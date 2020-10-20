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Лукашенко - новым ректорам вузов: Студентам на воскресных акциях делать нечего. Нужно объяснить всем один раз, а потом не надо убаюкивать

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко - новым ректорам вузов: Студентам на воскресных акциях делать нечего. Нужно объяснить всем один раз, а потом не надо убаюкивать

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко, назначая новых ректоров в три белорусских вуза, поручил им объяснить студентам последствия участия в воскресных маршах.

Об этом сообщает "БелТА", передает Цензор.НЕТ.

"В воскресенье в Минске будет наведен порядок. Потому что они по воскресеньям в основном ходят. Ну показали, чего они стоят. Вы тоже увидели, хорошо. А теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать", - заявил Лукашенко.

Лукашенко уверен, что студентам на подобных мероприятиях делать нечего, ведь участие в таких акциях - нарушение закона.

"Для кого-то это шалость. Никого не уговаривайте. Вот пришли, объяснили - вот такой порядок. Хотите учиться - учитесь. Не хотите, ребята, - уходите лучше сами", - сказал он.

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По словам Лукашенко, ректор должен первым сказать о том, что "вот такое количество людей учиться не хотят".

"Ну не хотят - не надо. Кто в армию, кто пойдет работать или еще куда-то. Это право выбора. Особенно сейчас", - подчеркнул он.

Лукашенко заявил также, что готов провести встречу в одном из вузов, студенты которых активно участвуют в акциях протеста, для того, чтобы довести до них свою позицию.

"Я готов приехать и вместе с вами разговаривать со студентами, доводить свою позицию", - сказал Лукашенко.

При этом он считает, что властям страны "оправдываться незачем, даже перед студентами". "Что могли, то сделали. Пусть другие сделают лучше. Скоро будет предоставлена такая возможность", - заметил он.

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В Беларуси уже больше двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

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Студентов мочить в сортирах будут? Или прямо на улицах?
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20.10.2020 17:09 Ответить
При этом "товарище" может дойти и до этого
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20.10.2020 17:21 Ответить
Ну тебе, допустим тоже нечего делать в Беларуси
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20.10.2020 17:10 Ответить
какое им дело, что студенты делают вне вуза?
какая связь между "хотите учиться" и акциями протеста в выходные дни?
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20.10.2020 17:11 Ответить
Это называют "тоталитарный режим".
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20.10.2020 17:42 Ответить
Лукашенко - новым ректорам вузов: Студентам на воскресных акциях делать нечего. Нужно объяснить всем один раз, а потом не надо убаюкивать - Цензор.НЕТ 2097
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20.10.2020 17:12 Ответить
В данном случае "отключат" из вуза
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20.10.2020 17:19 Ответить
Лукашенко - новым ректорам вузов: Студентам на воскресных акциях делать нечего. Нужно объяснить всем один раз, а потом не надо убаюкивать - Цензор.НЕТ 2586 Лукашенко - новым ректорам вузов: Студентам на воскресных акциях делать нечего. Нужно объяснить всем один раз, а потом не надо убаюкивать - Цензор.НЕТ 7314
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20.10.2020 17:20 Ответить
У луки конституция одна на двоих с ****** - брацкая
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20.10.2020 17:24 Ответить
Кого убаюкивать?? ...тракторный придурок, будущее страны? Где ты потом наскребешь его....?
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20.10.2020 18:02 Ответить
Лука пошёл в атаку....
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20.10.2020 18:08 Ответить
Внимание! Обнаружен путлеровец! Животное отправлено пинком в спам.
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20.10.2020 19:25 Ответить
Будут учиться платно, как в Украине! Сепаров бесплатно, украинцев на контракт!
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20.10.2020 19:06 Ответить
у колхозника реально мозги на бекрень Лукашенко - новим ректорам вишів: Студентам на недільних акціях робити нічого. Потрібно пояснити всім один раз, а потім не треба заколисувати - Цензор.НЕТ 3006.смотрел как этот картофельный дегенерат собрал всю шалупень пенсионерскую, мусоров, кгбшников, и прочую шушару типа на митинг . как эта толдпа смешно смотрелась. рожи отморженые и тупые а в переди колоны мудак смегафоном
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20.10.2020 22:36 Ответить
 
 