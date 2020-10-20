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Новости
2 012 11

В Харькове развернут более 140 дополнительных коек для пациентов с COVID-19, нагрузка чрезмерная, - горсовет

В Харькове развернут более 140 дополнительных коек для пациентов с COVID-19, нагрузка чрезмерная, - горсовет

В городских медицинских учреждениях Харькова по состоянию на вторник, 20 октября, развернуто 530 коек и оборудовано 150 кислородных точек для пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил директор департамента здравоохранения горсовета Юрий Сороколат.

"На сегодня выделены дополнительные деньги из городского бюджета, 4,6 млн.грн, для того, чтобы в наших больницах сделать дополнительно еще 254 точки", - отметил Сороколат.

Он отметил, что только за последние двое суток в больницы города поступило 70 больных COVID-19 и медицинские учреждения оказались перегружены: в них лечатся 553 пациента с COVID-19 при том, что на 110 койках для больных COVID-19 в родильном доме №2 размещены только 19 пациенток.

"Если не учитывать эти койки (в роддоме. - Ред.), у нас нагрузка очень чрезмерная... Всех, кто не нуждается в кислороде, мы стараемся выписывать", - сказал Сороколат.

По его словам, помимо кислородных точек, используются кислородные концентраторы, но они не подходят для тяжелых ситуаций.

Сороколат также сообщил, что из бюджета города выделено 9,1 млн.грн для закупки кислородных бочек.

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Автор: 

медицина (2518) Харьков (7463) лечение (922)


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Топ комментарии
+9
Привет Харькову от Оли Поляковой и её друзей!!!
В Харькове развернут более 140 дополнительных коек для пациентов с COVID-19, нагрузка чрезмерная, - горсовет - Цензор.НЕТ 515
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20.10.2020 15:51
+3
...а гепа из "Шарите" еще не прокомметировал ситуевину?
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20.10.2020 15:52
+2
Схоже, вдмухнув. Але що скажуть Лєнка з Юлькою?
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20.10.2020 15:53
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Привет Харькову от Оли Поляковой и её друзей!!!
В Харькове развернут более 140 дополнительных коек для пациентов с COVID-19, нагрузка чрезмерная, - горсовет - Цензор.НЕТ 515
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20.10.2020 15:51 Ответить
Схоже, вдмухнув. Але що скажуть Лєнка з Юлькою?
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20.10.2020 15:53 Ответить
На тему "безсмертних і безстрашних" безмасочників. Надибав на ютубі коротенький, на 5 хвилин 7 секунд, аматорський хоррор, присвячений ковіду, карантину та заходам елементарної безпеки. Рекомендую переглянути.
https://youtu.be/nWoG_L-3Kgc SCREEN - A Quarantine Horror Short Film

Анотація: What if you treated every potentially dangerous situation the same way you did Coronavirus? (Що, якби ви ставилися до кожної потенційно небезпечної ситуації так само, як і до коронавірусу?)
...Три дівчулі на карантині спілкуються у відеочаті, одна з них - "ой дівки, який там ковід, кожного року буває грип, і що тут такого, я молода, я виживу, чому я маю сидіти в ізоляції?" - і раптом...
(і як завжди, голос розуму належить меншості)
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20.10.2020 15:51 Ответить
Хочется надеяться, что коек и аппаратов не хватит как раз тем долбо@бам, которые верещали, что ковида нет
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20.10.2020 16:20 Ответить
...а гепа из "Шарите" еще не прокомметировал ситуевину?
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20.10.2020 15:52 Ответить
да гепе пофиг он бабла настриг с харьковских лохов он в шарите , а харьковские лохи по коридорам в обшарпанных больницах.
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20.10.2020 16:04 Ответить
Ой ,вэй!т Мой сосед ,таки , пожаловался.... Дескать ,хернеса лечат в Шарите ,пересиденшу Ленку в Израиле .а его Сару в коридоре.... И дышит она совсем не кислородом.
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20.10.2020 16:52 Ответить
То чем она "дышит, пользительнее кислорода...
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20.10.2020 18:24 Ответить
ну я тоже за азот подумал, а вы?
А почему вы вопрос задаете мне потом? Для чего?
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21.10.2020 09:20 Ответить
А только один последний фонтан 20 млн. стоил!
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20.10.2020 21:51 Ответить
 
 