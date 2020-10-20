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Данилов о послании Зеленского к Раде: Это четкий план действий для власти во внешней и внутренней политике

Данилов о послании Зеленского к Раде: Это четкий план действий для власти во внешней и внутренней политике

Ежегодное послание президента Украины Владимира Зеленского к Верховной Раде является четким планом действий для власти во внешней и внутренней политике.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Он отметил, что для президента "достижение мира остается главным приоритетом, и 86 суток тишины на фронте - яркое тому подтверждение".

Среди озвученных президентом инициатив Данилов отметил особую важность создания формата "Крымская платформа".

"Вопрос Крыма для нас также является ключевым, и мы никогда не снимали его с повестки дня. Активизация переговорного процесса, привлечение в него новых участников будет приближать нас к восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - заявил Данилов.

Данилов подчеркнул, что увеличение расходов на финансирование сектора безопасности и обороны является принципиальной позицией Зеленского, и напомнил, что в проекте бюджета на 2021 года объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,93% от ВВП.

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Важным инструментом реинтеграции временно оккупированных территорий станет, считает Данилов, Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей.

"5 декабря 2019 года на заседании Совета нацбезопасности и обороны рассматривалось пять сценариев развития событий на территории Донецкой и Луганской области. Мы сейчас работаем по первому утвержденному сценарию - освобождение временно оккупированных территорий политико-дипломатическим путем", - напомнил он, отметив, что реализация новых инициатив президента максимально ускорит возвращение Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав Украины на украинском условиях.

"Это вполне реалистичная цель", - уверен Данилов.

ВР (29234) Данилов Алексей (1066) Зеленский Владимир (20271) послание (63) СНБО (4431)


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Топ комментарии
+12
судя по "выступлению" шмаркли - "план" у него был отборный
та и данилов, как в рашке, тут же подмахнул.. как пЕсков и володин - после выступлений х*уйла))
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20.10.2020 13:54
+10
Це якась глибока "брєжнєвщина". Країна з суфлера.
Враження ніби слухаємо не президента європейської країни, а секретаря ЦК КПРС, який розповідає про чергову комуністичну п'ятирічку.
Кожне друге речення - про попередників. Кожне друге слово - відвертий популізм та брехня. Кожен пункт - відвертий провал.
Це не виступ президента. Це виступ Голобородька з дешевого серіалу "Слуга народу" перед виборами.
Зеленський живе в якісь паралельній реальності. Не в Україні. Бо все що він сказав - це «казочка» московського пошибу, де створюють цю "реальність" для населення.
Єдине що хочеться після виступу Зеленського - сміятися та плакати. Бо так топтатися по країні ще треба вміти. https://prm.ua/kozhne-druhe-slovo-u-vystupi-zelenskoho-vidvertyy-populizm-ta-brekhnia/ Андрій Смолій, політичний експерт
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20.10.2020 13:57
+6
https://prm.ua/my-*******-lyshe-brekhniu-pro-armiiu-pro-covid-19-pro-doplaty-medykam-herasymov-pro-vystup-zelenskoho/ "Президент Володимир Зеленський нічого не сказав у своєму посланні до Верховної Ради про реальне майбутнє України, а лише брехав" - такий висновок зробив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов під час брифінгу, 20 жовтня.
"Після сьогоднішнього послання немає сенсу в цьому заслуховуванні бо, мабуть, ми почуємо таку ж брехню і лицемірство, як сьогодні ми почули під час цього послання, ми почули брехню по COVID-19, брехню про 300% доплати медикам, ми почули брехню про страхування медиків якого немає, вибачте, чи пан Зеленський відверто бреше і лицемірно бреше, чи він просто не володіє ситуацією? Я не знаю, що з ци двох питань гірше", - зазначив політик.
Герасимов також нагадав про скорочення фінансування Збройних сил України.
"Крім цього ми почули брехню про армію, він (Зеленський - ред) каже, що не скорочене фінансування у бюджеті на наступний рік, але вся країна вже читала проєкт бюджету, який уряд Зеленського передав в парламент, де саме фінансування Збройних Сил було скорочене. Крім цього, нічого не було сказано про реальне майбутнє країни", - сказав він.
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20.10.2020 14:02
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судя по "выступлению" шмаркли - "план" у него был отборный
та и данилов, как в рашке, тут же подмахнул.. как пЕсков и володин - после выступлений х*уйла))
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20.10.2020 13:54 Ответить
Почему я ему не верю ?
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20.10.2020 13:54 Ответить
Збрехавший раз, хто тобі повірить?(С)
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20.10.2020 13:58 Ответить
Радіймо ,в Бубочки є план , гарний ,чьоткий !!!Долина,Чуйская долина !!!)))
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20.10.2020 13:55 Ответить
У вас є план, містер Фікс?
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20.10.2020 13:57 Ответить
"Мой чемоданчик,набитий планом,он предназначен.." 73%-вому лохторату !!))
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20.10.2020 14:13 Ответить
Я планов нашіх люблю громадьйо.
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20.10.2020 13:55 Ответить
Это не послание,а выпендрёж обычный выпендреж
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20.10.2020 13:57 Ответить
Це послання до 73%-вого лохтората,в світлі наближення иборів !!!)))
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20.10.2020 14:11 Ответить
Це якась глибока "брєжнєвщина". Країна з суфлера.
Враження ніби слухаємо не президента європейської країни, а секретаря ЦК КПРС, який розповідає про чергову комуністичну п'ятирічку.
Кожне друге речення - про попередників. Кожне друге слово - відвертий популізм та брехня. Кожен пункт - відвертий провал.
Це не виступ президента. Це виступ Голобородька з дешевого серіалу "Слуга народу" перед виборами.
Зеленський живе в якісь паралельній реальності. Не в Україні. Бо все що він сказав - це «казочка» московського пошибу, де створюють цю "реальність" для населення.
Єдине що хочеться після виступу Зеленського - сміятися та плакати. Бо так топтатися по країні ще треба вміти. https://prm.ua/kozhne-druhe-slovo-u-vystupi-zelenskoho-vidvertyy-populizm-ta-brekhnia/ Андрій Смолій, політичний експерт
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20.10.2020 13:57 Ответить
по ходу о них там массовый санкционированный сверху переход к потреблению наряду с крепким алкоголем марихуаны в чисто медицинских целях
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20.10.2020 13:59 Ответить
О чём говорят эти обкуренные ? О коксе, о плане ?
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20.10.2020 13:59 Ответить
Почему зе-СНБО под руководством Данилова не реагирует, не комментирует тот, факт, что гос. спецсвязь ложится под китайцев?
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20.10.2020 14:00 Ответить
Це жесть, не вистачало ще отримати санкції від штатів
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20.10.2020 16:52 Ответить
Їх якщо отримають, то конкретні злочинці, що здають інтереси України.
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20.10.2020 17:02 Ответить
Слушал через колонки, смотрел трансляцию под микроскопом но так и не понял, куда ведет этот скоморох Украину? В ЕС и НАТО или в Таежный союз и ОДКБ?
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20.10.2020 14:01 Ответить
Та який із безногого сліпого поводир! Не кажучи вже про голову.
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20.10.2020 15:37 Ответить
Данилов о послании Зеленского - "Это четкий план....."

Данилов о послании Зеленского к Раде: Это четкий план действий для власти во внешней и внутренней политике - Цензор.НЕТ 6463
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20.10.2020 14:01 Ответить
https://prm.ua/my-*******-lyshe-brekhniu-pro-armiiu-pro-covid-19-pro-doplaty-medykam-herasymov-pro-vystup-zelenskoho/ "Президент Володимир Зеленський нічого не сказав у своєму посланні до Верховної Ради про реальне майбутнє України, а лише брехав" - такий висновок зробив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов під час брифінгу, 20 жовтня.
"Після сьогоднішнього послання немає сенсу в цьому заслуховуванні бо, мабуть, ми почуємо таку ж брехню і лицемірство, як сьогодні ми почули під час цього послання, ми почули брехню по COVID-19, брехню про 300% доплати медикам, ми почули брехню про страхування медиків якого немає, вибачте, чи пан Зеленський відверто бреше і лицемірно бреше, чи він просто не володіє ситуацією? Я не знаю, що з ци двох питань гірше", - зазначив політик.
Герасимов також нагадав про скорочення фінансування Збройних сил України.
"Крім цього ми почули брехню про армію, він (Зеленський - ред) каже, що не скорочене фінансування у бюджеті на наступний рік, але вся країна вже читала проєкт бюджету, який уряд Зеленського передав в парламент, де саме фінансування Збройних Сил було скорочене. Крім цього, нічого не було сказано про реальне майбутнє країни", - сказав він.
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20.10.2020 14:02 Ответить
Це піаристичний відосік, за для мобілізації розповзаючогося лохторату піввареникових дегенератів...
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20.10.2020 14:07 Ответить
Опять чушь несет. За что это шапито стране?
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20.10.2020 14:09 Ответить
Данілов про послання Зеленського до Ради: Це чіткий план дій для влади у зовнішній і внутрішній політиці - Цензор.НЕТ 2552

...
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20.10.2020 14:11 Ответить
четким планом действий для власти во внешней и внутренней политике./Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в безопасности понимает - он работал ветеринаром в зооуголке городского парка.
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20.10.2020 14:12 Ответить
Ой ржу не могу......
"Четкий план".......
Да бубочкин базар там и рядом не валялся!
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20.10.2020 14:16 Ответить
Який в сраку план? Що ти зробив за півтора роки?!! Маючи більшість у парламенті!
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20.10.2020 14:16 Ответить
Таких зоофілів "Данілових" потрібно інтернувати. Спершу в концентраційні табори для інтернованих для а потім заганяти в вагони для скотини і на *********... Назавжди.
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20.10.2020 14:25 Ответить
Бред сивого клоуна.
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20.10.2020 14:33 Ответить
а никто и не спорит, это действительно "четкий план" действий для "четких пацанчиков"
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20.10.2020 14:43 Ответить
Як в радянські часи чи зараз на кацапії- головне виразити свою готовність слідувати курсу партії.
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20.10.2020 14:50 Ответить
Это все примитивный популлизм для зебилов. Реинтеграция Крыма и Донбасса нереальна, это все понимают. Но на этом делать вид, что мы напряженно работаем. МОжет 5 лет не хватит, выберите нас еще на 5 или 10 лет.
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20.10.2020 15:11 Ответить
А кто-нибудь даст ссылочки на подобные обращения всех предыдущих президентов УКРАИНЫ? Просто интересно сравнить т.с. "для чистоты эксперимента".
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20.10.2020 15:27 Ответить
Не буду загадувати. Пригадую, критика була, але такого ржача не було.
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20.10.2020 15:58 Ответить
По мне, так надо по всей УКРАИНЕ сделать свободную экономическую зону, чтобы в лугандоне и дыре жителям крышу снесло от контраста в жизни. Они тогда сами снесут там все что надо без ВСУ и на коленях назад проситься будут! И крымские тоже!
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20.10.2020 15:32 Ответить
Ні. вони вже здулися після "Путін ввєді!"
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20.10.2020 15:52 Ответить
Питання-то задавалося про канабіс, причому тут "план"? Чи без разніци?
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20.10.2020 15:40 Ответить
А ці все про план. Ваша справа робити своє діло, а не бути ведомими.
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20.10.2020 16:50 Ответить
 
 