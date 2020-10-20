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Украина не отказывается от проекта со Всемирным банком по созданию системы E-social, - Минсоцполитики. ДОКУМЕНТ

Украина не отказывается от проекта со Всемирным банком по созданию системы E-social, - Минсоцполитики. ДОКУМЕНТ

Министерство социальной политики не разрывает работу с Международным банком реконструкции и развития по созданию модернизированной системы социального обеспечения.

Об этом говорится в ответе Минсоцполитики на запрос Цензор.НЕТ.

Как отмечается, действие договора о заеме продлено.

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Украина не отказывается от проекта со Всемирным банком по созданию системы E-social, - Минсоцполитики 01

Напомним, ранее общественная организация "Разумная сила" заявила о том, что действия Министерства социальной политики могут привести к разрыву сотрудничества со Всемирным банком в вопросе создания информационно-аналитической системы управления поддержкой населения Украины (E-social).

Всемирный Банк (447) Министерство социальной политики (882)


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Почему до сих пор не проводят аудит Пенсионного фонда?Я более,чем уверен-там десятки тысяч мёртвых душ и столько-же незаконных льготников!Воруют сотнями миллионов!
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20.10.2020 15:07 Ответить
Тому що скандалів буде тьма.
А як це роздують ЗМІ розказуючи про те що бідних пенсіонерів залишили без пенсії. Це буде точна копія того як намагались реформувати медицину і всі ті що сиділи на потоках почали війну проти Супрун. Тому ніхто не хочу рухати ці екскременти у вигляді пенсійного фонду щоб вони не смерділи.
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20.10.2020 16:45 Ответить
Нет воли разворошить эту навозную кучу.Вонь быстро уйдёт,а результат будет огромный!
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20.10.2020 17:03 Ответить
это разнос гречки раз в 5 лет под выборы?))) с оплатой из госбюджета?)
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20.10.2020 16:55 Ответить
 
 