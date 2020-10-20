Выступление президента добавит к рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народа" Дубинский

В "Слуге народа" назвали выступление президента Владимира Зеленского в Верховной Раде "убедительным".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Убедительное выступление Президента в Раде. Про войну и мир, ответственность власти и вызовы на будущее. По ощущениям, это выступление прибавит к рейтингу СН в областях минимум до 5%", - заявил Дубинский.

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Ранее Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде.