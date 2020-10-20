РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11107 посетителей онлайн
Новости
525 10

С начала года вынесены 132 приговора за посягательство на территориальную целостность Украины, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

С начала года вынесены 132 приговора за посягательство на территориальную целостность Украины, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

Украинские суды с начала 2020 года вынесли 132 приговора в отношении злоумышленников, которых Служба безопасности Украины задержала за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 29 преступников осуждены за террористическую деятельность.

"Всего за этот период спецслужба предупредила 3 теракта и задержала 10 фигурантов, причастных к их подготовке. Среди задержанных - боевик международной террористической организации "Исламское государство", который находился в международном розыске", - говорится в сообщении СБУ, размещенном во вторник на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

В спецслужбе напоминают, что в апреле контрразведка СБУ провела спецоперацию по разоблачению противоправной деятельности генерал-майора Валерия Шайтанова, который подозревается в государственной измене, покушении на совершение теракта и хранении боеприпасов. Обвинительный акт в этом уголовном производстве направлен в суд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Жителя оккупированной Луганщины с помощью угроз заставили служить в "армии ЛНР", - контрразведка СБУ. ВИДЕО

Также, информирует СБУ, экстрадированы в страны происхождения 5 иностранцев, причастных к террористической деятельности. Среди них - гражданин одной из стран Центральной Азии, который планировал организовать в Украине транзитную переправку боевиков из разных стран в ряды "Исламского государства".

С начала года вынесены 132 приговора за посягательство на территориальную целостность Украины, - СБУ 01
С начала года вынесены 132 приговора за посягательство на территориальную целостность Украины, - СБУ 02

"Еще 405 иностранцам, причастным к терроризму и деятельности международных религиозно-экстремистских групп, запрещен въезд в нашу страну", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, как отмечают в спецслужбе, контрразведка досрочно прекратила полномочия 5 иностранных дипломатов за деятельность, противоречащую Венской конвенции о консульских сношениях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 300 евро за "гражданство" ЕС: Контрразведка СБУ пресекла деятельность производителей фальшивых документов. ФОТОрепортаж

"Вступили в силу 74 приговора суда в отношении злоумышленников, которых контрразведка СБУ разоблачила на государственной измене, шпионаже, создании террористической группы или организации или участия в них. В частности, к 10 годам заключения приговорен диверсанта, который пытался взорвать емкости с аммиаком на территории ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот", - информирует СБУ.

Автор: 

контрразведка (496) СБУ (19871) суд (25086) теракт (2299) терроризм (18689)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
А іх провідники на волі і непогано себе почувают в Україні !!! Доки вселякі Мертвечуки,Новінські ,Труханови ,Гепи та Допи будут вільно себе почувати в Україні ,цей сепарсько-колорадський бедлам не скінчиться !!))
показать весь комментарий
20.10.2020 15:24
+3
С что с медведчуком, что с деркачем??? Ауууу, СБУ!!!
показать весь комментарий
20.10.2020 15:37
+2
А сепаратизм , це не посягання на суверенітет України??)))
показать весь комментарий
20.10.2020 15:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А іх провідники на волі і непогано себе почувают в Україні !!! Доки вселякі Мертвечуки,Новінські ,Труханови ,Гепи та Допи будут вільно себе почувати в Україні ,цей сепарсько-колорадський бедлам не скінчиться !!))
показать весь комментарий
20.10.2020 15:24 Ответить
А сепаратизм , це не посягання на суверенітет України??)))
показать весь комментарий
20.10.2020 15:28 Ответить
С начала года вынесены 132 приговора за посягательство на территориальную целостность Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 4159
показать весь комментарий
20.10.2020 15:29 Ответить
Штепка = ах оставьте.
Я = ах ану иди сюда.
Думаю думу..... бум-бум-бум на бандуре, думаю что меня угораздио. бум-бум, родиться в бум-бум, таком пи*деце что не добумкаюсь шоп отсюда съ...бумбумиться.
показать весь комментарий
20.10.2020 15:37 Ответить
С что с медведчуком, что с деркачем??? Ауууу, СБУ!!!
показать весь комментарий
20.10.2020 15:37 Ответить
Шо там з мертвечуком і його каналами?
показать весь комментарий
20.10.2020 16:30 Ответить
Хто здав операцію із затримання вагнерівців? Хто дав команду на демонтаж клістронів з РЛС у трьох бригадах ППО влітку? Сбушники, ви народу очі не замилюйте другорядними досягненнями, а знайдіть зрадників у вищих ешелонах влади.
показать весь комментарий
20.10.2020 16:45 Ответить
До того ж коли розповідаєте про свої досягнення, то заодно кажіть скільки ваших співробітників за цей же час притягнуто до кримінальної відповідальності за корупцію та інші кримінальні злочини. Чи не більше, ніж ви шпигунів і диверсантів спіймали? Так буде чесно.
показать весь комментарий
20.10.2020 16:56 Ответить
Вот только агентура сейчас как никогда оборзела и даже не шифруется.
показать весь комментарий
20.10.2020 17:49 Ответить
 
 