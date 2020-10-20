Экс-главе налоговой Верланову сообщили о подозрении в связи с недополучением бюджетом более 2 млрд грн, - Офис генпрокурора

Бывшему председателю Государственной налоговой службы Сергею Верланову сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. По версии следствия, он незаконно отменил налоговое уведомление на сумму 2 млрд 246 млн грн, выписанное одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Досудебным расследованием установлено, что бывший председатель Государственной налоговой службы Украины незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офис крупных налогоплательщиков ГНС Украины доначислил рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны", - сказано в сообщении.

В Офисе генпрокурора считают, что из-за действий Верланова бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов.

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Напомним, правительство Украины 24 апреля уволило Верланова с должности главы Государственной налоговой службы, а на следующий день объявило конкурс по отбору нового главы ведомства.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что видит основания для расследования правоохранителями деятельности Верланова, сообщив о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС, на безосновательное блокирование налоговых накладных.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал со ссылкой на собственные источники, что СБУ готовит задержание экс-главы налоговой Сергея Верланова прямо перед выборами, чтобы показать избирателям борьбу с коррупцией и задержание высокопоставленного чиновника, который работал в Кабмине Шмыгаля и Гончарука.

Вполне вероятно, что вместе с Верлановым подозрение получит также и Максим Нефьодов - экс-глава Государственной таможенной службы.