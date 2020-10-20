Украина не отказывается от проекта со Всемирным банком по созданию системы E-social, - Минсоцполитики. ДОКУМЕНТ

Министерство социальной политики не разрывает работу с Международным банком реконструкции и развития по созданию модернизированной системы социального обеспечения.

Об этом говорится в ответе Минсоцполитики на запрос Цензор.НЕТ.

Как отмечается, действие договора о заеме продлено.

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Напомним, ранее общественная организация "Разумная сила" заявила о том, что действия Министерства социальной политики могут привести к разрыву сотрудничества со Всемирным банком в вопросе создания информационно-аналитической системы управления поддержкой населения Украины (E-social).