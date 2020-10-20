Ляшко о причинах ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине: Это цикличности самого вируса

Рост количества новых случаев заражения коронавирусом связан с циркуляцией вируса и его цикличностью. Для борьбы с ситуацией нужно соблюдать санитарные требования.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что ситауция в Украине схожа с европейскими странами.

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"Мы сейчас наблюдаем значительное увеличение количества больных коронавирусом, и это в первую очередь из-за циркуляции и цикличности самого вируса. Сейчас мы можем наблюдать рост заболевания на примере целого ряда стран в Европе. В Италии, Франции, Испании, Нидерландах, Словакии уже введены противоэпидемические ограничения для стабилизации ситуации", - заявил Ляшко.

Он также призвал соблюдать все требования, прописанные Минздравом, иначе ситуация будет ухудшаться и дальше.

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"В Украине сейчас действует адаптивный карантин, в рамках которого регионы делятся на карантинные зоны по уровню распространения COVID-19. Есть четко прописанные противоэпидемические нормы, которые нужно соблюдать каждому. Поэтому, призываю каждого пользоваться средствами индивидуальной защиты: носите маски, придерживайтесь социальной дистанции, используйте антисептики. Ведь, если мы не будем соблюдать элементарные правила предотвращения коронавируса, то число больных будет стремительно расти", - подчеркнул Ляшко.