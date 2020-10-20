"Слуга народа" Потураев о выступлении Зеленского: Базовые ответы были даны, больше информации будет в аналитических материалах ОП

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, член фракции "Слуга народа" Никита Потураев не видит ничего плохого в том, что часть своего послания к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины президент Владимир Зеленский посвятил достижениям его команды за полтора года каденции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" после окончания пленарного заседания Верховной Рады

"То, что достаточно много времени было уделено подведению итогов его пребывания на посту главы государства – это… обоснованно и понятно, поскольку в прошлом году он по объективным причинам к Раде не обращался, потому что только недавно был избран и, конечно же, для того, чтобы в том числе четко понимать, куда мы движемся и какие наши стартовые условия, какими ресурсами мы располагаем. Необходимо было провести некоторые первичные итоги, с чем мы закончили этот непростой период и с чем мы идем дальше", - сказал Потураев.

Он также положительно оценил блок послания о международной политике. "Требовать от высшего военно-политического руководства государства в той ситуации, в которой мы находимся сейчас, большего - было бы просто или необоснованным оптимизмом, или сознательной манипуляцией. Я считаю, что ответы - и базовые, и рамочно-фундаментальные, которые четко задают перспективу, - были все даны", - сказал Потураев.

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По его словам, те вопросы, которые могли возникнуть у его коллег по внутриполитическому и внутриэкономическому блоку выступления президента, в большей части будут сняты после того, как народные депутаты ознакомятся с аналитическими материалами, которые вскоре будут доступны на сайте Офиса президента.

"В ситуации глобальной неопределенности, нестабильности ожидать, что президент прямо по цифрам и по полочкам разложит краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные шаги и показатели, было бы опять-таки либо наивно, либо требовало бы от него манипуляций, потому что ни одна страна мира сейчас не может уверенно прогнозировать свое собственное будущее и будущее в контексте глобального мира, который находится в состоянии турбулентности, при чем не только СOVID-турбулентности, но тех турбулентных политических процессов, которые сейчас проходят демократии и развитые страны", - заявил депутат.

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По словам Потураева, над разработкой анонсированной Зеленским стратегии развития Украины до 2030 года должны работать все, чтобы она не стала декларативным документом, а пошаговым планом для страны на ближайшие 10 лет.

В целом он оценил послание Зеленского положительно. "В общем и целом впечатление позитивное: от энергетики, от уверенности, от реалистического оптимизма, который, на мой взгляд, он, может не напрямую, но демонстрировал: что он верит в страну, в народ Украины и достижимость тех целей, которые он поставил и реализуемость того позитивного сценария будущего, о котором он говорит", - сказал Потураев.