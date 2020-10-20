Всеукраинский конгресс фермеров передал пострадавшим от засухи аграриям Одесской области 125 тонн зерна на посевную

Фермеры Килийского района Одесской области получили первые 125 тонн зерна на посевную от Всеукраинского конгресса фермеров.

Помощь пострадавшим от засухи собирали участники конгресса. Об этом сообщила пресс-служба ВКФ.

Напомним, засуха на юге Одесской области продолжается второй год подряд. По данным Одесской ОГА, только в текущем году потери фермеров составляют 6,5 млрд. грн. "Пока власть обещает помочь, внося правки в бюджет, планируя смету следующего года, играя с изменениями резервного фонда, мы решили не просто ждать, а помогать друг другу", — сказал глава конгресса фермеров Иван Слободяник.

При этом он отметил, что взаимная помощь не исключает дальнейших требований к государству выполнять свои обязательства. Фермеры со всей страны продолжают настаивать на запуске масштабной программы орошения и аграрного страхования. "Чтоб не повторялась такая ситуация, крайне нужна компенсация страхового платежа, чтобы не было проблем у фермеров, чьи урожаи пострадали от погодных условий. Это наиболее распространенная практика. Мы не просим чего-то сверх из бюджета, там и так есть 4 млрд грн на следующий год", — заявил Иван Слободяник.

Эти 125 тонн посевного материала — только первая часть помощи от Всеукраинского конгресса фермеров. Сбор помощи продолжается: фермерам Одесской области все еще необходимы семена, горюче-смазочные материалы и удобрения. Информация для желающих помощь доступна на сайте www.farmers.org.ua или по тел. 380 (73) 444 65 75. "Мы должны друг другу, протягивать руку помощи. Только вместе мы — сила, только вместе преодолеем трудности", — говорит участник Конгресса фермеров из Днепропетровской области Анатолий Гайворонский.