Минздрав до 10 ноября увеличит количество коек для больных коронавирусом до 52 тыс., - Степанов

Министерство здравоохранения планирует до 10 ноября 2020 года увеличить количество коек для больных коронавирусом пациентов до 52 тыс.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе доклада в Верховной Раде 20 октября, передает Цензор.НЕТ.

"В начале эпидемии было 12,704 тыс. коек для пациентов с коронавирусной болезнью, мы уже увеличили это количество до 42 тыс. и до 10 ноября увеличим до 52 тыс. К середине ноября 50% коек (26 тыс.) будут подключены к кислороду, а в декабре мы увеличим этот показатель до 80%",- сказал он.

По словам Степанова, на обеспечение коек подачей кислорода в регионы направили 572 млн грн.

Министр отметил, что до конца года планируется поставка 11 млн единиц средств индивидуальной защиты.

"Минздрав согласовал закупку 54 компьютерных томографов для медучреждений на сумму 774 млн грн, до конца года закупят еще 107. Кроме того, 6 млн единиц СИЗ поставлено в регионы, еще 11 млн единиц будет поставлено до конца года", - добавил Степанов.

По его словам, медучреждения полностью обеспечены аппаратами ИВЛ (их в настоящее время используется около 10%) и мониторами пациента, обеспеченность которыми выросла в 1,5 раза. Помимо этого, по словам министра, Национальная служба здоровья выплатила медучреждениям за предоставление помощи при COVID-19 5,464 млрд грн.

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