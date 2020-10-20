76% украинцев считают, что на местных выборах будут фальсификации, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Три четверти украинцев убеждены, что на местных выборах 25 октября будут применены фальсификации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-19 октября.
"48% считают, что на местных выборах будут незначительные фальсификации. 28% – убеждены, что они будут значительными. 16% – считают, что их не будет", - говорится в опросе.
Социологи отмечают, что за последний месяц выросло количество тех, кто ожидает значительных фальсификаций.
Исследование проходило с 16 по 19 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 5000 респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.
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6. Возможна ли фальсификация результатов выборов при Зеленском?
П.С. Ответ готов: "да" - 76% !