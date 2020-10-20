Украина начинает строить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем послании заявил, что страна начинает строить две военно-морские базы. Их строят для защиты Черноморского региона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в своем послании к Раде.

"Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона", - заявил президент.

"Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность, или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела. Этого не будет никогда. А те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность", - добавил он.

Как сообщалось, 7 октября министр обороны Украины Андрей Таран и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в военной и военно-технической сфере. Документ был подписан в присутствии Владимира Зеленского, который находится с официальным визитом в Великобритании.

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8 октября в Офисе президента Украины сообщили, что Великобритания поможет переоснастить Военно-морские силы Украины современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО, и будут способны закрыть потребность в кораблях такого класса в Черном и Азовском море.

"Для финансирования этих работ правительство Великобритании предоставит заем на 10 лет на сумму до 1,25 млрд британских фунтов. Украина сможет наблюдать и учиться при построении первых кораблей в Британии параллельно с модернизацией собственного судостроения, которое обеспечит строительство следующих кораблей уже в Украине. Средства пойдут также на строительство портовой инфраструктуры для базирования кораблей в Очакове. Эта договоренность поможет укрепить обороноспособность Украины на море и повысит безопасность на юге Украины", - отметили в ОП.

12 октября заместитель руководителя ОП Игорь Жовква указал, что Украина нуждается в создании "фактически с нуля" военно-морских баз. "Мы говорим о том, что нам нужны несколько современных военно-морских баз. Должны обработать британский опыт, не повторять их ошибки. У нас другая ситуация, не такие военно-морские способности, как у Великобритании, но у нас два моря, которые надо защищать. Нам нужна одна база на Черном море и одна - на Азовском", - отметил он.