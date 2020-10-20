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Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября. ФОТОрепортаж

День работы ВР 20 октября запомнился ежегодным выступлением президента Владимира Зеленского, присутствием Кабмина в Раде и разноцветными масками депутатов.

Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 01
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 02

Надевание брендированных масок во фракции "Голос"

Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 03

Нардеп Кицак из "Слуги народа" в маске партийного цвета

Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 04
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 05

Шуфрич и Тимошенко

Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 06

После Тимошенко Шуфрич смотрит на коллегу Загоруйко в достаточно вызывающем наряде

Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 07

Разумков без маски, но в перчатках, а Стефанчук без перчаток, но в маске

Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 08

Депутатские секреты

Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 09

За трибуной Игорь Палица

Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 10

Зеленский прибыл в Раду 

Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 11
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 12

Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 13

Послушать Зеленского прибыл Кабмин во главе с премьер-министром Шмыгалем

Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 14
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 15

Разговор Зеленского и Гео Лероса

Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 16

Оппозиция из "ЕС" с наглядной критикой политики Зеленского

Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 17

Глава президентского офиса Ермак и первый помощник Зеленского Шефир 

Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 18
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 19
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 20

Выступление президента 

Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 21
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 22
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 23
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 24
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 25
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 26
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 27
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 28
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 29
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 30
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 31
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 32
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 33

Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 34

Реакция на выступления со стороны фракция "Слуга народа"

Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 35

Фракция "ЕС"

Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 36
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 37

Слуга народа Янченко

Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 38

Выступление главы Минздрава Степанова

Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 39
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября 40

Слуга народа Юрченко, который обоснованно подозревается в коррупции

Фото - Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29234) депутат (3312) Зеленский Владимир (20290)


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Топ комментарии
+21
Надо было вместо трибуны рояль поставить. Вот жеж недогадливые
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20.10.2020 19:43
+19
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября - Цензор.НЕТ 8434. .
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20.10.2020 19:54
+19
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября - Цензор.НЕТ 532.
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20.10.2020 19:57
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Правила форума Совет форумчан
Надо было вместо трибуны рояль поставить. Вот жеж недогадливые
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20.10.2020 19:43 Ответить
день вовочкиного словоблудия..
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20.10.2020 19:48 Ответить
Фотографу - зачёт за «правильный» ракурс преЗедентского фейса........😁
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20.10.2020 19:50 Ответить
Виступ Зеленського, Кабмін у Раді і яскраве вбрання Загоруйко, - день роботи ВР 20 жовтня - Цензор.НЕТ 1666

...
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20.10.2020 20:07 Ответить
не только за это, но и за фото (видно по рукам - их связывает очеееень близкая "дружба" - после совместного отдыха на яхте медведчука:
Виступ Зеленського, Кабмін у Раді і яскраве вбрання Загоруйко, - день роботи ВР 20 жовтня - Цензор.НЕТ 4775
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20.10.2020 20:29 Ответить
Здрасти!!! Они ж старинные ************. Эту любоф Тимошенко и Шуфрич пронесли через 2 Майдана.

Тетя Юля та еще борцыца-патриотка...
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20.10.2020 23:57 Ответить
Каломойша аплодує стоячи . .
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября - Цензор.НЕТ 2607 .
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20.10.2020 19:52 Ответить
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября - Цензор.НЕТ 8434. .
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20.10.2020 19:54 Ответить
зеленский такого наобещал !!! може сбудется?

Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября - Цензор.НЕТ 3058
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20.10.2020 19:54 Ответить
Выступление Зеленского, Кабмин в Раде и вызывающий наряд Загоруйко, - день работы ВР 20 октября - Цензор.НЕТ 532.
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20.10.2020 19:57 Ответить
.
у этих что ли?
Виступ Зеленського, Кабмін у Раді і яскраве вбрання Загоруйко, - день роботи ВР 20 жовтня - Цензор.НЕТ 6048

...https://hyser.com.ua/crops/ff43db/620x0/1/0/2020/09/06/7zZmE0mQpQO8d5lcOS8xKkXtuQVwQYmdWmSFNsne.png скандал после издания указа о назначении отцу Зеленского пожизненной стипендии.
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20.10.2020 21:34 Ответить
-изя, - ты на базар??
-да, симочка..
-деньги не брал??
-нет конешна, куколка..!
-ой, харашо..- ну, смотри, не трать..!)))
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21.10.2020 00:30 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому! Даешь еще опрос! Слава Україні! Героям Слава!
Україна понад усе!
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20.10.2020 19:54 Ответить
Всьо бухаєш, Вова?
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20.10.2020 20:39 Ответить
Украина захвачена коллаборантами , пропихивающими сценарий убийц кремлядских , ж кроты д'ермак , Шефир держат зеиуду на коротком поводке
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20.10.2020 19:59 Ответить
третьякову не подетски колбасит от одного хрипа зеленьскага ))))) (видео))))))
https://youtu.be/Drbi2YnnHkk

Виступ Зеленського, Кабмін у Раді і яскраве вбрання Загоруйко, - день роботи ВР 20 жовтня - Цензор.НЕТ 1351

...
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20.10.2020 20:05 Ответить
Вот это ее «плюЩит» не по-детски.........😬
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20.10.2020 20:07 Ответить
Виступ Зеленського, Кабмін у Раді і яскраве вбрання Загоруйко, - день роботи ВР 20 жовтня - Цензор.НЕТ 4363

...
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20.10.2020 20:10 Ответить
🤣🤣🤣
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20.10.2020 20:14 Ответить
Пердаки псячі палають
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20.10.2020 20:15 Ответить
Ей в виде дилдо надо
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20.10.2020 21:18 Ответить
с масками на мордах лица депутаты выглядят намного симпатичнее, чем без масок.
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20.10.2020 20:17 Ответить
В ОЗК і протигазах вони виглядали б іще краще .
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21.10.2020 13:29 Ответить
Зборище Фантомасов в деле.
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20.10.2020 20:20 Ответить
А степанов без маски
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20.10.2020 20:21 Ответить
сюмар дійсно молодець.
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20.10.2020 20:25 Ответить
По трону, видно, что у Зеленского, от мыслительной активности, аж голова вспотела.
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20.10.2020 21:46 Ответить
Виступ Зеленського, Кабмін у Раді і яскраве вбрання Загоруйко, - день роботи ВР 20 жовтня - Цензор.НЕТ 5826

...
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20.10.2020 21:48 Ответить
Дивіться на залу Ради. Навіть по фото можливо визначити: де патріот,а де ворог, де громадянин,а де Вата, де державний діяч,а де ...Лайно на тлі країни,де її рятівник,а де дизертир і уклоніст,де захисник,а де диверсант. Уважно тільки подивіться!
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20.10.2020 21:51 Ответить
А наше зеленое чмо до сих пор двух слов самостоятельно не вяжет. А читать "с выражением" с двух суфлеров уже научился)))
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20.10.2020 22:59 Ответить
Виступ Зеленського, Кабмін у Раді і яскраве вбрання Загоруйко, - день роботи ВР 20 жовтня - Цензор.НЕТ 2415
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20.10.2020 23:00 Ответить
Украина Зеленского не сильно отличается от Украины Порошенко - Deutsche Welle Октябрь 20, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/10/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b0%d0%b5.html#respond Комментарии: 0

Выступление Владимира Зеленского с посланием к Верховной раде в очередной раз доказало: он - прекрасный актер, но, увы, довольно посредственный президент…
Через полтора года своего президентства Владимир Зеленский все еще чувствует себя оппозиционером. Не только по отношению к своим предшественникам на посту президента Украины, но и к той власти, во главе которой он сейчас стоит.

Виступ Зеленського, Кабмін у Раді і яскраве вбрання Загоруйко, - день роботи ВР 20 жовтня - Цензор.НЕТ 7316

Об этом https://www.dw.com/ru/kommentarij-ukraina-zelenskogo-ne-silno-otlichaetsja-ot-ukrainy-poroshenko/a-55338180 говорится в статье Deutsche Welle.
20 октября, обращаясь с посланием к Верховной раде, глава государства сделал жесткие выпады в адрес своих оппонентов, которые ему мешают созидать, и силовиков - за отсутствие посадок топ-чиновников.
И выглядело это как речь лидера оппозиции, а не президента, в силах которого изменить многое. При этом Зеленский избежал неприятных тем - о коррупции в его ближайшем окружении, полном провале борьбы властей с коронавирусом и проблемах в украинской экономике.
Что сказал Зеленский депутатам
Выступление Владимира Зеленского в Раде в очередной раз доказало: он - прекрасный актер, но, к сожалению, довольно посредственный президент. Сам текст, его содержание и изложение, наверняка, понравились большинству украинцев. Надо признать: команда главы государства хорошо подготовилась к выступлению в парламенте, делая акценты на своих очевидных успехах и обвиняя в провалах предшественников. Мол, за полтора года сделали все, что могли, вы же видели, в каком состоянии мы получили страну в 2019-м. При этом реальные результаты деятельности Зеленского оставляют много вопросов.
Президент явно бравировал, рассказывая о борьбе против коронавируса, https://www.dw.com/ru/sammit-es-ukraina-vpechatljajushhie-reformy-i-predlozhenie-zelenskogo/a-55181819 успехах в экономике и о переговорах, которые касаются будущего Донбасса и Крыма. Но вот цифры и факты, которые он использовал, мягко говоря, не совсем соответствуют действительности. За полтора года Зеленский сменил уже два состава правительства. Каждое из них обещало рост экономики, создание рабочих мест, повышение зарплат для врачей, борющихся с COVID-19, и победу над ним. Что в итоге получили украинцы?
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D0%B7%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80.html Зе-власть «успешно» борется с коронавирусом: позорнейшая речь Зеленского в Раде
С конца 2019 года украинская экономика падает. А президент Зеленский и премьер-министр Шмыгаль, еще в мае называвшие себя мастерами спорта по борьбе с пандемией, потратили часть собранного антиковидного фонда на строительство дорог. Как итог - во вторую волну COVID-19 Украина входит практически в том же состоянии, в котором пребывала в марте 2020 года - с дефицитом аппаратов ИВЛ, очередями на тестирование и компьютерную томографию, дефицитом больничных коек и медицинских кадров. Правда, врачам и медсестрам в 2021 году Зеленский все же пообещал существенно повысить зарплату. Очевидно, тем, кто останется в профессии после второй волны COVID-19.
О чем промолчал президент Украины
Сам президент уверен: в Украине все не так плохо, как об этом говорят его оппоненты. А для того, чтобы последние не расслаблялись, Владимир Александрович пообещал с трибуны Рады разобраться с теми, кто без боя сдал Крым (намекая, очевидно, на тогдашнего и.о. президента Александра Турчинова - нынешнего соратника Петра Порошенко). Сам же Зеленский обещает украинцам вернуть Крым и Донбасс.
Но вот какой ценой - не уточняет, намекая лишь, что пытается привлечь к этому мировое сообщество, например, как в случае с созданием «Крымской платформы». Ну и с помощью 120 депутатов от партии «Слуга народа», которые за четыре дня до местных выборов поедут на линию разграничения в Донбассе для общения с военными и местными жителями. Зеленский убежден, что восток страны спасут свободные экономические зоны, на создании которых настаивает его команда, и амнистия для тех, у кого, как выразился гарант Конституции, «на руках нет крови».
К сожалению, в своем выступлении президент Зеленский не коснулся публичных обвинений во взяточничестве его ближайшего окружения, действующих в экономике коррупционных схем и возможной сдаче национальных интересов (дело «вагнеровцев»), заявив лишь, что на каждой встрече с силовиками требует от них посадок коррупционеров. В этой связи показательной была реакция на слова главы государства о том, что его команда честно, без традиционных «откатов», ведет строительство дорог - в зале Рады раздался смех.
Речь Зеленского - триумф популизма
Нынешнее послание президента Зеленского Раде стало триумфом популизма. Понятно, что глава государства хочет и дальше нравиться своему избирателю. Очевидно, именно на него, а не на парламент, и был рассчитан спич Зеленского. В последние дни перед местными выборами его партия «Слуга народа» пытается максимально мобилизовать свой электорат. Президент открыто агитирует за свою партию, что запрещено в Украине.
Он инициирует проведение псевдоопроса, который не предусмотрен ни одним законом. И при этом в своем послании манипулирует фактами, проводя параллель с всеукраинским референдумом 1991 года, на котором 90,30% участников сказали «да» независимости страны. Попытка Зеленского легитимировать свой опрос понятна. Как и его желание во что бы ни стало представить этот опрос в качестве проявления настоящего народовластия.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-19-10-20.html СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО на 19.10.20
Стремясь понравиться избирателю, Зеленский и его команда, очевидно, совсем забыли, чего же от них ждали украинцы, отдав им практически всю власть в стране. Украинцы хотели справедливости. Настоящей, а не мнимой борьбы с коррупцией. Полной перезагрузки власти и деолиргахизации экономики страны, завершения войны в Донбассе, повышения уровня жизни etc. Всего этого нет и в помине.
Зеленский и его команда воспроизвели существовавшую систему власти. Вместо друзей Порошенко во власть пришли друзья Зеленского. Действующий президент публично игнорирует конституцию, гарантом которой является. Олигархи Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Виктор Пинчук, как и прежде, контролируют политику и экономику государства.
Поэтому следует признать, что Украина Зеленского не сильно отличается от Украины Порошенко. И как бы Владимир Александрович в своем послании к Раде не пытался убедить всех в обратном, покусывая Петра Алексеевича, на самом деле он просто повторяет ошибки предшественника. Который, кстати, был не менее артистичен, чем Зеленский.
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20.10.2020 23:15 Ответить
всё в яблочко!- и предыдущему и настоящему= никого достойного так пока и не попадалось.......(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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21.10.2020 00:58 Ответить
Ой, не путайте преведное с грешным....Зеленскому до Порошенка как до неба рачки.
Порошенко, конечно, делал ошибки, но кроме ошибок, он сделал много полезного для Украины. А зеленский - это одна сплошная ошибка.
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21.10.2020 15:14 Ответить
Виступ Зеленського, Кабмін у Раді і яскраве вбрання Загоруйко, - день роботи ВР 20 жовтня - Цензор.НЕТ 9157

"Выступление генерального секретаря на пленуме КПСС. В едином порыве коммунисты встали после речи товарища Брежнева про сиськи-масиськи".

Гребаный тупой совок...
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21.10.2020 00:01 Ответить
ГДЕ ЛИШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ? .
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21.10.2020 05:33 Ответить
Не давай себя хватать, моя лапочка... (с)
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21.10.2020 14:01 Ответить
Народ, мы слишком много требуем от преЗЕдента. Могу сказать, что преЗЕдент делает успехи: вот, например, научился практически без запинок читать на украинском языке с суфлера. Думаю, это огромное достижение для человека с интеллектом моллюска.
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21.10.2020 15:09 Ответить
Нью васюки, Во как чешет! Ждем вторую часть про инопланетян
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21.10.2020 17:52 Ответить
 
 