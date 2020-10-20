"Дело о бронежилетах": бывшему замминистра обороны сообщили о подозрении в ущербе на 42 млн грн
Бывшему заместителю министра обороны Украины сообщили о подозрении в бездеятельности военной власти, повлекшей тяжкие последствия, совершенной по предварительному сговору группой лиц, в условиях особого периода.
Об этом сообщает Офис генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"Установлено, что работники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины с апреля по июнь 2019 года осуществили закупку и прием индивидуального обмундирования – 11 тыс. бронежилетов, которые по своим свойствам не способны защитить военнослужащих от поражений огнестрельным оружием. Бывший чиновник, зная указанные обстоятельства, не принял мер по непринятию такой продукции, в результате чего государству нанесено 42 млн грн убытков", - сказано в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.
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Всего в этом уголовном производстве как сообщили о подозрении восьми лицам, шесть из них на момент совершения преступления находились на руководящих должностях в Министерстве обороны Украины.
Имя бывшего замминистра обороны, которому сообщили о подозрении, в Офисе генерального прокурора не указали.
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Когда надо попиариться - вопишь о «Свинарчуках», а как понадобятся качественные бронемашины по приемлемой цене - идешь к дорогому и бесценному Олегу Владимировичу. Что непонятно? Все как с «формулой Роттердам +» и со всем остальным. Уже прошло достаточно много времени, чтобы убедиться, что народ просто откровенно обманули, когда заставили людей поверить в откровенное вранье о коррупции в армии и о жадных «барыгах», которые наживаются за счет простых украинцев.