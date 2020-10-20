"России надо сделать только одну вещь - выйти из Донбасса и Луганска и вернуть Крым Украине", - посол Великобритании Симмонс

РФ должна начать делать то, на что она согласилась в рамках Минского мирного процесса - выйти из Донецкой и Луганской областей и вернуть оккупированный ею Крымский полуостров Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Есть только одна вещь, которую необходимо сделать - это Россия должна начать делать то, на что она согласилась в рамках Минского мирного процесса, однако она этого не делает. Разумеется, есть большие дебаты, когда украинская администрация пытается реализовать мирные инициативы. Но они пытаются двигаться вперед и делать то, что от них требуется в этом соглашении. Но здесь не будет успеха, пока Россия не будет делать то же самое. России надо сделать только одну вещь - выйти из Донбасса и Луганска и вернуть Крым Украине", - отметила посол.

Также Симмонс подчеркнула, что санкции против РФ должны продолжаться, потому что они ставят высокую цену за незаконную деятельность, и России нужно показать, что международное сообщество поддерживает свои обязательства.

"Наиболее важно то, что Россия понимает, что существует очень высокая цена, которую ей придется заплатить за то, что она продолжает этот конфликт. И одна составляющая этой высокой цены - это санкции. Это самый четкий, сильный сигнал. Но также страны показывают, что они подготовлены к участию в учениях. И, к слову, учения в Украине (Объединенные усилия - 2020. - Ред.) происходили одновременно с российскими учениями "Кавказ-2020". Так что это показывает, что союзники приходят и оказывают военную поддержку, а не только гуманитарную помощь. И я знаю, что Великобритания не единственная страна, которая так думает", - добавила Симмонс.

Посол отметила, что хотя Великобритания является участником Минского процесса, но постоянно поддерживает его и указала НАТО, что наиболее сложным в этом является то, что в течение этого года Россия все меньше и меньше шла на сотрудничество.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Великобритании Симмонс об изменении визового режима с Украиной: Не думаю, что это вероятно в ближайшем будущем