Данилов о послании Зеленского к Раде: Это четкий план действий для власти во внешней и внутренней политике
Ежегодное послание президента Украины Владимира Зеленского к Верховной Раде является четким планом действий для власти во внешней и внутренней политике.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
Он отметил, что для президента "достижение мира остается главным приоритетом, и 86 суток тишины на фронте - яркое тому подтверждение".
Среди озвученных президентом инициатив Данилов отметил особую важность создания формата "Крымская платформа".
"Вопрос Крыма для нас также является ключевым, и мы никогда не снимали его с повестки дня. Активизация переговорного процесса, привлечение в него новых участников будет приближать нас к восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - заявил Данилов.
Данилов подчеркнул, что увеличение расходов на финансирование сектора безопасности и обороны является принципиальной позицией Зеленского, и напомнил, что в проекте бюджета на 2021 года объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,93% от ВВП.
Важным инструментом реинтеграции временно оккупированных территорий станет, считает Данилов, Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей.
"5 декабря 2019 года на заседании Совета нацбезопасности и обороны рассматривалось пять сценариев развития событий на территории Донецкой и Луганской области. Мы сейчас работаем по первому утвержденному сценарию - освобождение временно оккупированных территорий политико-дипломатическим путем", - напомнил он, отметив, что реализация новых инициатив президента максимально ускорит возвращение Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав Украины на украинском условиях.
"Это вполне реалистичная цель", - уверен Данилов.
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та и данилов, как в рашке, тут же подмахнул.. как пЕсков и володин - после выступлений х*уйла))
Враження ніби слухаємо не президента європейської країни, а секретаря ЦК КПРС, який розповідає про чергову комуністичну п'ятирічку.
Кожне друге речення - про попередників. Кожне друге слово - відвертий популізм та брехня. Кожен пункт - відвертий провал.
Це не виступ президента. Це виступ Голобородька з дешевого серіалу "Слуга народу" перед виборами.
Зеленський живе в якісь паралельній реальності. Не в Україні. Бо все що він сказав - це «казочка» московського пошибу, де створюють цю "реальність" для населення.
Єдине що хочеться після виступу Зеленського - сміятися та плакати. Бо так топтатися по країні ще треба вміти. https://prm.ua/kozhne-druhe-slovo-u-vystupi-zelenskoho-vidvertyy-populizm-ta-brekhnia/ Андрій Смолій, політичний експерт
"Після сьогоднішнього послання немає сенсу в цьому заслуховуванні бо, мабуть, ми почуємо таку ж брехню і лицемірство, як сьогодні ми почули під час цього послання, ми почули брехню по COVID-19, брехню про 300% доплати медикам, ми почули брехню про страхування медиків якого немає, вибачте, чи пан Зеленський відверто бреше і лицемірно бреше, чи він просто не володіє ситуацією? Я не знаю, що з ци двох питань гірше", - зазначив політик.
Герасимов також нагадав про скорочення фінансування Збройних сил України.
"Крім цього ми почули брехню про армію, він (Зеленський - ред) каже, що не скорочене фінансування у бюджеті на наступний рік, але вся країна вже читала проєкт бюджету, який уряд Зеленського передав в парламент, де саме фінансування Збройних Сил було скорочене. Крім цього, нічого не було сказано про реальне майбутнє країни", - сказав він.
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"Четкий план".......
Да бубочкин базар там и рядом не валялся!