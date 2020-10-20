Украинские военные базы в Черном море могут иметь негативные последствия для стабильности в регионе, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что строительство двух украинских баз в Черном море может угрожать стабильности в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".

"Здесь, конечно, нужно проанализировать это заявление. Нужно понять, о чьих военных базах идет речь. Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе", - сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране приступают к строительству двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона.

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Министр обороны Украины Андрей Таран и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в военной и военно-технической сфере.