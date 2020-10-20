"Слуга народа" Потураев о выступлении Зеленского: Базовые ответы были даны, больше информации будет в аналитических материалах ОП
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, член фракции "Слуга народа" Никита Потураев не видит ничего плохого в том, что часть своего послания к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины президент Владимир Зеленский посвятил достижениям его команды за полтора года каденции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" после окончания пленарного заседания Верховной Рады
"То, что достаточно много времени было уделено подведению итогов его пребывания на посту главы государства – это… обоснованно и понятно, поскольку в прошлом году он по объективным причинам к Раде не обращался, потому что только недавно был избран и, конечно же, для того, чтобы в том числе четко понимать, куда мы движемся и какие наши стартовые условия, какими ресурсами мы располагаем. Необходимо было провести некоторые первичные итоги, с чем мы закончили этот непростой период и с чем мы идем дальше", - сказал Потураев.
Он также положительно оценил блок послания о международной политике. "Требовать от высшего военно-политического руководства государства в той ситуации, в которой мы находимся сейчас, большего - было бы просто или необоснованным оптимизмом, или сознательной манипуляцией. Я считаю, что ответы - и базовые, и рамочно-фундаментальные, которые четко задают перспективу, - были все даны", - сказал Потураев.
По его словам, те вопросы, которые могли возникнуть у его коллег по внутриполитическому и внутриэкономическому блоку выступления президента, в большей части будут сняты после того, как народные депутаты ознакомятся с аналитическими материалами, которые вскоре будут доступны на сайте Офиса президента.
"В ситуации глобальной неопределенности, нестабильности ожидать, что президент прямо по цифрам и по полочкам разложит краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные шаги и показатели, было бы опять-таки либо наивно, либо требовало бы от него манипуляций, потому что ни одна страна мира сейчас не может уверенно прогнозировать свое собственное будущее и будущее в контексте глобального мира, который находится в состоянии турбулентности, при чем не только СOVID-турбулентности, но тех турбулентных политических процессов, которые сейчас проходят демократии и развитые страны", - заявил депутат.
По словам Потураева, над разработкой анонсированной Зеленским стратегии развития Украины до 2030 года должны работать все, чтобы она не стала декларативным документом, а пошаговым планом для страны на ближайшие 10 лет.
В целом он оценил послание Зеленского положительно. "В общем и целом впечатление позитивное: от энергетики, от уверенности, от реалистического оптимизма, который, на мой взгляд, он, может не напрямую, но демонстрировал: что он верит в страну, в народ Украины и достижимость тех целей, которые он поставил и реализуемость того позитивного сценария будущего, о котором он говорит", - сказал Потураев.
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короче ничего не сказал...только "энергетика,уверенность,оптимизм"...ну это все достигается фармакологическими способами
20.10.2020, 14:29 • 270 • https://uainfo.org/blognews/1603188643-korneychuk-slugi-vtiharya-zaregistrirovali-postanovlenie-.html#mc-container 1
«А пока мы обсуждаем пустую речь Зеленского, в Раде «Слуга народа» втихаря зарегистрировала постановление, которым хотят отменить проведение второго тура мэрских выборов на время карантина», - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/4450782904995753 пишет политолог Дмитрий Корнейчук, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
«Что это значит? Зеленский пошёл «по беспределу» против местного самоуправления и десятков миллионов украинцев, которые не смогут выбрать себе мэров.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1603185279-shcho-zelenskiy-skazav-u-svoemu-shchorichnomu-poslanni-osnovni.html Що Зеленський сказав у своєму щорічному посланні? Основні цитати
Похоже, Зеленский решил возомнить себя диктатором. Такого себе даже Янукович и Порошенко не позволяли. Вот вам и добрый комик с «95 квартала» с демократическими взглядами...», - констатирует политтолог.
Буде ще слухнянішим.
Послушал послание Зеленского. Класс! Мне понравилось. Так много сделано! Такие достижение за эти полтора года! А какие показатели роста и успеха!
О таких впечатлениях от сегодняшнего выступления президента в парламенте саркастически https://www.facebook.com/gaidaisergii?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAUsLZlZp6kclOzR5WmTsGnnoEVk5vkVzSYZ8nq3phcwghBMdS0SDoyOn8V3nEaNPXVKoWYXZ87uaFm&hc_ref=ARRDlpyj8yj8uFPBDSpJ-fK73IeQGzqAFamlJRwU_Bne_EdM8tSgVLgsbQvS9vBlkR8&fref=nf поведал известный политтехнолог Сергей Гайдай.
«Хочу жить в стране, в которой он работает Президентом. Завидую ее жителям, которые избрали его.
Не подскажете - это где, какая это страна? Куда мне иммигрировать из Украины?» - спрашивает «впечатленный» Гайдай.
Главред издания «Цензор.нет» и общественный активист Юрий Бутусов - тоже, по-видимому, будучи под «большим впечатлением» даже https://www.facebook.com/butusov.yuriy посвятил этой сегодняшней речи Зеленского стихи (правда, не свои):
«Краткая версия послания к Верховной Раде
Я буду палочкой волшебной,
Буду рыбкой золотой,
Я научусь летать по небу,
Лишь бы ты была со мной,
Ты была со мной.
Будет все, как ты захочешь,
Будет мир у ног твоих,
Будут ночи дней короче,
Только б нам хватало их.
Будет все, как ты захочешь:
Солнце, пальмы и цветы.
Будет все, как ты захочешь,
Только так, как хочешь ты.
Я вновь Америку открою,
Я изобрету велосипед,
Если только будешь ты со мною, -
Вот и весь секрет».
Политолог Михаил Чаплыга не стал тратить много слов для оценки речи Зеленского.
«КРАТКО о выступлении неадеквата...», - https://www.facebook.com/miha.anarchyst написал он в Фейсбуке и выставил такую картинку:
https://www.facebook.com/miha.anarchyst
Также очень лаконично прокомментировал выступление горе-президента политолог Дмитрий Корнейчук.
«Коротко о событиях дня», - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4450926948314682&set=a.915335091873903&type=3&theater сообщил он в Фейсбуке и разместил вот эту фотожабу:
Ну а ваш покорный слуга начал высказывать свои оценки по данному поводу, которые полностью совпадают с вышеприведенными мнениями четырех экспертов, еще не дождавшись окончания возмутительного словесного поноса от Зеленского:
Мова не йде