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Новости
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"Дело о бронежилетах": бывшему замминистра обороны сообщили о подозрении в ущербе на 42 млн грн

Бывшему заместителю министра обороны Украины сообщили о подозрении в бездеятельности военной власти, повлекшей тяжкие последствия, совершенной по предварительному сговору группой лиц, в условиях особого периода.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что работники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины с апреля по июнь 2019 года осуществили закупку и прием индивидуального обмундирования – 11 тыс. бронежилетов, которые по своим свойствам не способны защитить военнослужащих от поражений огнестрельным оружием. Бывший чиновник, зная указанные обстоятельства, не принял мер по непринятию такой продукции, в результате чего государству нанесено 42 млн грн убытков", - сказано в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

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Всего в этом уголовном производстве как сообщили о подозрении восьми лицам, шесть из них на момент совершения преступления находились на руководящих должностях в Министерстве обороны Украины.

Имя бывшего замминистра обороны, которому сообщили о подозрении, в Офисе генерального прокурора не указали.

Автор: 

убытки (392) ущерб (93) Бронежилет (131) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+16
"Дело о бронежилетах": бывшему замминистра обороны сообщили о подозрении в ущербе на 42 млн грн - Цензор.НЕТ 3827
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20.10.2020 18:45
+10
С апреля по июнь это уже при ГОВНОкоманлуваче!
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20.10.2020 18:49
+8
Свинарчуки-2? Не підкажеш, чим закінчилось? 😉 Я чув великий пук. Зебіли чули салют. То що це було? Ась?
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20.10.2020 19:04
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"Дело о бронежилетах": бывшему замминистра обороны сообщили о подозрении в ущербе на 42 млн грн - Цензор.НЕТ 3827
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20.10.2020 18:45 Ответить
Він відкупиться як завжди за 4200 грн.
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20.10.2020 18:48 Ответить
С апреля по июнь это уже при ГОВНОкоманлуваче!
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20.10.2020 18:49 Ответить
главный КОМАНДУЮЩИЙ тогда еще не знал,что это был его почин...
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20.10.2020 19:10 Ответить
Бывшему, значит шоколадному зам.министра обороны.
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20.10.2020 18:49 Ответить
Свинарчуки-2? Не підкажеш, чим закінчилось? 😉 Я чув великий пук. Зебіли чули салют. То що це було? Ась?
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20.10.2020 19:04 Ответить
Это безмозглые близость местных выборов с "юридическим трешем" не способно связать)))
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20.10.2020 21:03 Ответить
А шо там с начальником ЦБТУ генералом Мельником? Шо-то тихо...
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20.10.2020 18:54 Ответить
а сынуля авакова? хотя...онижедети (чьи-то))) какой с них спрос ? ))))
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20.10.2020 18:56 Ответить
А коли створять комітет з розгляду справи по зливу спецоперації "Вагнеривці"?
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20.10.2020 18:59 Ответить
хєрня це все від сцикла....
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20.10.2020 19:02 Ответить
Ох і достанеться йому! Як генералу Назарову, ще компенсацію прийдеться платити і поновлювати на роботі.
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20.10.2020 19:08 Ответить
А что Назаров сделал не подскажешь?
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20.10.2020 19:15 Ответить
А ви президент, щоб мені тикати?
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20.10.2020 19:28 Ответить
А клоун-наркоман сказал что мы все президенты!
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20.10.2020 19:36 Ответить
Володимире, то нехай він так і вважає, йому вибачається, А відносно Назарова, то йому був винесений вирок суду. Засудженний за те, що в 2014 році дав дозвіл на смертельну посадку ІЛа в Луганському аеропорту, що привело до загибелі 49- ти осіб - десантників і членів єкіпажу. Вирок ще не набрав законної сили. А Назаров на свободі і ( інформація неточна) ніби ще і отримав квартиру
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20.10.2020 20:03 Ответить
20 лимонов отдаст и замнут что ж тут неясного .чел один хрен с наваром в 22 ляма
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20.10.2020 19:18 Ответить
слушай, клоун у нас уже есть а умным у тебя быть не получается. считают что он купил бракованые, непригодные к войне бронежилеты. и сумму покупки посчитали в убытки. а броники есть. только после получаса в воде их боковая кевларовая защита пробивается.
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20.10.2020 20:14 Ответить
Да да повтирай лохам они поверят что он там купил.маланец проплаченный .вот же черти еще и мазу тянут за ворье.сами такие .
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20.10.2020 21:20 Ответить
Они отчет, на основании которого строят обвинения, читали? Боевика, в дождь выцеливающего из пистолета чехол бронежилета между карманами, я себе представить не могу.
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20.10.2020 19:19 Ответить
Это неважно. Люди ходят на работу, получают выше среднего зарплату. На хорошем счету у руководства. Приработок наверняка есть. Тут как в деле Шеремета - экспертиза идентичности сделана по несертифицированной экспериментальной методике. И все знают - фуфло дело, нитками белыми шитое. Но тоже ходят в суд. Потому что на работе. А перестанут этой херней маятся - не будет у них ни работы, ни зарплаты, ни приработка.
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20.10.2020 20:11 Ответить
гетьман стопудово був не в курсі )
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20.10.2020 19:23 Ответить
И сразу вспоминаем, Амёбы, а что там свинарчуки?!)))
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20.10.2020 21:01 Ответить
История о «Свинарчуках» больше не жмет: «Укроборонпром» закупил 6 бронемашин в «Богдан Моторс» - в кампании Олега Гладковского! И, что удивительно, - член наблюдательного совета «Укроборонпрома» Мустафа Найем от стыда харакири не сделал.«Укроборонпром» похвастался, что контракт выполнили и даже машины оказались дешевле, чем планировали ранее. В итоге, становится очевидно, что рассказы о «Свинарчуках» - это для лохов, а бронемашины где-то покупать то надо.

Когда надо попиариться - вопишь о «Свинарчуках», а как понадобятся качественные бронемашины по приемлемой цене - идешь к дорогому и бесценному Олегу Владимировичу. Что непонятно? Все как с «формулой Роттердам +» и со всем остальным. Уже прошло достаточно много времени, чтобы убедиться, что народ просто откровенно обманули, когда заставили людей поверить в откровенное вранье о коррупции в армии и о жадных «барыгах», которые наживаются за счет простых украинцев.
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20.10.2020 22:46 Ответить
Но не понимают. Сватов пересмотрели))
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21.10.2020 18:49 Ответить
Короче стрелочника нашли, а Петю шоколадного ****** как всегда отмажут
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20.10.2020 22:13 Ответить
С апреля по май 2019 это уже к твоему зебилу вопросы.
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20.10.2020 22:32 Ответить
Играй не членом на рояле))
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21.10.2020 18:50 Ответить
 
 