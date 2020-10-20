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Новости Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крымчанин предложил пограничникам 1000 гривен за проезд через закрытую из-за карантина админграницу, - ГПСУ

Крымчанин предложил пограничникам 1000 гривен за проезд через закрытую из-за карантина админграницу, - ГПСУ

В ночь на 20 октября на КПВВ "Чонгар" крымчанин попытался подкупить украинских пограничников, чтобы пройти через админграницу между Крымом и Херсонской областью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонский пограничный отряд ГПСУ.

"Во время проверки документов пограничники установили, что гражданин нарушил статью 44-3 КУоАП "Нарушение правил карантина людей". За беспрепятственный пропуск через админграницу и непривлечение к административной ответственности он предложил военнослужащим средства в размере 1000 гривен", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчину передали сотрудникам Национальной полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала инспектора Чопского погранотряда, вымогавшего у местного жителя взятку в 11 тыс. грн за беспрепятственный проезд границы

Крымчанин предложил пограничникам 1000 гривен за проезд через закрытую из-за карантина админграницу, - ГПСУ 01

Автор: 

взятка (6154) Госпогранслужба (6395) КПВВ (330) Херсонская область (4736)


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Беднеют крымчане... Еще немного "камней с неба" и для них "5 грн" будут "большие деньги!"
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20.10.2020 16:01 Ответить
Шото мне туго верится, что это первый кто предложил, если я прав, то предыдущие удачно проехали, предложив больше.
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20.10.2020 16:19 Ответить
Вот что значит бедные крымчане, за такую сумму хотели проскочить границу, ха-ха-ха!!!
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20.10.2020 17:50 Ответить
 
 