Корпус тубдиспансера в Николаеве перепрофилируют для лечения больных с COVID-19, там смогут разместить до 250 человек, - замглавы ОГА Трайтли. ВИДЕО

Здание противотуберкулезного диспансера в Николаеве перепрофилируют. Там есть возможность развернуть 100 коек для пациентов с легкой формой COVID-19.

Об этом на онлайн-брифинге 20 октября сказал заместитель председателя Николаевской ОГА Александр Трайтли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня мы планируем развернуть 100 коек в противотуберкулезном диспансере, но в целом проектные мощности этого учреждения составляют 250 мест. Это отдельное четырехэтажное помещение, оно удалено от пациентов, которые лечатся от туберкулеза. Поэтому люди с различными заболеваниями не будут пересекаться. Сейчас ведутся подготовительные работы по обеспечению этого помещения кислородом", - сказал Трайтли.

По его словам, это делается из-за того, что именно в городе Николаеве наибольшее количество больных коронавирусом, и в трех выделенных для их лечения медучреждениях уже не хватает мест. В частности, речь идет о городских больницах №1, 3 и 5.

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Что касается областного Центра лечения инфекционных болезней (бывшая инфекционная больница), который также находится в Николаеве, то он пока предназначен для лечения тяжелых больных в основном из районов.

В целом средняя загруженность коек в учреждениях здравоохранения области, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, достигает 64%.

Всего в области на 20 октября зарегистрировано 7156 подтвержденных случаев, из них в Николаеве - 5106 человек. Умерли 124 человека.

Напомним, в Украине по состоянию на 20 октября лабораторно подтверждено 309 107 случаев COVID-19, из них за сутки - 5469.

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