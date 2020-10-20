Крымчанин предложил пограничникам 1000 гривен за проезд через закрытую из-за карантина админграницу, - ГПСУ

В ночь на 20 октября на КПВВ "Чонгар" крымчанин попытался подкупить украинских пограничников, чтобы пройти через админграницу между Крымом и Херсонской областью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонский пограничный отряд ГПСУ.

"Во время проверки документов пограничники установили, что гражданин нарушил статью 44-3 КУоАП "Нарушение правил карантина людей". За беспрепятственный пропуск через админграницу и непривлечение к административной ответственности он предложил военнослужащим средства в размере 1000 гривен", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчину передали сотрудникам Национальной полиции.

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