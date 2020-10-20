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Ректора харьковского университета будут судить из-за взятки в 300 тысяч грн

Ректора харьковского университета будут судить из-за взятки в 300 тысяч грн

В Харьковской области проректор одного из университетов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в размере 300 тысяч грн .

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Установлено, что руководители университета, используя свое служебное положение, требовали от частного предпринимателя 300 тыс грн неправомерной выгоды за заключение договора аренды помещений, находящихся на балансе университета", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас обвинительный акт уже находится на рассмотрении в суде.

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Автор: 

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Ректор не приехал-Доцент приехал ...
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20.10.2020 17:41 Ответить
Присудіть йому 30грн штрафу та звільняйте,бо ***** нападе.
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20.10.2020 17:45 Ответить
Корупція в харківських ВНЗ традиція доволі давня... 1977 рік, брат намагається поступити в харківський державний університет на історичний факультет. Голова прийомної комісії прямо озвучує суму 4000 рублів (при середній зарплаті в місяць в промисловості 180 рублів...).
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20.10.2020 19:31 Ответить
Євгене, зараз на той історичний хвакультет з єдиною перспективою стати вчителем історії у школі (з відповідною платнею) конкурсу взагалі немає. Давно. А у згаданому тобою 77-му році ще були дівчата, що бігли з колгоспів до міста. Бо саме паспорт стали їм давати у 75-му. То зовсім інша історія та інша "корупція". Ти різницю хоч зрозумів?
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20.10.2020 20:15 Ответить
паспорта колхозникам стали выдавать в 62-ом= не выгадуй....(((
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21.10.2020 00:15 Ответить
О! Фахівці з смачного пломбіру у сесесері повилазили (в народі "совкодрочери"), які з піною біля рота зараз тут будуть лєнту-сру цитувати. А іншим уточню, що постанова царевой палати політбюро було-таки в 1962-му. Але паспорта ті лежали в сільраді. У сейхві. І видавалися на руки колгоспникові тільки в особливих випадках, під особисту відповідальність голови колгоспу. Наприклад, треба поїхати на похорон в іншу область. Але при цьому людина з паспортом могла порівняно легко втекти з колгоспного раю, записавшись на якусь "комсомольську будову" в мухосранськ (ще один популярний тоді спосіб втекти з того "раю" від трудоднів "за палички"). За це потім голову виганяли з партії і позбавляли всього, а іноді він йшов під суд. А ось саме в 1975-му паспорта роздали фактично. На що і зреагували ціни, згадані мною вище.
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21.10.2020 04:55 Ответить
Интересно, что эта "новость" в сети уже почти один год. Типа "вручили подозрение". Типа отчитались. Речь об университете Докучаева. Наверное, под выборы раздувают все старое и пошлое.
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20.10.2020 20:11 Ответить
 
 