Крымчанин предложил пограничникам 1000 гривен за проезд через закрытую из-за карантина админграницу, - ГПСУ
В ночь на 20 октября на КПВВ "Чонгар" крымчанин попытался подкупить украинских пограничников, чтобы пройти через админграницу между Крымом и Херсонской областью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонский пограничный отряд ГПСУ.
"Во время проверки документов пограничники установили, что гражданин нарушил статью 44-3 КУоАП "Нарушение правил карантина людей". За беспрепятственный пропуск через админграницу и непривлечение к административной ответственности он предложил военнослужащим средства в размере 1000 гривен", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчину передали сотрудникам Национальной полиции.
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Valentin Nasus
показать весь комментарий20.10.2020 16:01 Ответить Мне нравится 1
Pravda Rub #153173
показать весь комментарий20.10.2020 16:19 Ответить Мне нравится 1
Павел Добрыня
показать весь комментарий20.10.2020 17:50 Ответить Мне нравится 0
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