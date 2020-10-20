"Слуга народа" Гетманцев о возможности непринятия Госбюджета-2021 в этом году: Как Бог даст, так и будет. Никакой катастрофы в этом нет

Если Верховная Рада не успеет принять законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" вовремя, то страна будет жить по смете 2020 года, но парламент сделает все возможное, чтобы принять госбюджет до 1 декабря.

Об этом в комментарии журналистам сказал председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пернедает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас есть норма в бюджетном кодексе, которая определяет, что если бюджет не принимается своевременно, то страна живет по бюджету прошлого года, выполняя его а 1/12 каждый месяц без расходов развития, то есть под расходы потребления. Таким образом алгоритм есть и никакой катастрофы нет, если бюджет не принять своевременно, но это очень плохо, поэтому мы сделаем все, чтобы принять бюджет до 1 декабря", - сказал Гетманцев.

Депутат допускает, что Рада может не успеть принять бюджет из-за ситуации с распространением коронавирусной болезни, однако считает такой сценарий маловероятным.

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"Мы, безусловно, не можем с вами прогнозировать ход болезни. И если у нас большинство от конституционного состава Верховной Рады заболеет, народных депутатов, COVID-19, то заседание не состоится, и бюджетная ночь, а, возможно, вообще мы не успеем принять этот закон до 1 января и будем жить по старому закону в последующие несколько месяцев", - отметил Гетманцев.

Политик добавил, что лично он, а также Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сделают все возможное, чтобы во время голосования за смету-2021 в парламенте не было "бюджетной ночи".

"Бюджетная ночь" - это наихудшее, что мы можем сделать при принятии проекта закона о государственном бюджете. Поэтому я прогнозирую, что ее не будет. Но на самом деле, как Бог даст, так и будет", - сказал Гетманцев.

Он также выразил надежду, что на этой неделе Комитет по вопросам бюджета соберется, чтобы согласовать поправки в проект госбюджета-2021. Даниил Гетманцев надеется, что 3 ноября документ будет рассмотрен в первом чтении в зале парламента.

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Как сообщалось, Верховная Рада на пленарном заседании 20 октября планировала рассмотреть вопрос о принятии в первом чтении законопроекта №4000 "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". Депутаты подали в проект госбюджета несколько тысяч поправок и предложений, на основе которых профильный комитет сформировал таблицу с 2,5 тыс. позиций. Комитет ВР по вопросам бюджета в пятницу, 16 октября, должен был утвердить поправки в законопроект о госбюджете-2021, однако заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. Председатель ВР Дмитрий Разумков 19 октября отметил, что Верховная Рада не сможет рассмотреть в первом чтении проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" на заседании во вторник, 20 октября, а сможет вернуться к этому вопросу с 3 ноября.