Украина и Иран продолжат переговоры по сбитому самолету МАУ в ноябре-декабре, - Енин

Представители Украины и Ирана продолжат переговоры по делу сбития иранскими военными самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" в конце ноября - начале декабря.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин по результатам переговоров украинской делегации в Тегеране, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы продолжим наши переговоры в конце ноября - начале декабря этого года", - сказал Енин.

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Украинская делегация на переговорах 18-21 октября хотела услышать от иранской стороны подробное объяснение причины сбития самолета и, кто за это понесет ответственность.

19 октября в Тегеране Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи. По словам Енина, Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого иранскими военными самолета компании "Международные авиалинии Украины" независимо от их гражданства.

19-20 октября в Тегеране состоялись заседания трех рабочих групп (с участием представителей организаций по вопросам гражданской авиации, военных экспертов, а также по вопросам уголовной юстиции).

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Сегодня, 20 октября, Енин заявил, что Иран намерен как можно скорее завершить техническое расследование сбития самолета МАУ и установить истину и справедливость. Украина ожидает развития уголовного преследования причастных к сбитию самолета МАУ и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.