Ректора харьковского университета будут судить из-за взятки в 300 тысяч грн

В Харьковской области проректор одного из университетов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в размере 300 тысяч грн .

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Установлено, что руководители университета, используя свое служебное положение, требовали от частного предпринимателя 300 тыс грн неправомерной выгоды за заключение договора аренды помещений, находящихся на балансе университета", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас обвинительный акт уже находится на рассмотрении в суде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис Генпрокурора не видит оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, - адвокаты Новиков и Головань