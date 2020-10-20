С начала года вынесены 132 приговора за посягательство на территориальную целостность Украины, - СБУ. ИНФОГРАФИКА
Украинские суды с начала 2020 года вынесли 132 приговора в отношении злоумышленников, которых Служба безопасности Украины задержала за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 29 преступников осуждены за террористическую деятельность.
"Всего за этот период спецслужба предупредила 3 теракта и задержала 10 фигурантов, причастных к их подготовке. Среди задержанных - боевик международной террористической организации "Исламское государство", который находился в международном розыске", - говорится в сообщении СБУ, размещенном во вторник на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.
В спецслужбе напоминают, что в апреле контрразведка СБУ провела спецоперацию по разоблачению противоправной деятельности генерал-майора Валерия Шайтанова, который подозревается в государственной измене, покушении на совершение теракта и хранении боеприпасов. Обвинительный акт в этом уголовном производстве направлен в суд.
Также, информирует СБУ, экстрадированы в страны происхождения 5 иностранцев, причастных к террористической деятельности. Среди них - гражданин одной из стран Центральной Азии, который планировал организовать в Украине транзитную переправку боевиков из разных стран в ряды "Исламского государства".
"Еще 405 иностранцам, причастным к терроризму и деятельности международных религиозно-экстремистских групп, запрещен въезд в нашу страну", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, как отмечают в спецслужбе, контрразведка досрочно прекратила полномочия 5 иностранных дипломатов за деятельность, противоречащую Венской конвенции о консульских сношениях.
"Вступили в силу 74 приговора суда в отношении злоумышленников, которых контрразведка СБУ разоблачила на государственной измене, шпионаже, создании террористической группы или организации или участия в них. В частности, к 10 годам заключения приговорен диверсанта, который пытался взорвать емкости с аммиаком на территории ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот", - информирует СБУ.
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Думаю думу..... бум-бум-бум на бандуре, думаю что меня угораздио. бум-бум, родиться в бум-бум, таком пи*деце что не добумкаюсь шоп отсюда съ...бумбумиться.