РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9733 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 101 1

Минздрав проводит экспертизу материалов для клинического испытания вакцины от COVID-19 в Украине

Минздрав проводит экспертизу материалов для клинического испытания вакцины от COVID-19 в Украине

Государственный экспертный центр (ГЭЦ) Министерства здравоохранения в настоящее время проводит экспертизу декларации протокола третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 европейского производства.

Об этом сообщили в ГЭЦ "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В ГЭЦ отметили, что экспертиза материалов клинического испытания продлится до 60 календарных дней. В случае предоставления замечаний к материалам ответы на них могут готовиться заявителем еще в течение 30 календарных дней. Если заключение по результатам экспертизы будет положительным, его должен будет утвердить Минздрав.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцина будет недоступна до весны, а когда появится, то все равно не уничтожит COVID-19, - главный научный советник правительства Великобритании

Информация о производителе вакцины, критериях включения в исследование, местах и условиях проведения клиниспытаний станет известна только после утверждения Минздравом и будет обнародована на сайте ГЭЦ в рубрике "Перечень клинических испытаний".

В случае, если заявитель не предоставит соответствующих документов клинического испытания в определенном нормативными документами объеме, оно не будет одобрено для проведения в Украине.

Автор: 

вакцина (3815) испытания (378) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вангую будет скандал с попыткой или подкупом гэц со стороны сракоблока для дачи положительного результата тестированию вакцины производства козломордо-лаптеногих ********.
показать весь комментарий
20.10.2020 16:10 Ответить
 
 