Украина начинает строить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в своем послании заявил, что страна начинает строить две военно-морские базы. Их строят для защиты Черноморского региона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в своем послании к Раде.
"Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона", - заявил президент.
"Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность, или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела. Этого не будет никогда. А те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность", - добавил он.
Как сообщалось, 7 октября министр обороны Украины Андрей Таран и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в военной и военно-технической сфере. Документ был подписан в присутствии Владимира Зеленского, который находится с официальным визитом в Великобритании.
8 октября в Офисе президента Украины сообщили, что Великобритания поможет переоснастить Военно-морские силы Украины современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО, и будут способны закрыть потребность в кораблях такого класса в Черном и Азовском море.
"Для финансирования этих работ правительство Великобритании предоставит заем на 10 лет на сумму до 1,25 млрд британских фунтов. Украина сможет наблюдать и учиться при построении первых кораблей в Британии параллельно с модернизацией собственного судостроения, которое обеспечит строительство следующих кораблей уже в Украине. Средства пойдут также на строительство портовой инфраструктуры для базирования кораблей в Очакове. Эта договоренность поможет укрепить обороноспособность Украины на море и повысит безопасность на юге Украины", - отметили в ОП.
12 октября заместитель руководителя ОП Игорь Жовква указал, что Украина нуждается в создании "фактически с нуля" военно-морских баз. "Мы говорим о том, что нам нужны несколько современных военно-морских баз. Должны обработать британский опыт, не повторять их ошибки. У нас другая ситуация, не такие военно-морские способности, как у Великобритании, но у нас два моря, которые надо защищать. Нам нужна одна база на Черном море и одна - на Азовском", - отметил он.
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і він теж ввважає, що безглуздо згадувати за крим серед 5-ти питань
бачу, переписуюсь з тим, кому волинь - луцька обл,а торонто - столиця канади
не дивно, що питання про крим замінили каннабісом...і питання, що курите? - вже й не варто задавати
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Донецький вугільний басейн = https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Донбас або Донецький край + https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81 Західний Донбас + https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81 Східний Донбас
http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/cannabis-pdq/#link/_13 Национальный институт рака США сообщает , что в отношении марихуаны (каннабиса) и каннабиноидов был проведен ряд доклинических исследований (лабораторных и на животных), результаты которых подтвердили свойства этого растения. Так, в исследованиях на животных было показано, что каннабиноиды могут ингибировать рост опухоли, приводя к гибели клеток, блокируя их рост и развитие кровеносных сосудов, которые необходимы для роста опухоли. Лабораторные и исследования на животных продемонстрировали, что каннабиноиды могут быть способны убивать раковые клетки, при этом защищая нормальные.
Більше можете прочитати на https://www.apteka.ua/article/342414 цьому сайті . Американці звісно ж дурники. В них сама відстала медицина.
очевидно столиця канади і луцька область волині відгуку не заслужили
А насчет медицинского канабиса, так он разрешен еще с 2000 года...
С дырой в бюджете в 300 ярдов ЗЕ только себе особняк построить может на деньги Коломоя.
Но сейчас мы постоянно слышим почти из всех СМИ о ползучей капитуляции, о том, что мы уже практически сдались параше. А на самом деле над нашим небом стали летать американские самолёты - разведчики, и вот сейчас обещают строить военные базы с помощью Великобритании.
Раньше, при порошенко, такого не было.
Он бы с удовольствием сдал всё это паРаше в обмен на деньги РФ на своЁ "кино", типа "Скотов" или продолжения одноклеточных "Свиданий.." и чего он там ещё "наваял"?
Для строительства баз взять кредит у Британии на 100 лярдов фунтов.
Распилить и в офшоры. Списать неудачу постройки на *****.
: https://milnavigator.com.ua/%d1%87%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%96-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%85%d0%b0-%d1%82%d0%b0/ Чому високоточні ракети «Вільха» та «Нептун» не можуть надійти в ЗСУ
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