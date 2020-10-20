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Американский бизнес призывает Украину срочно выпустить ОВГЗ для выплаты долга производителям зеленой энергии

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Американский бизнес призывает Украину срочно выпустить ОВГЗ для выплаты долга производителям зеленой энергии

Американская торговая палата (АТП) призвала Украину срочно ввести в действие законопроект №4151, которым предлагается выпуск облигаций внутреннего государственного займа для выплаты долга производителям зеленой энергии.

Об этом говорится на сайте.


"Наши члены считают, что принятие законопроекта №4151 о внесении изменений в Закон "О государственном бюджете на 2020 год", направленный на поддержку производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, может помочь выполнению обязательств государства и поддержать расчеты с производителями ВИЭ путем уменьшения имеющегося долга и предотвращения дальнейшего накопления", - говорится в заявлении.


Согласно сообщению, обеспечивая выпуск государственных облигаций как часть инструментов, предусмотренных Законом № 810-IX, законопроект позволит производителям ВИЭ предоставлять своевременные платежи украинским государственным банкам и международным финансовым учреждениям по их кредитным договорам.

"Мы надеемся, что Министерство финансов и Министерство энергетики будут сотрудничать с Бюджетным комитетом парламента для определения соответствующей суммы выпуска облигаций, достаточной для покрытия 40% накопленного долга и обеспечения 100% текущих платежей производителям возобновляемых источников энергии ( производителям ВИЭ) за август-декабрь 2020 года" , - добавляют в АТП.


Представительство американского бизнеса отмечает, что инвесторы в зеленую энергетику выполнили свои обязательства - пошли на снижение зеленого тарифа с 1 августа 2020 года, но правительство своих обязанностей согласно действующему законодательству не выполняет.


Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины " О Государственном бюджете Украины на 2020 год "по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями "зеленой" энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

Председатель Комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус в интервью изданию Лига.Бизнес заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т.ч. перед инвесторами в "зеленую" энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе.
Вместе с тем, ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.
По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав.


По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски в ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.

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Фактическим результатом переговоров главы НБУ Шевченко с МВФ по поводу дефицита бюджета явилось заявление НБУ о категорическом отказе от дальнейшего финансирования банковским сектором государственного долга Украины.
Нынешний показатель этого составляет 35%. Последний источник "пополнения" бюджета - ОВГЗ исчерпало свой потенциал. В руках Зеленского остается только наращивание объема государственных гарантий.
Учитывая огромный объем государственных долговых гарантий, объем которых уже составляет около 8% государственного бюджета, ограничения для которых сняты голосованием "слуг народа" в ВР, к концу 2021 года стране грозит внутренний дефолт.
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20.10.2020 16:36 Ответить
Зелені економісти самі найекономічніші в світі !!!Один Херус чого вартий !!)))
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20.10.2020 16:53 Ответить
Американский бизнес --- это рыжий Упырь Ахметка (гудок) и компания Американський бізнес закликає Україну терміново випустити ОВДП для виплати боргу виробникам зеленої енергії - Цензор.НЕТ 6569
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20.10.2020 20:25 Ответить
Борьба зеленых с зелеными...
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20.10.2020 16:48 Ответить
Питання ,чому ця потвора Херус досі на волі ???
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20.10.2020 16:50 Ответить
Яким боком, херус, до зеленої енергетики, він же на "чорній" енергії бабло косив!?
Американський бізнес закликає Україну терміново випустити ОВДП для виплати боргу виробникам зеленої енергії - Цензор.НЕТ 3561
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20.10.2020 18:33 Ответить
Головний лобіст відновлення імпорта електренергіі з Росєї хто-Херус !! Що привело до зменьшення власного виробництва!!))
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20.10.2020 19:53 Ответить
Держитесь там, в Америке. А у нас денег нет. Зато есть беня и зеленский.
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20.10.2020 16:50 Ответить
Спочатку створити проблему ,а потім героїчно її здолати !!!))
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20.10.2020 16:51 Ответить
А хто там 8*сотворив * ? ...Чи не барига *гешефт * Ахметкам підкинув !?
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20.10.2020 16:58 Ответить
А не Херус лобіював відновлення імпорта електренергіі з Росєї ???)))
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20.10.2020 19:55 Ответить
ГП "Гарантированный покупатель" по примеру воров олигархов, должен создать левую катору, переписаль все активы, а просителям, требователям "ответить" - табуреткой, рогами и копытами
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20.10.2020 17:11 Ответить
Зеля і його молода команда довели, що управляти державою важко і тупим просто неможливо. Бо до них все розвивалося і йшло вверх, а при них, навіть "Укренерго" стає банктротом. Як можна було цього досягти за півтора року? А дуже просто, Беня вміє вимивати гроші із поставок вугілля із московії, а "зелену" енергетику вбиває на корінці і ще дурить нарід, що від неї дуже погано. І дійсно погано - йому, бо звідти нічого не вкрадеш, там інвестори із Європи і прозорі схеми.
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20.10.2020 17:12 Ответить
А на кой ляд та "зелена" електроенергія коли є АЕС?! Американський бізнес закликає Україну терміново випустити ОВДП для виплати боргу виробникам зеленої енергії - Цензор.НЕТ 6736
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20.10.2020 18:56 Ответить
Запущене при Порошенко безконтрольне будівництво непотрібної в Україні зеленої енергетики і привело до кризи. Гроші на зелений тариф повинна забезпечити держава, а взяти їх ніде. Тому проблему повішали на НЕК "Укренерго". НЕК отримує гроші з тарифу на передачу. От і росте цей тариф, а оплачують його підприємства та ми. Росте ціна на українську продукцію та товари. Продукція стає неконкурентною, ціни на товари ростуть. Реалізована схема повзучого банкрутства держави. Привіт великому економісту Порошенко, його суперменеджеру Вовку та зеленим "інвесторам" які деруть з нас шкуру!
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20.10.2020 20:17 Ответить
"Гроші на зелений тариф повинна забезпечити держава, а взяти їх ніде."

Це точно. Порошенко фурами вивіз.А Вовка тепер руками розводить.А коронавірусний фонд миші з'їли.
Американський бізнес закликає Україну терміново випустити ОВДП для виплати боргу виробникам зеленої енергії - Цензор.НЕТ 4565
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20.10.2020 20:43 Ответить
Зєля зі своєї кишені розрахується.
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20.10.2020 20:34 Ответить
Америка́нська торгове́льна пала́та в Україні (англ. The American Chamber of Commerce in Ukraine) - одна з найактивніших та найвпливовіших громадських Американський бізнес закликає Україну терміново випустити ОВДП для виплати боргу виробникам зеленої енергії - Цензор.НЕТ 4356 неприбуткових організацій, що об'єднує найбільші компанії з понад 50 країн світу, які працюють в Україні.[1] Організація виступає голосом великих інвесторів,
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20.10.2020 20:58 Ответить
А ху-ху не хо-хо?
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20.10.2020 22:50 Ответить
 
 