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Новости Агрессия России против Украины
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Украинские военные базы в Черном море могут иметь негативные последствия для стабильности в регионе, - Песков

Украинские военные базы в Черном море могут иметь негативные последствия для стабильности в регионе, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что строительство двух украинских баз в Черном море может угрожать стабильности в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".

"Здесь, конечно, нужно проанализировать это заявление. Нужно понять, о чьих военных базах идет речь. Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе", - сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране приступают к строительству двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания поможет Украине построить современные базы ВМС на Черном и Азовском морях, - ОП

Министр обороны Украины Андрей Таран и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в военной и военно-технической сфере.

армия (8495) Великобритания (4943) военная база (216) Зеленский Владимир (20271) Песков Дмитрий (1858) Черное море (1477)


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Топ комментарии
+57
Из психушки раздавались голоса.....
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20.10.2020 15:02
+55
Пока вы тут бла-бла-бла г-н Писькофф... у вас там Карабах от империи отклеился...)))
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20.10.2020 15:04
+44
Конечно могут, особенно когда нептуном захерачат по вашему недомосту
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20.10.2020 15:02
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Піська правильно сказав, що будуть наші морські військові бази мати для них погані наслідки, бо засцуть сюди носа сунути.
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20.10.2020 17:52 Ответить
Ну Песокъ ты даешь? А база в Тартусе вааще ни в какие ворота не лезет. Счо ты там забыл в пустынной Сирии......кацапченег???
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20.10.2020 18:15 Ответить
Перевожу с кацапского не человеческий:

Украинские военные базы в Черном море могут иметь негативные последствия для кацапов в регионе
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20.10.2020 18:25 Ответить
В укрверсії Цензора на Пєскова пише Дмитро. Який він Дмитро, до холєри??? Дмітрій і хай йде нахєр зі своїм Владіміром, бо нам своє робить.
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20.10.2020 18:26 Ответить
рашисты пугали базами НАТО в Севастополе. а сами нарушили свое договорное месторасположение и оккупировали Крым, захватили шельф с вышками и ограничили навигацию и торговлю в Черном море, разместили ядерное оружие. Теперь базами ЗСУ и НАТО должна быть уставлена вся Украина, которая теперь имеет право на ядерное оружие, а рашистские обьекты, включая экономические должны иметь вид законных целей в том числе и на территории мордора.
Стабильность уже разрушена, а вот для кацапов со временем Крым превратится в ад, тут письков волнуется обосновано, поэтому строим базы и делаем ракеты.
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20.10.2020 18:43 Ответить
Справа у тому, що Укрїна спроможна контролювати любий квадрат на півострові і нанести упереджувальний постріл, а там на базах є атомна зброя. відповідальність за можливу ядерну катастрофу понесе той хто її у Крим завіз і там переховує.
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20.10.2020 20:39 Ответить
Ворог України повинен бути знищен.
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20.10.2020 21:02 Ответить
Бабушкины усики на ее женском органе вылезли
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20.10.2020 21:22 Ответить
Єдині, хто нагнітає обстановку на Чорному морі, це -- росіяни. Треба кишнути їх з Криму.
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20.10.2020 22:59 Ответить
Негативні наслідки для Чорноморського регіону може мати тільки наявність кацапських військово-морських баз.
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21.10.2020 14:37 Ответить
кремлівська **** що ляпає про стабільність? вона має якесь уявлення про це?
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21.10.2020 19:10 Ответить
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