Лукашенко - новым ректорам вузов: Студентам на воскресных акциях делать нечего. Нужно объяснить всем один раз, а потом не надо убаюкивать

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко, назначая новых ректоров в три белорусских вуза, поручил им объяснить студентам последствия участия в воскресных маршах.

Об этом сообщает "БелТА", передает Цензор.НЕТ.

"В воскресенье в Минске будет наведен порядок. Потому что они по воскресеньям в основном ходят. Ну показали, чего они стоят. Вы тоже увидели, хорошо. А теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать", - заявил Лукашенко.

Лукашенко уверен, что студентам на подобных мероприятиях делать нечего, ведь участие в таких акциях - нарушение закона.

"Для кого-то это шалость. Никого не уговаривайте. Вот пришли, объяснили - вот такой порядок. Хотите учиться - учитесь. Не хотите, ребята, - уходите лучше сами", - сказал он.

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По словам Лукашенко, ректор должен первым сказать о том, что "вот такое количество людей учиться не хотят".

"Ну не хотят - не надо. Кто в армию, кто пойдет работать или еще куда-то. Это право выбора. Особенно сейчас", - подчеркнул он.

Лукашенко заявил также, что готов провести встречу в одном из вузов, студенты которых активно участвуют в акциях протеста, для того, чтобы довести до них свою позицию.

"Я готов приехать и вместе с вами разговаривать со студентами, доводить свою позицию", - сказал Лукашенко.

При этом он считает, что властям страны "оправдываться незачем, даже перед студентами". "Что могли, то сделали. Пусть другие сделают лучше. Скоро будет предоставлена такая возможность", - заметил он.

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В Беларуси уже больше двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.