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"России надо сделать только одну вещь - выйти из Донбасса и Луганска и вернуть Крым Украине", - посол Великобритании Симмонс

РФ должна начать делать то, на что она согласилась в рамках Минского мирного процесса - выйти из Донецкой и Луганской областей и вернуть оккупированный ею Крымский полуостров Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Есть только одна вещь, которую необходимо сделать - это Россия должна начать делать то, на что она согласилась в рамках Минского мирного процесса, однако она этого не делает. Разумеется, есть большие дебаты, когда украинская администрация пытается реализовать мирные инициативы. Но они пытаются двигаться вперед и делать то, что от них требуется в этом соглашении. Но здесь не будет успеха, пока Россия не будет делать то же самое. России надо сделать только одну вещь - выйти из Донбасса и Луганска и вернуть Крым Украине", - отметила посол.

Также Симмонс подчеркнула, что санкции против РФ должны продолжаться, потому что они ставят высокую цену за незаконную деятельность, и России нужно показать, что международное сообщество поддерживает свои обязательства.

"Наиболее важно то, что Россия понимает, что существует очень высокая цена, которую ей придется заплатить за то, что она продолжает этот конфликт. И одна составляющая этой высокой цены - это санкции. Это самый четкий, сильный сигнал. Но также страны показывают, что они подготовлены к участию в учениях. И, к слову, учения в Украине (Объединенные усилия - 2020. - Ред.) происходили одновременно с российскими учениями "Кавказ-2020". Так что это показывает, что союзники приходят и оказывают военную поддержку, а не только гуманитарную помощь. И я знаю, что Великобритания не единственная страна, которая так думает", - добавила Симмонс.

Посол отметила, что хотя Великобритания является участником Минского процесса, но постоянно поддерживает его и указала НАТО, что наиболее сложным в этом является то, что в течение этого года Россия все меньше и меньше шла на сотрудничество.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Великобритании Симмонс об изменении визового режима с Украиной: Не думаю, что это вероятно в ближайшем будущем

Автор: 

Великобритания (4943) Крым (26373) россия (95420) Донбасс (26955) Симмонс Мелинда (103)


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Топ комментарии
+5
Ну, а потім виплатити компенсації за окупацію як безпосередньо державі, так і усім постраждалим
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20.10.2020 14:51
+5
И сесть на скамью подсудимых в международном трибунале !
Или отправить туда главарей, а остальных посадить на РФ !
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20.10.2020 14:54
+2
Ось тільки так званий президент цього не хоче розуміти.
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20.10.2020 15:43
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Правила форума Совет форумчан
Моня, вы посмотрите на эту англичанку, это же наши люди, так шо загадывать будут много.
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20.10.2020 15:12 Ответить
То ідеальний варіант.
Але після розвалення ці "смішні" частини почнуть між собою воювати ... Тут без зовнішнього управління не обійтись
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20.10.2020 14:57 Ответить
Вопрос крысма в Минске не завязан, если эта женщина не в курсе...
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20.10.2020 14:49 Ответить
да при чем нахххх тут (и там) этот наххх никому не нужен минск...???- женщина сказала слово бриттов - и всё тут)))
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20.10.2020 23:07 Ответить
Мудрая женщина
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20.10.2020 14:50 Ответить
Ну, а потім виплатити компенсації за окупацію як безпосередньо державі, так і усім постраждалим
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20.10.2020 14:51 Ответить
И сесть на скамью подсудимых в международном трибунале !
Или отправить туда главарей, а остальных посадить на РФ !
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20.10.2020 14:54 Ответить
США отозвали визы у 113 сотрудников «Аэрофлота», подозреваемых в причастности к контрабанде. Они вывозили из США в Россию ворованные устройства Apple.
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20.10.2020 14:51 Ответить
да воровать им бы там ххх кто дал- просто серые, без таможенного оформления со всеми вытекающими наценками..
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20.10.2020 23:11 Ответить
Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦
@A_Vit_
Азербайджанский солдат в освобождённом городе Физули показывает дом его семьи, откуда они были изгнаны оккупантами. Теперь оккупанты бежали.

Вот так и на Донбассе, и в Крыму будет
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20.10.2020 14:52 Ответить
миссия России - самоуничтожиться, и спасти мир от своего присутствия..
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20.10.2020 14:52 Ответить
"России надо сделать только одну вещь - выйти из Донбасса и Луганска и вернуть Крым Украине", - посол Великобритании Симмонс" - Ну всё правильно сказала, тут не о чем спорить.
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20.10.2020 14:53 Ответить
Без волшебной палочки это не работает.
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20.10.2020 14:53 Ответить
Только железный занавес от дикарей ворующих чужие территории.
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20.10.2020 14:53 Ответить
России нужно обуть обрыганные лапти, одеть кокошник и валить к херам домой на мокшанские болота
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20.10.2020 14:57 Ответить
РАБссия навсегда осталась в 1945 году...
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20.10.2020 15:01 Ответить
Вернуть -это обязательно! Но,не только Украине.....вернуть надо и Грузии и Молдавии и кое что еще....И заплатить за причиненный урон!
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20.10.2020 15:04 Ответить
навіть згоден на те, що це буде поетапне повернення за графіком
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20.10.2020 15:17 Ответить
Когда у британской бабы яиц больше чем у украинского президента
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20.10.2020 15:24 Ответить
Это уже 2 вещи...
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20.10.2020 15:29 Ответить
Ось тільки так званий президент цього не хоче розуміти.
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20.10.2020 15:43 Ответить
а що на це піськов ляпне?
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20.10.2020 16:00 Ответить
Ого! Уже не в фейсбуке осмелились пискнуть. Вот это мощный и принципиальный гарант. Только говорить эти все слова нужно в МОСКВЕ, а не в Киеве.
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21.10.2020 16:48 Ответить
 
 