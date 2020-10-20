Оккупанты с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС
С начала текущих суток, 20 октября, в районах ответственности наших бригад зафиксированы два факта нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Майорск враг применил стрелковое оружие.
Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.
В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 15 гектаров территории и переданы на уничтожение 80 взрывоопасных предметов.
Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас продолжаются восстановительные работы на 16 объектах.
Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокации противника, подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня.
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Генерал Хомчак подарував собі третю квартиру у Києві за рахунок армії.
Справжнє обличчя генералів Зеленського.
Саме тих, кого він ставить на керуючі посади, замість бойових офіцерів.
Генерал Хомчак, що разом з посіпаками Коломойського є один з винних в Іловайської трагедії, після одруження з Ковальовою з Офісу президента - крім посади очільниці Чернігівської ОДА подарував собі з дружиною ще одну квартиру у столиці - вже третю. І
І звичайно за кошт армії. А
А що, він повинен заробляти, як звичайні офіцери роками, та сам собі купувати третю квартиру у Києві за мільйони гривень? Він що, дурний?
Так що Зеля , закрий рот і не патякай про попередників , бо твоє місце вже на нарах !