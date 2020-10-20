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Новости Революция в Беларуси
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Признанный белорусским судом экстремистским telegram-канал Nexta Live сменил название на Hexta Live

Telegram-канал Nexta Live сменил название вскоре после того, как суд в Минске признал его материалы и логотип экстремистскими.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на канал.

Признанный белорусским судом экстремистским telegram-канал Nexta Live сменил название на Hexta Live 01

Ранее создатели отметили, что решение суда касается только Nexta Live. "Основной новостной канал Nexta и сатирическая Luxta по-прежнему в законе", - указали они. "Что ж, мы бы рады перевернуть эту страницу, но так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, будем теперь думать над ребрендингом. Все предложения по поводу нового "неэкстремистcкого" логотипа и названия можно кидать в наш бот: @nextamail_bot", - говорится далее в заявлении.

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Напомним, суд Центрального района Минска принял решение признать экстремистским канал и его логотип "в связи с содержанием информационной продукции", призывающей к "организации и осуществлению массовых беспорядков".

Telegram-каналы Nexta и Nexta Live были основаны выходцем из Беларуси Степаном Путило, проживающим сейчас в Варшаве. Во время протестов в Беларуси, начавшихся после президентских выборов, Nexta стала наиболее популярным оппозиционным ресурсом в стране. В августе 2020 года Путило был объявлен властями Беларуси в международный розыск.

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Беларусь (7888) Telegram (113)


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20.10.2020 18:03 Ответить
А також, якщо додавати @ # $ % & * і т. д.
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20.10.2020 18:06 Ответить
Признанный белорусским судом экстремистским telegram-канал Nexta Live сменил название на Hexta Live - Цензор.НЕТ 3034
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20.10.2020 18:11 Ответить
Признанный белорусским судом экстремистским telegram-канал Nexta Live сменил название на Hexta Live - Цензор.НЕТ 6830
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20.10.2020 18:29 Ответить
Нехта имеет 2млн. подписчиков. Лука сюжеты пропаганды проплачивает в виде рекламы и сует в стримы популярных блогеров. БТ, ОНТ и другую хрень в Беларуси единичные дятлы смотрят. Это агония - интернет неумолимо покончит со всеми постсоветскими упырями-диктаторами. Во всяком случае на территории Европы.
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20.10.2020 18:30 Ответить
Абсолютно с вами согласен
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20.10.2020 18:55 Ответить
шах и мат, тараканище!
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20.10.2020 19:28 Ответить
Орокинули таракана. 💀
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20.10.2020 21:43 Ответить
И как они собираются по еждать если даже название канала меняют по воле Лукашенко.
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21.10.2020 08:02 Ответить
 
 