Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября. ФОТОрепортаж

День работы ВР 20 октября запомнился ежегодным выступлением президента Владимира Зеленского, присутствием Кабмина в Раде и разноцветными масками депутатов.





Надевание брендированных масок во фракции "Голос"

Нардеп Кицак из "Слуги народа" в маске партийного цвета





Шуфрич и Тимошенко

После Тимошенко Шуфрич смотрит на коллегу Загоруйко в достаточно вызывающем наряде

Разумков без маски, но в перчатках, а Стефанчук без перчаток, но в маске

Депутатские секреты

За трибуной Игорь Палица

Зеленский прибыл в Раду





Послушать Зеленского прибыл Кабмин во главе с премьер-министром Шмыгалем





Разговор Зеленского и Гео Лероса

Оппозиция из "ЕС" с наглядной критикой политики Зеленского

Глава президентского офиса Ермак и первый помощник Зеленского Шефир







Выступление президента



























Реакция на выступления со стороны фракция "Слуга народа"

Фракция "ЕС"







Слуга народа Янченко

Выступление главы Минздрава Степанова





Слуга народа Юрченко, который обоснованно подозревается в коррупции

Фото - Цензор.НЕТ