Суд приговорил к пожизненному заключению жителя Одесчины, жестоко убившего трех своих знакомых

Измаильский горрайонный суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, устроившему резню на Рождество в 2019 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области, 19 октября суд признал мужчину виновным в массовом умышленном убийстве и назначил наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы.

Резонансное убийство произошло 6 января прошлого года в частном доме в селе Камышовка Измаильского района после совместного распития компанией алкоголя.

"От топора и кухонного ножа погибло двое мужчин и женщина. Еще один приятель убийцы, получив удар топором, выбежал во двор и, чтобы спастись, пытался скрыться в подвальном помещении. Однако из-за травмы не устоял на ногах и скатился вниз по лестнице. Полученные при падении повреждения оказались не совместимыми с жизнью", - сообщили в пресс-службе.

Во время заседания суда обвиняемый своей вины не признал.

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