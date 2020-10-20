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Новости Политика Украины
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ВР (28151) госбюджет (1099) Гетманцев (343)

"Слуга народа" Гетманцев о возможности непринятия Госбюджета-2021 в этом году: Как Бог даст, так и будет. Никакой катастрофы в этом нет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" Гетманцев о возможности непринятия Госбюджета-2021 в этом году: Как Бог даст, так и будет. Никакой катастрофы в этом нет

Если Верховная Рада не успеет принять законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" вовремя, то страна будет жить по смете 2020 года, но парламент сделает все возможное, чтобы принять госбюджет до 1 декабря.

Об этом в комментарии журналистам сказал председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пернедает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас есть норма в бюджетном кодексе, которая определяет, что если бюджет не принимается своевременно, то страна живет по бюджету прошлого года, выполняя его а 1/12 каждый месяц без расходов развития, то есть под расходы потребления. Таким образом алгоритм есть и никакой катастрофы нет, если бюджет не принять своевременно, но это очень плохо, поэтому мы сделаем все, чтобы принять бюджет до 1 декабря", - сказал Гетманцев.

Депутат допускает, что Рада может не успеть принять бюджет из-за ситуации с распространением коронавирусной болезни, однако считает такой сценарий маловероятным.

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"Мы, безусловно, не можем с вами прогнозировать ход болезни. И если у нас большинство от конституционного состава Верховной Рады заболеет, народных депутатов, COVID-19, то заседание не состоится, и бюджетная ночь, а, возможно, вообще мы не успеем принять этот закон до 1 января и будем жить по старому закону в последующие несколько месяцев", - отметил Гетманцев.

Политик добавил, что лично он, а также Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сделают все возможное, чтобы во время голосования за смету-2021 в парламенте не было "бюджетной ночи".

"Бюджетная ночь" - это наихудшее, что мы можем сделать при принятии проекта закона о государственном бюджете. Поэтому я прогнозирую, что ее не будет. Но на самом деле, как Бог даст, так и будет", - сказал Гетманцев.

Он также выразил надежду, что на этой неделе Комитет по вопросам бюджета соберется, чтобы согласовать поправки в проект госбюджета-2021. Даниил Гетманцев надеется, что 3 ноября документ будет рассмотрен в первом чтении в зале парламента.

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Как сообщалось, Верховная Рада на пленарном заседании 20 октября планировала рассмотреть вопрос о принятии в первом чтении законопроекта №4000 "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". Депутаты подали в проект госбюджета несколько тысяч поправок и предложений, на основе которых профильный комитет сформировал таблицу с 2,5 тыс. позиций. Комитет ВР по вопросам бюджета в пятницу, 16 октября, должен был утвердить поправки в законопроект о госбюджете-2021, однако заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. Председатель ВР Дмитрий Разумков 19 октября отметил, что Верховная Рада не сможет рассмотреть в первом чтении проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" на заседании во вторник, 20 октября, а сможет вернуться к этому вопросу с 3 ноября.

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Топ комментарии
+10
Та да. Никому ничего не должен и пилишь бюджет в ручном режиме.
Лотерейщик Гетманцев знает толк в махинациях.
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20.10.2020 17:06
+6
Сьогодні у Бубочки-просто бенефіс! Знову в центрі уваги: посмішки-оплески- піднесений настрій! А по суті: нові пусті обіцянки- популізм- потік підсвідомості як у Джеймса Джойса (підпитаний вживанням стимулюючих препаратів) !Брехня брехнею поганяє!Найбільше вразила фраза про можливе надходження в казну 5 млд гривень від легалізації азартних ігор! Оце економіст -немає мови про сталий розвиток економіки та відповідного соціального зросту-на думці і в планах казино-каннабіс та примарна диджитилізація хаосу в державі! Вітаю! ЗЕдобули !
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20.10.2020 17:08
+6
"Дефолт, это не страшно" (с) Беня. "Слуга народа" Гетманцев о возможности непринятия Госбюджета-2021 в этом году: Как Бог даст, так и будет. Никакой катастрофы в этом нет - Цензор.НЕТ 4978
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20.10.2020 17:11
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Б-г даст, беня возьмет. Б-г любит беню и не любит дураков
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20.10.2020 17:06 Ответить
вместо того чтобы принимать Бюджет-2021 - какая-то обдолбанная обезьяна читала с суфлера "по-дебильски написанный текст" - понятия не имея о чем он))
https://www.facebook.com/oleksij.illuk/videos/3554799201250351/
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20.10.2020 17:18 Ответить
Блокирование принятия бюджета партией Зеленского имеет простое объяснение. В случае непринятия государственного бюджета, согласно законодательства, действуют бюджетные нормы старого бюджета.
А так как в новом бюджете создание "Фонда борьбы с COVID-19" не предусмотрено, то все деньги выделенные из этого фонда и неиспользованные на момент принятия, подлежат возврату и зачислению в общий фонд бюджета.
Практически речь идет о 2,677 млрд. гривен числящихся за "Укравтодором". Главный нюанс ситуации состоит в том что часть этой суммы вложена в 182 дневные облигации ОВГЗ срок погашения которых (и выплата дивидендов) истекает в январе 2021 года.

у гетманцева не успели распилить почти 3 млрд.грн.. поэтому и не торопятся принимать Бюджет21
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20.10.2020 17:25 Ответить
Та да. Никому ничего не должен и пилишь бюджет в ручном режиме.
Лотерейщик Гетманцев знает толк в махинациях.
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20.10.2020 17:06 Ответить
ДНР теж починався з воскресіння МММ. Співпадіння, не думаю (с))
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20.10.2020 18:17 Ответить
Сьогодні у Бубочки-просто бенефіс! Знову в центрі уваги: посмішки-оплески- піднесений настрій! А по суті: нові пусті обіцянки- популізм- потік підсвідомості як у Джеймса Джойса (підпитаний вживанням стимулюючих препаратів) !Брехня брехнею поганяє!Найбільше вразила фраза про можливе надходження в казну 5 млд гривень від легалізації азартних ігор! Оце економіст -немає мови про сталий розвиток економіки та відповідного соціального зросту-на думці і в планах казино-каннабіс та примарна диджитилізація хаосу в державі! Вітаю! ЗЕдобули !
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20.10.2020 17:08 Ответить
Дійсно. Що таке бюджет КРАЇНИ в порівнянні з передвиборним піар лохотроном бубАчки?
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20.10.2020 17:09 Ответить
"Дефолт, это не страшно" (с) Беня. "Слуга народа" Гетманцев о возможности непринятия Госбюджета-2021 в этом году: Как Бог даст, так и будет. Никакой катастрофы в этом нет - Цензор.НЕТ 4978
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20.10.2020 17:11 Ответить
***
ни генетики, ни философы, ни богословы так пока не могут объяснить,
почему у чиновников и депутатов рождаются дети-миллиардеры.
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20.10.2020 17:11 Ответить
в партии стаде недоумков вообще есть адекватные депутаты? Это же ж надо так уметь - насобирать половину Рады "приколистов"
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20.10.2020 17:19 Ответить
Так, может быть, нахрен разогнать Раду к чертям собачьим? Если все зависит от распятого бомжа, давайте молиться на него. Или (с учетом конфессиональной принадлежности партии "Слуг народа") - его предку, Иегове.
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20.10.2020 17:23 Ответить
Дивіться, бо в боженьки може увірватися терпець "давати", пора б самим щось робити, а не "планувати".
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20.10.2020 17:26 Ответить
та у вас все "какт бог даст" "Слуга народа" Гетманцев о возможности непринятия Госбюджета-2021 в этом году: Как Бог даст, так и будет. Никакой катастрофы в этом нет - Цензор.НЕТ 8781
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20.10.2020 17:26 Ответить


Адам Смит

По посланию Зеленского Раде.
Отверстано - отвратительно! Абзацные отступы невнятные, справа текст не выровнен, допущены "висячие" строки в конце/начале колонки (!).
- Ладно, а по сути?
- Так это и было по сути! Вы ж не думаете, что я буду в этот дежурный текст всерьез вникать?!
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20.10.2020 17:30 Ответить
Та судя по декларации это адепта РРО и секты "Зелёного нелоха" - ему вообще всё пофиг!
Наличное бабло (сотни тысяч) долларов, евро, куча недвижимости - годом раньше, годом позже, Даниилке по барабану!?
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20.10.2020 17:51 Ответить
А если Бог не даст? То не будет. Утром деньги -вечером стулья. А заявка Богу подана и пусть шевелится. Лихо , да?
Кхе,кхе....на Бога надейся, а сам не плошай.
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20.10.2020 18:05 Ответить
Ви ж **** атеїсти, готовте бюджет згідно закону
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20.10.2020 18:14 Ответить
У Зе неадекватов ни в чем катастрофы нет, а экономика в заднице и микробизнес уничтожают.
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20.10.2020 18:50 Ответить
Бюджетная ночь" - это наихудшее, что мы можем сделать при принятии проекта закона о государственном бюджете. Поэтому я прогнозирую, что ее не будет. Но на самом деле, как Бог даст, так и будет", - сказал Гетманцев.- Бог давно зрит на мерзости и ********* украинского народа "слугами", за это ,в свое времья и даст как полагается ,То что не может родить "зе власть" ,которая обещала украинскому народу родить теперь валит на Бога,пусть он дает,а они при том,что сами возьмут с кармана народа без Бога
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20.10.2020 18:53 Ответить
 
 