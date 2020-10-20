Агент НАБУ Шевченко показал свое отношение к выступлению Зеленского: "Год назад я бы ему поверил. Сейчас - нет". ФОТО

Агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что президент Владимир Зеленский утратил его доверие, которое присутствовало еще год назад.

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Для меня слова Зеленского уже ничего не стоят - они потеряли свою значимость и вес, а сам он потерял мое уважение. Потому что не может быть уважения и доверия к людям, которые стоят на защите интересов олигархата и покрывают тотальную коррупцию своей команды. К людям, которые оказались неспособными управлять государством, опозорили выбор 73% граждан и упустили свой исторический шанс на тектонические изменения в государстве, которое как было, так и остается самой бедной и самой коррумпированной страной Европы", - отметил Шевченко.

Смотрите также: Нардеп "Голоса" Устинова напечатала свой вопрос к Зеленскому на футболке: "Весной какого года будем сажать?". ФОТО

Чуть позже он опубликовал изображение, которое демонстрирует его отношение к сегодняшнему выступлению Зеленского в Раде.

Читайте также: Выступление президента добавит к рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народа" Дубинский