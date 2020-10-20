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Новости Местные выборы-2020
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Выступление президента добавит к рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народа" Дубинский

Выступление президента добавит к рейтингу СН в областях 5%, -

В "Слуге народа" назвали выступление президента Владимира Зеленского в Верховной Раде "убедительным".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Убедительное выступление Президента в Раде. Про войну и мир, ответственность власти и вызовы на будущее. По ощущениям, это выступление прибавит к рейтингу СН в областях минимум до 5%", - заявил Дубинский.

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Выступление президента добавит к рейтингу СН в областях 5%, - слуга народа Дубинский 01

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде.

Автор: 

ВР (29234) Зеленский Владимир (20271) местные выборы (2752) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+27
Выступление президента добавит к рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4925
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20.10.2020 14:11
+26
Выступление президента добавит к рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4545
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20.10.2020 14:13
+23
прогнозирую сразу +50%, а если б казав еще шонить про кроликов и ценный мех, то рейтинг сразу бы был +100%
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20.10.2020 14:11
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Виступ президента додасть до рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 579
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20.10.2020 14:42 Ответить
Виступ президента додасть до рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 5361
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20.10.2020 14:57 Ответить
прогнозирую сразу +50%, а если б казав еще шонить про кроликов и ценный мех, то рейтинг сразу бы был +100%
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20.10.2020 14:11 Ответить
+100% было бы после исполнения коронного номера на рояле.
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20.10.2020 14:28 Ответить
поц есть поц ! учи матчасть дубинский !!!!
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20.10.2020 15:41 Ответить
Выступление президента добавит к рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4925
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20.10.2020 14:11 Ответить
нет, это одна из тех, из-за кого пудель румынский очень скоро будет в эмиграции (если успеет убежать).
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20.10.2020 14:33 Ответить
Виступ президента додасть до рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 7160
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20.10.2020 15:37 Ответить
Якщо додасть рейтингу уродам за рахунок касапських зажопів в південно-східних областях - то нехай.
А в в центрально-північно-західних областях йому народ вже давно не вірить.
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20.10.2020 14:11 Ответить
Мля, у него только рейтинги в голове...
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20.10.2020 14:12 Ответить
Выступление президента добавит к антирейтингу СН в областях 5%, - "слуга народа" Дубинский.
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20.10.2020 14:12 Ответить
Дубинский , ты за кого ?
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20.10.2020 14:13 Ответить
а ещё одна "Мрия" с вантузами добавит целых 10%.
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20.10.2020 14:13 Ответить
Выступление президента добавит к рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4545
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20.10.2020 14:13 Ответить
это после дорожки, отходняк выглядит иначе:
Выступление президента добавит к рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 7891
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20.10.2020 14:19 Ответить
Вот лизнул Дубинский так лизнул через жопу прям до гланд!
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20.10.2020 14:15 Ответить
Скорее умножит на ноль остатки его рейтинга
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20.10.2020 14:15 Ответить
Тебе дубина еще кто то верит?
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20.10.2020 14:15 Ответить
Понятно. Минимум, который зеленые себе пририсуют.
Кстати, сегодня Зеля опять заявил, что готовит следующие "выборы" президента с помощью голосования по интернету. Он, конечно же, победит с 73%.
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20.10.2020 14:15 Ответить
Выступление президента добавит к рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 751
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20.10.2020 14:24 Ответить
По ощущениям у тебя, дубина, коломойского член в #опе, чтоб голова не шаталась.
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20.10.2020 14:17 Ответить
Дубинский он и есть дубинский.
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20.10.2020 14:17 Ответить
Це тобі так каацца.
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20.10.2020 14:17 Ответить
Дубинский ,такой большой ,а в сказки верит🤔🤫😂😂😂😂 Или ,или в Украине остались одни идиоты 😠
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20.10.2020 14:17 Ответить
Выступление президента добавит к рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 8715
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20.10.2020 14:19 Ответить
Выступление президента добавит к рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 204
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20.10.2020 14:20 Ответить
дубина в ейфории... дурень думкою багатіє про 5%...
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20.10.2020 14:21 Ответить
А сколько % отнимет выступление Сюмар?
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20.10.2020 14:21 Ответить
посмотрим, зебуин, посмотрим...
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20.10.2020 14:32 Ответить
А ты зебил все продолжаешь искать жемчужину в куче зеленого дерьма?? И как успехи??
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20.10.2020 14:36 Ответить
Понятно...значит ищешь...и в силу того что ты зебил ..у тебя ума не хватает понять элементарного...что в дерме жемчужин нет и быть не может...
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20.10.2020 14:49 Ответить
Да вас тут искателей жемчужин в зеленом дерьме не так уж и много осталось....так что сделать выводы не сложно..
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20.10.2020 15:18 Ответить
Свинорусик, ты сегодня прям в ударе. Дрочнул на Членопианиста?
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20.10.2020 14:50 Ответить
да уж, если человек идиот (дуболом), то это не лечися
поднять рейтинг зебарана как и слуг сброда, это как поднять потенцию 100 летнему старику с помощью виагры.
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20.10.2020 14:23 Ответить
тварь дубинского уже давно пора отправить на нары, пускай его там епут в тупой собачий рот
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20.10.2020 14:26 Ответить
У имбецилов свои подсчёты. А жопа бени вообще великий арифметик.
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20.10.2020 14:27 Ответить
наоборот после циничного вранья зели будет -5% еще
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20.10.2020 14:28 Ответить
Так если "-5%", то вообще рейтинга не будет, а то и в минуса полезет
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20.10.2020 14:34 Ответить
Правильно писать не "слуга народа Дубинский", а румын Дубинеску....
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20.10.2020 14:31 Ответить
Тупой лох.
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20.10.2020 14:32 Ответить
Враховуючи, що Слуги повний нуль, то +5% досить пристойний результат.
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20.10.2020 14:33 Ответить
не программируй, собачий рот, посчитаем - увидим...
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20.10.2020 14:34 Ответить
Тре бути справжнісеньким дєгєнєратом, щоби повестись на цю піаристичну балаканину, прочитану з суфлера, після півтора роки такої самої безрезультатної брехні...
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20.10.2020 14:34 Ответить
О...
Вже намалювався один...
Відколупай краєчек асфальту та йди з ним лікуватись, замість ліків та кисню...
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20.10.2020 14:41 Ответить
Сколько не говори халва...а осел от этого умнее не станет..
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20.10.2020 14:34 Ответить
после выступления зелоха минус 5% будет. А после поддержки его пуделем румынским - ещё минус 5% 😂😂😂😂 Но в Румынии и на кукане коломунского, наверно не учат ,что когда несёшь наркотический бред то это не прибавляет никаких процентов.
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20.10.2020 14:39 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.10.2020 14:40 Ответить
Дубина еще оргазмирует после выступления Членопианиста...)))
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20.10.2020 14:42 Ответить
саме так, але від*ємної величини
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20.10.2020 14:51 Ответить
Лиз зараховано. Як в старі часи- головне, вчасно схвалити курс партії.
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20.10.2020 14:52 Ответить
давай давай, смали далі, олігофрен))
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20.10.2020 14:53 Ответить
"по ощущениям добавит" - хахахахахахахаха
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20.10.2020 14:55 Ответить
Жители Обуховского и Васильковского районов выбрали это чмо в Раду. Надеюсь им хоть стыдно за свой выбор.
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20.10.2020 14:55 Ответить
Признаки породы Румынский Пудель - брехливый, самовлюбленный, тупой но на простые команды реагирует. Любит лизать хозяйскую сраку.
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20.10.2020 15:01 Ответить
а гавканье этой фубли - бородатой задницы отнимет минимум 10...
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20.10.2020 15:02 Ответить
Може й так, якби ще хто слухав це душеубоге непорозуміння.
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20.10.2020 15:43 Ответить
Любое открытие вонючего рта дубинского это минут 5 процентов зебуинам
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20.10.2020 15:46 Ответить
А какая разница, что говорил Зеля?
Важно то, что покажут по телевизору!
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20.10.2020 16:10 Ответить
Цікаво, яким вимірювальним приладом користувався "собачий рот", встановлюючи таку цифру в процентах, канабісом чи "планом" або прикидав член до носа?
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20.10.2020 16:15 Ответить
Донбассу нужны особые экономические условия - налоговые и таможенные преференции- это изречение "зе преза " ,да плюс,когда за него воет коломойского "кликушник" дубинский у множеное на "штраф уплочен"лох" отнимет 10-12%% голосов по всей Украине за исключение территорий.которым през"зе" "слуга ,,,по указанию мацковского хазяина,разрушевшего украинский Донбасс и своровавшего заводы и фабрики Донбасса,теперь, за счет украинского народа,все разрушенное куйлом ,нужно востановить ,давая какие то преференции и особие условия ... служивый грабитель украинского народа с булавой
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20.10.2020 16:20 Ответить
СКАЗОЧНЫЙ ПИНОКИО ВРАТЬ НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ
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20.10.2020 16:56 Ответить
......от слова ДУБИНА !!!!!
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20.10.2020 17:06 Ответить
---Тут вже не до жартів. коли до пропутінської гидоти. яка мордує нас . щоднини.---додасться опісля виборів на місцях/ стараннями виборццв--плібеїв -73% / іще й кишло трупаря--рабіна-- це буде повний капець . щоправда і війні кінець ...Воювати вже буде нізащо ...всі підемо добудовувати Байкало--Амурську Магістраль...
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20.10.2020 17:57 Ответить
Законів і Конституції для зелених не існує. Українцям це, виявляється, не важливо.Народ нарешті має ''народну'' владу. Сором.
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20.10.2020 19:17 Ответить
я сегодня Дубинского видел. Видел, а не огрел, грех-то какой, пойду исповедаюсь
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20.10.2020 21:11 Ответить
присутність у фракції такого виродка,як мудінський забере 15%.
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20.10.2020 21:56 Ответить
Виступ президента додасть до рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 4411
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20.10.2020 23:49 Ответить
 
 