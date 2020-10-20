Семьям курсантов, погибших при крушении самолета Ан-26 под Чугуевом, выплачены компенсации, - Генштаб ВСУ

Областные военные комиссариаты Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в понедельник, 19 октября, выплатили семьям погибших в авиакатастрофе под Чугуевом (Харьковская обл.) 25 сентября курсантов единоразовую денежную помощь.

"Выплату в размере 750-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, проведено путем зачисления средств на карточные счета, открытые семьями курсантов в учреждениях банков на их выбор", - сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на данный момент продолжает работать правительственная комиссия и продолжается работа по техническому расследованию катастрофы самолета Ан-26Ш. Семьям экипажа выплаты будут осуществлены после окончательного официального установления обстоятельств и причин авиакатастрофы.\

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.