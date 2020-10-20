Проект госбюджета на 2021 год предусматривает финансирование ремонта 7 тысяч километров дорог, - Минфин

В 2021 году планируется отремонтировать 7 тысяч км дорог, на что в проекте Государственного бюджета предусмотрено 150 млрд грн.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В проекте Государственного бюджета на 2021 год запланировано выделить 150 млрд грн на поддержку развития автодорожного полотна. Из них 36,6 млрд грн планируется направить на развитие и содержание автодорог государственного значения, 21,3 млрд грн - на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог местного значения, улиц и дорог в населенных пунктах (субвенция)", - говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что масштабное обновление дорожной инфраструктуры является приоритетной задачей для правительства на 2021 год.

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"Уже до конца 2021 года большинство областных центров должны получить качественные дороги в соседние областные центры. Семь тысяч километров дорог будут отремонтированы", - отмечают в Минфине.

Напомним, проект Государственного бюджета на 2021 год предусматривает увеличение расходов на дорожную инфраструктуру на 20,7 млрд гривен по сравнению с Госбюджетом 2020 года.