБУ, налоговой полиции карантина нет. Со всей страны они приезжают и будут бегать по городу, всем коммунальным предприятиям, подрядчикам. За 4 дня до выборов съедутся из всей страны силовики", - сообщил Филатов.

"Но самая большая трагедия - мы, мэры городов, не видим никакого желания ни со стороны Зеленского, ни со стороны его депутатов идти навстречу местном самоуправлении", - подытожил Филатов.

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Автор: 

Днепр (4408) карантин (16729) Филатов Борис (561) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
А нахрена мы тогда налоги государству платим? Если аппараты ИВЛ нужно покупать за счет меценатов? Чтобы бубочка "50 на 50" бабло на дорогах пилил?
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20.10.2020 13:39
+6
мы со своих налогов в "фонды Пороха" не скидываемся!!!
а в ЗЕфонд (он же Госбюджет) все платим обязательно: 18% НДФЛ+1,5% военного сбора + 20% НДС + акцизы при покупке товаров (продуктов и вещей) в магазинах!!!
так что не надо ля-ля!!!!
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20.10.2020 14:33
+5
не надо путать бюджет государства и партии "пропозиция"
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20.10.2020 13:35
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Правила форума Совет форумчан
так ты б вместо своих палаток с пропозыцией и парковок, купил пару штук городу....
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20.10.2020 13:33 Ответить
не надо путать бюджет государства и партии "пропозиция"
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20.10.2020 13:35 Ответить
это все Плач Еремии, кто цифры и статьи по которым Киев не перечислил видел-считал, недоперечислил Днепру денег на борьбу с ковидом?, кто "свернул" децентрализацию тебе лично???, он говорит про фонды Пня и Пороха, так создай свой фонд и вместо вертолета своего заправь скорые, хотя бы для пиара, так оно даже на это жмет денег....
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20.10.2020 13:52 Ответить
мы со своих налогов в "фонды Пороха" не скидываемся!!!
а в ЗЕфонд (он же Госбюджет) все платим обязательно: 18% НДФЛ+1,5% военного сбора + 20% НДС + акцизы при покупке товаров (продуктов и вещей) в магазинах!!!
так что не надо ля-ля!!!!
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20.10.2020 14:33 Ответить
что ты хочешь???, что б тебя кружили в больничке?))), за твои "18% НДФЛ+1,5% военного сбора + 20% НДС + акцизы при покупке товаров (продуктов и вещей) в магазинах!!!" - дык не было и не будет этого!))) и ни с короной ни с апендицитом, а твоего борьки предвыборный ПР- достал уже всех.....)
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20.10.2020 14:43 Ответить
А нахрена мы тогда налоги государству платим? Если аппараты ИВЛ нужно покупать за счет меценатов? Чтобы бубочка "50 на 50" бабло на дорогах пилил?
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20.10.2020 13:39 Ответить
Стопудово, лучше бабло антивирусного фонда в асфальт закатать и 10 лямов на фейковый опрос потратить. Кстати, а палаток "слуг народа" часом не видел?
З Фонду боротьби з COVID-19 на Дніпро ми отримали один апарат ШВЛ, більше нічого, - Філатов - Цензор.НЕТ 9303
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20.10.2020 13:46 Ответить
встречное предложение - вместо херни от преЗЕдента под видом опроса пустить эти деньги (а это на минуточку - от 100 млн грн по самым скромным подсчетам и финансирует хрен знает какая чебурашка) на нужды больных от коронавируса ... уж коли ковидный фонд раздерибанили на "большую помойку" и хотелки преЗЕдента (с бонусами для авакова...)
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20.10.2020 13:47 Ответить
ну купили . https://gorsovet.com.ua/post/8306-filatov-s-korbanom-kupili-dlya-dnepra-laboratoriyu-ptsr-testov-dlya-issledovanie-na-covid-19-video

Филатов с Корбаном купили для Днепра лабораторию ПЦР-тестов для исследования на COVID-19
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20.10.2020 14:00 Ответить
Ахахахаха корбан это тот что отжал все здания в центре города, рейдер коломойского. Ну-ну
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20.10.2020 14:52 Ответить
да мне пох на корбана и шо он там рейдернул,https://censor.net/ru/user/195243 предложил Филе шось купить на ковид.я ответил что купили, в отличии от зебланов не купивших за пол года ни одного ИВЛ
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20.10.2020 16:14 Ответить
Ну если ума нет, то так и должно быть. Это называется втерся в доверие. Ты готов за подачку преступнику дать власть, а потом удивляешься откуда все эти поц, фсбешники и медведчуки с партией регионов. Лох
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21.10.2020 07:58 Ответить
Ты е Блан за Корбана втираешь который к власти не имеет сейчас никакого отношения,умалчивая о выбранных тобою жидко обосравшихся, зелёных тупорылых бабуинов.конюх ты лошара.я же тебе писал что на Корбана мне пох но видать в твоей конюшне темно и ты плохо разобрал что написано.
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21.10.2020 08:34 Ответить
я не голосовал за зеленского, и второе - филатов дружек корбана почему тебя это не волнует
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21.10.2020 15:07 Ответить
ты задолбал.почему это меня должно волновать?мало ли кто то дружит с кем то. разговор начался с ответа даже не тебе "почему Филя ничего не купил для борьбы с ковидом". я ответил,ты приплел корбана и его рейдерство. секешь?доходит чи не?
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21.10.2020 16:23 Ответить
Да уж дебил ты еще тот, приплел корбана как раз таки ты. Ладно, ясно, понятно, только следующий раз не вопи какое гавно и воры у власти.
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21.10.2020 16:47 Ответить
"Филатов с Корбаном купили для Днепра лабораторию ПЦР-тестов для исследования на COVID-19" это новость и ничего более. это ты считаешь что я приплел Корбана.?! ну ты и *********.
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21.10.2020 21:36 Ответить
да они скорее рояль пришлют, ну, или дороги возле больниц в асфальт по новой закатают
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20.10.2020 13:33 Ответить
Ага. И вдоль дороги мертвые с косами стоят... И тишина.
З Фонду боротьби з COVID-19 на Дніпро ми отримали один апарат ШВЛ, більше нічого, - Філатов - Цензор.НЕТ 7186
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20.10.2020 13:48 Ответить
та нет там никакой тишины, кто то ж на рояле марш должен грать
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20.10.2020 13:50 Ответить
а смартфон зачем?
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20.10.2020 14:14 Ответить
как зачем? марш записывать
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20.10.2020 14:16 Ответить
Де ви таку фотку видрали?
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20.10.2020 13:34 Ответить
та було таке !нещодавно.... якась шушара киданула зеленкою - та Боріска обтерся і сказав
- а хрен вы дождетесь чтоб я позеленел!!! (с)
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20.10.2020 13:50 Ответить
Поговаривают, он таким родился.
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20.10.2020 13:58 Ответить
Год зеленой власти обошлось бюджету Днепра минус 2,5 млрд гривен.
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20.10.2020 13:36 Ответить
Какая разика, если дорога на кладбище заасфальтирована и освещена? Люди не в счет.
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20.10.2020 13:36 Ответить
я не защищаю филатова но так как он говорит везде, и в Киеве тоже...
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20.10.2020 13:40 Ответить
Хорошо хоть не парочку уголовных дел..
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20.10.2020 13:42 Ответить
Если Филатов сказал , что помощь поступала только от благотворителей, в частности от Фонда Порошенко и Фонда Пинчука , то это более чем честно .
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20.10.2020 13:43 Ответить
Из коронавирусного фонда на город мы получили один аппарат ИВЛ, больше ничего Источник: https://censor.net/ru/n3225817
Ваші апарати шукайте тут .>>>
>>> Їх закатали в асфальт . З Фонду боротьби з COVID-19 на Дніпро ми отримали один апарат ШВЛ, більше нічого, - Філатов - Цензор.НЕТ 7046 . .
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20.10.2020 13:48 Ответить
все по плану, сперва дороги, а потом по ним развозить помощь из фонда Covid, ну это если останется денег что развозить, а не останется так можно опять подоить местные бюджеты
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20.10.2020 15:57 Ответить
Короче,козлы,а не власть
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20.10.2020 14:04 Ответить
Боре респект! зеленым ублюдкам позор!!!"
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20.10.2020 14:33 Ответить
Вор у вора дубинку украл.
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20.10.2020 14:50 Ответить
 
 