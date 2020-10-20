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Новости
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76% украинцев считают, что на местных выборах будут фальсификации, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Три четверти украинцев убеждены, что на местных выборах 25 октября будут применены фальсификации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-19 октября.

"48% считают, что на местных выборах будут незначительные фальсификации. 28% – убеждены, что они будут значительными. 16% – считают, что их не будет", - говорится в опросе.

76% украинцев считают, что на местных выборах будут фальсификации, - опрос Рейтинга 01

Социологи отмечают, что за последний месяц выросло количество тех, кто ожидает значительных фальсификаций.

Исследование проходило с 16 по 19 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 5000 респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

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Автор: 

местные выборы (2752) опрос (2824) подлог (1364)


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Топ комментарии
+10
76% украинцев считают, что на местных выборах будут фальсификации, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6257
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20.10.2020 14:32
+9
76 % ? Савпадение? Не думаю)))
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20.10.2020 14:31
+9
А Порошенко не использовал админ ресурс и проиграв - честно отдал членограю булаву, а лучше бы ввел режим ЧП и коммендантский час ибо с зебилами по другому нельзя
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20.10.2020 14:32
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Правила форума Совет форумчан
76 % ? Савпадение? Не думаю)))
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20.10.2020 14:31 Ответить
А Порошенко не использовал админ ресурс и проиграв - честно отдал членограю булаву, а лучше бы ввел режим ЧП и коммендантский час ибо с зебилами по другому нельзя
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20.10.2020 14:32 Ответить
У него он закончился.Все,шо мог он сфальсифицировал и так.Уж очень большой перевес был на стороне зе
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20.10.2020 14:36 Ответить
Он ввел своё ЧП Ылиттному ыликторату по самые нихочю
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20.10.2020 14:52 Ответить
не дай бог
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20.10.2020 15:12 Ответить
Это те же 76 % ? ...
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20.10.2020 14:32 Ответить
76% украинцев считают, что на местных выборах будут фальсификации, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6257
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20.10.2020 14:32 Ответить
Голоборотька VS зеленских ?
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20.10.2020 14:38 Ответить
Интересно,а когда их не было?!
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20.10.2020 14:34 Ответить
Сам собой нарисовался шестой вопрос:
6. Возможна ли фальсификация результатов выборов при Зеленском?
П.С. Ответ готов: "да" - 76% !
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20.10.2020 14:37 Ответить
Есть еще желание поучать белорусов, киргизов...?
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20.10.2020 14:41 Ответить
есть еще желание у белорусов, киргизов учиться у украинцев?
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20.10.2020 19:19 Ответить
Наочна демонстрація рівня довіри ЗЕленому балагану при владі. Навіть ті, хто досі вважає клоуна "найвеличнішим", дупою (бо мізки відсутні) відчуває, що крім як брехати, квартальне (беніне) віслюче стадо більше ні на що не здатне.
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20.10.2020 14:41 Ответить
но всьо равно проголосуют за зебилов
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20.10.2020 14:54 Ответить
а яка різниця ? всі вони тузіки олігархів і для пересічного громадянина ті чи інші народу то що
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20.10.2020 14:41 Ответить
Тут навіть до гадалки не ходи. Місцеві князьки будуть битися за ресурси. Головний приз- земля.
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20.10.2020 15:14 Ответить
а я считаю что выберут опять не того)))
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20.10.2020 16:00 Ответить
а как же! Это же Украина! (сам я больше на выборы не хожу)
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20.10.2020 16:42 Ответить
А это майдан...готовься зечмо.
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20.10.2020 17:19 Ответить
Это приговор для Зеленского. Ибо те выборы, где победил наш выродок, признаны честными и прозрачными. А сейчас люди не верят, что наш выродок обеспечит честные выборы. Зеленский разрушает базовые принципы демократии и гражданского общества, взрыв общественного негодования обеспечен.
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20.10.2020 18:59 Ответить
Фальсифікації розпочалися ще на стадії підготовки. Це не вибори, а профанація виборів.
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20.10.2020 20:58 Ответить
 
 