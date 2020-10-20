Агент НАБУ Шевченко показал свое отношение к выступлению Зеленского: "Год назад я бы ему поверил. Сейчас - нет". ФОТО
Агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что президент Владимир Зеленский утратил его доверие, которое присутствовало еще год назад.
Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Для меня слова Зеленского уже ничего не стоят - они потеряли свою значимость и вес, а сам он потерял мое уважение. Потому что не может быть уважения и доверия к людям, которые стоят на защите интересов олигархата и покрывают тотальную коррупцию своей команды. К людям, которые оказались неспособными управлять государством, опозорили выбор 73% граждан и упустили свой исторический шанс на тектонические изменения в государстве, которое как было, так и остается самой бедной и самой коррумпированной страной Европы", - отметил Шевченко.
Чуть позже он опубликовал изображение, которое демонстрирует его отношение к сегодняшнему выступлению Зеленского в Раде.
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Эти граждане сами опозорились, выбрав зебила президентом.
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На чем основывалась эта вера? На его патриотизме? знаниях-умениях? опыте? уме-мудрости? храбрости? честности?---нет, ничего этого у потерпевшего и близко не было-- надул лохторату киносказочку, лохторат и побежал, высунув слюнявые языки, за очередным мессией...а теперь ушами хлопает и ноет: опять меня обману-у-л-и-и!
Парадокс. Мізкі є,- розуму НЕМАЄ!!!
І як з цим жити???
Піду, краще "кулемета" почищу.😉