В Харькове развернут более 140 дополнительных коек для пациентов с COVID-19, нагрузка чрезмерная, - горсовет
В городских медицинских учреждениях Харькова по состоянию на вторник, 20 октября, развернуто 530 коек и оборудовано 150 кислородных точек для пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил директор департамента здравоохранения горсовета Юрий Сороколат.
"На сегодня выделены дополнительные деньги из городского бюджета, 4,6 млн.грн, для того, чтобы в наших больницах сделать дополнительно еще 254 точки", - отметил Сороколат.
Он отметил, что только за последние двое суток в больницы города поступило 70 больных COVID-19 и медицинские учреждения оказались перегружены: в них лечатся 553 пациента с COVID-19 при том, что на 110 койках для больных COVID-19 в родильном доме №2 размещены только 19 пациенток.
"Если не учитывать эти койки (в роддоме. - Ред.), у нас нагрузка очень чрезмерная... Всех, кто не нуждается в кислороде, мы стараемся выписывать", - сказал Сороколат.
По его словам, помимо кислородных точек, используются кислородные концентраторы, но они не подходят для тяжелых ситуаций.
Сороколат также сообщил, что из бюджета города выделено 9,1 млн.грн для закупки кислородных бочек.
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Анотація: What if you treated every potentially dangerous situation the same way you did Coronavirus? (Що, якби ви ставилися до кожної потенційно небезпечної ситуації так само, як і до коронавірусу?)
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(і як завжди, голос розуму належить меншості)
А почему вы вопрос задаете мне потом? Для чего?