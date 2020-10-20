На лечение больных COVID-19 уже потрачены 5,4 млрд грн, на доплаты медикам - 2,2 млрд грн, на обеспечение лабораторий - 911 млн грн, - Степанов

Медицинским учреждениям, которые лечат больных с COVID-19, по состоянию на 16 октября перечислили 5,464 млрд грн.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал во время выступления в парламенте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на 16 октября медицинским учреждениям, которые лечат больных с COVID-19, Национальная служба здоровья перечислила 5,464 млрд грн. Почти 6 млрд грн направлены на осуществление доплат к заработной плате медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения. Эти доплаты начались с 1 сентября 2020 года", - отметил глава Минздрава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один день в больнице пациенту с COVID-19 стоит 2-2,5 тыс. грн, в реанимации - 5-6 тыс. грн, - главврач львовского Центра здоровья легких Рак

Степанов добавил, что медикам уже выплачены 2,234 млрд грн доплат. Остальное финансирование предусмотрено для выплат медицинским работникам до конца года. Кроме того, Минздрав направил 911 млн грн для обеспечения готовности и реагирования лабораторных подразделений Министерства здравоохранения. Также Министерством уже согласована закупка 54 компьютерных томографов для больниц на сумму 774 млн грн. До конца года будут закуплены еще 107 компьютерных томографов.

По словам министра, Минздрав также направил 572 млн грн в регионы для обеспечения подачи кислорода к коечному фонду учреждений здравоохранения. Кроме того, уже закуплены и доставлены в лечебные учреждения почти 6 млн единиц средств индивидуальной защиты. Еще 11 млн единиц доставят до конца года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Люди с пневмониями в коридорах. Света почти нет, чтобы ночью поставить капельницу, подсвечивают телефоном", - пациентка райбольницы в Купянске об условиях лечения. ВИДЕО