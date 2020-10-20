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Ректора харьковского университета будут судить из-за взятки в 300 тысяч грн
В Харьковской области проректор одного из университетов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в размере 300 тысяч грн .
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Установлено, что руководители университета, используя свое служебное положение, требовали от частного предпринимателя 300 тыс грн неправомерной выгоды за заключение договора аренды помещений, находящихся на балансе университета", - говорится в сообщении.
Правоохранители открыли дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас обвинительный акт уже находится на рассмотрении в суде.
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царевой палатиполітбюро було-таки в 1962-му. Але паспорта ті лежали в сільраді. У сейхві. І видавалися на руки колгоспникові тільки в особливих випадках, під особисту відповідальність голови колгоспу. Наприклад, треба поїхати на похорон в іншу область. Але при цьому людина з паспортом могла порівняно легко втекти з колгоспного раю, записавшись на якусь "комсомольську будову" в мухосранськ (ще один популярний тоді спосіб втекти з того "раю" від трудоднів "за палички"). За це потім голову виганяли з партії і позбавляли всього, а іноді він йшов під суд. А ось саме в 1975-му паспорта роздали фактично. На що і зреагували ціни, згадані мною вище.