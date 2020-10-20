На оккупированном Донбассе количество больных COVID-19 может составлять не менее 14 тыс., - Денисова
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об эпидемической ситуации на территории оккупированной Донецкой и Луганской областей.
Об этом Денисова сообщила в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Омбудсмен отметила, что по "официальной статистике", общее количество лиц, больных коронавирусной инфекцией, на временно оккупированной территории Донецкой области составляет 5 тыс. 392 человек, выздоровели - 2 тыс. 418, умерли - 367, а в оккупированной Луганской области заболели 1 тыс. 352 человека, выздоровели - 1 тыс. 011, летальных случаев - 64.
Денисова отметила, что, по неофициальным данным правозащитников, общее количество случаев COVID-19 на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей может составлять не менее 14 тыс.
По их словам, медицинские учреждения не справляются с нагрузкой из-за большого количества больных, поэтому принимаются меры по перепрофилированию гинекологических и родильных отделений больниц в госпитальные базы.
Отмечается, что в аптеках за короткое время были распроданы четырехмесячные запасы некоторых лекарственных средств.
"В частности отсутствуют противовирусные препараты и антибиотики, что лишает местных жителей возможности должным образом реализовать свое право на охрану здоровья. Медицинского персонала в больницах не хватает, ведь большинство на больничных или уволились по собственному желанию. А те, кто работает, - не обеспечиваются должным образом средствами индивидуальной защиты", - сообщила омбудсмен.
Она добавила, что из-за загруженности авто скорой помощи отказываются выезжать на вызовы к пациентам с симптомами COVID-19.
"Вызывает возмущение тот факт, что на так называемых местных каналах транслируют информацию о том, что отделения больницы готовы принимать пациентов с COVID-19 и обеспечены всем необходимым, что в реальности не соответствует действительности. Вместе с тем представителями оккупационных властей данная информация замалчивается и скрывается", - подчеркнула Денисова.
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