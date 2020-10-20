Киев приобрел 200 новых современных автобусов, 50 из них уже сегодня вышли на маршрут, - Кличко

Киев получил 50 новых автобусов производства белорусского завода МАЗ. До конца года поступят еще 150. Эти 200 автобусов город приобрел на условиях лизинга.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время презентации первой партии автобусов, сообщает Цензор.НЕТ.

Мэр отметил, что столица стремительно развивается, увеличивается количество ее жителей. Для этого необходимо продолжать развивать систему общественного транспорта.

"Хочу подчеркнуть, что даже в это непростое время - когда идет борьба с пандемией, экономический кризис, война на востоке Украины - столица смогла закупить за последние несколько лет 139 новых троллейбусов, 65 современных трамваев и всего 307 новых автобусов. 200 из них на условиях лизинга - мы получим к концу этого года, - отметил Кличко. - И сегодня мне очень приятно представить вам первую партию из двух сотен - 50 новеньких автобусов производства белорусского завода МАЗ. До конца года поступят еще 150 таких машин".

По его словам, сегодня у города есть большая потребность в таких автобусах. Ведь значительное количество подвижного состава "Киевпастранса" составляют автобусы, срок эксплуатации которых - более 10 лет.

Новые же автобусы имеют низкий пол, пандусы и специальные места в салоне для людей с инвалидностью. Автобусы оборудованы системой видеонаблюдения и навигации. Кабина водителя и пассажирский салон оснащены кондиционерами. Эти машины соответствуют экологическому стандарту "Евро-5".

Из новых 200 автобусов 120 - длиной 12 метров и пассажировместимостью 106 человек. 80 автобусов - длиной почти 19 метров на 176 мест.

"Получение нового транспорта большой вместимости важно и в ситуации пандемии - когда общественный транспорт должен перевозить пассажиров только в количестве мест для сидения. Все новые автобусы будут переданы автопаркам коммунального предприятия "Киевпастранс" для работы на наиболее загруженных маршрутах, - сообщил мэр. - Мы делаем все возможное, чтобы люди передвигались по городу с комфортом и создаем условия, чтобы автомобилисты максимально пересаживались на общественный транспорт. Это поможет решить проблему и с пробками. А также - вытеснять с рынка перевозок маршрутки, которые уже давно устарели и не соответствуют требованиям современного комфортного транспорта", - подчеркнул Кличко.