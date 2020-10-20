3 644 84
Выступление президента добавит к рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народа" Дубинский
В "Слуге народа" назвали выступление президента Владимира Зеленского в Верховной Раде "убедительным".
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.
"Убедительное выступление Президента в Раде. Про войну и мир, ответственность власти и вызовы на будущее. По ощущениям, это выступление прибавит к рейтингу СН в областях минимум до 5%", - заявил Дубинский.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде.
Топ комментарии
+27 Van-Basten Van-Basten
показать весь комментарий20.10.2020 14:11
+26 oleg1966
показать весь комментарий20.10.2020 14:13
+23 САша Фастовец
показать весь комментарий20.10.2020 14:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А в в центрально-північно-західних областях йому народ вже давно не вірить.
Кстати, сегодня Зеля опять заявил, что готовит следующие "выборы" президента с помощью голосования по интернету. Он, конечно же, победит с 73%.
поднять рейтинг зебарана как и слуг сброда, это как поднять потенцию 100 летнему старику с помощью виагры.
Вже намалювався один...
Відколупай краєчек асфальту та йди з ним лікуватись, замість ліків та кисню...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Важно то, что покажут по телевизору!