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Новости Борьба с коррупцией
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Посол Великобритании Симмонс о борьбе с коррупцией в Украине: Антикоррупционные институции должны иметь возможность делать свою работу

Посол Великобритании Симмонс о борьбе с коррупцией в Украине: Антикоррупционные институции должны иметь возможность делать свою работу

Украинская администрация достигла достаточно много за этот год в борьбе с коррупцией, и продемонстрировала, что коррупция воспринимается серьезно, сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Я действительно считаю, что эта администрация достигла достаточно много за этот год. Нет вопросов, когда президент Зеленский говорит о том, что они создали Высший антикоррупционный суд. Факт, что он теперь рассматривает дела, относится к ним серьезно, что у вас есть амбициозная антикоррупционная стратегия, в парламенте был принят закон о незаконном обогащении - все это действительно важные знаки и сигналы сверху, что коррупция воспринимается серьезно", - сказала посол в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В то же время, по ее словам, нельзя терять фокус на борьбе с коррупцией, нужно постоянно давить и говорить людям, что это все еще приоритет.

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"Неизбежно, проблема заключается в корыстных интересах. Чем большего успеха вы достигаете в борьбе с коррупцией, тем активнее эти заинтересованные круги пытаются оттянуть вас назад. Я помню, что имела несколько разговоров со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым по большому количеству поправок, которые вносились в законы, связанные с коррупцией, и о том, как приходилось рассматривать эти поправки одна за другой, чтобы добиться принятия закона. Нельзя терять фокус на этом, нужно постоянно давить и говорить людям, что это все еще приоритет", - отметила она.

Симмонс добавила, что один из путей, которым заинтересованные круги будут пытаться нивелировать прогресс - это осуществление политических атак на независимые институции. "Эти независимые институции должны иметь возможность делать свою работу, и не только потому, что они имели политическую или финансовую поддержку Запада. Они существуют, чтобы обеспечить продолжение этой антикоррупционной работы, чтобы улучшить жизнь украинцев", - подчеркнула дипломат.

Автор: 

Великобритания (4943) коррупция (8558) Антикоррупционный суд (1206) Симмонс Мелинда (103)


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Топ комментарии
+1
Какую работу? У нас тут Зелебородько опрос собирается устроить - кто за то чтобы не сажать коррупционеров на пожизненное, а то их не сажают на слишком маленькие сроки
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20.10.2020 15:13
+1
Не дивно, що через цю нахабну брехню, якою обробляли і продовжують діяти в тому ж дусі, телеканали, які належать відомим олігархам, 73% не дуже розумного і відверто ватяного населення, обрали президентом рідкісного бовдура і нікчему, яким є за суттю містечковий блазень. За півтора року його бездарного правління, корупція, особливо в суддівській сфері, досягла небачених маштабів і це не помічати, може тільки круглі ідіоти або цинічні пристосуванці.
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20.10.2020 16:22
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Приехала обрезка в стойло ставить
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20.10.2020 15:08 Ответить
Какую работу? У нас тут Зелебородько опрос собирается устроить - кто за то чтобы не сажать коррупционеров на пожизненное, а то их не сажают на слишком маленькие сроки
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20.10.2020 15:13 Ответить
Больше всего коррупцию связывают с Порошенко и его партией.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/20/7270516/
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20.10.2020 15:18 Ответить
Не дивно, що через цю нахабну брехню, якою обробляли і продовжують діяти в тому ж дусі, телеканали, які належать відомим олігархам, 73% не дуже розумного і відверто ватяного населення, обрали президентом рідкісного бовдура і нікчему, яким є за суттю містечковий блазень. За півтора року його бездарного правління, корупція, особливо в суддівській сфері, досягла небачених маштабів і це не помічати, може тільки круглі ідіоти або цинічні пристосуванці.
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20.10.2020 16:22 Ответить
А-а-а-а-аа-а вывсьоврете, Петро он СВЯТОЙ!!!!!
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20.10.2020 17:27 Ответить
Вася, пошукай собі опонента твого рівня розвитку, таких багато серед зеленого лайна.
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20.10.2020 17:50 Ответить
Кому це вони там "должни"?
У справній політичній системі ніяких "антикорупційних інститутів" взагалі бути не повинно - їм там просто робити нічого. А несправній (ушкодженій, корумпованій) вони не допоможуть, тим більше "з середини".
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20.10.2020 16:09 Ответить
іДе вона "узріла" боротьбу з корупцією за Зеленеського... Якась "тепла ванна для ЗЕ" - хвалять за те чого нема. А чого ж - вона тут щось політкоректно висловить і ... поїде додому глузувати з ідіотів...
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20.10.2020 16:20 Ответить
пусть зе посадит ротшильда, а я порегчу
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20.10.2020 18:45 Ответить
 
 