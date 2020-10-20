Экс-главе налоговой Верланову сообщили о подозрении в связи с недополучением бюджетом более 2 млрд грн, - Офис генпрокурора
Бывшему председателю Государственной налоговой службы Сергею Верланову сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. По версии следствия, он незаконно отменил налоговое уведомление на сумму 2 млрд 246 млн грн, выписанное одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"Досудебным расследованием установлено, что бывший председатель Государственной налоговой службы Украины незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офис крупных налогоплательщиков ГНС Украины доначислил рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны", - сказано в сообщении.
В Офисе генпрокурора считают, что из-за действий Верланова бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов.
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Напомним, правительство Украины 24 апреля уволило Верланова с должности главы Государственной налоговой службы, а на следующий день объявило конкурс по отбору нового главы ведомства.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что видит основания для расследования правоохранителями деятельности Верланова, сообщив о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС, на безосновательное блокирование налоговых накладных.
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Ранее Цензор.НЕТ сообщал со ссылкой на собственные источники, что СБУ готовит задержание экс-главы налоговой Сергея Верланова прямо перед выборами, чтобы показать избирателям борьбу с коррупцией и задержание высокопоставленного чиновника, который работал в Кабмине Шмыгаля и Гончарука.
Вполне вероятно, что вместе с Верлановым подозрение получит также и Максим Нефьодов - экс-глава Государственной таможенной службы.
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Ххххххххххххххххххх
Пользование недрами. Т.е. тем, что находится под поверхнлстью нашей грешной земли.
Обьясните, мне цуко, как металлургический комбинат может пользоваться кварцитами, магнетитами и прочими лимонитами, а не их обагащенной версией окатьішами - сьірья для вьіплавки стали.
Ясно что идет атака на криворожского индуса. Видать прежний налоговик отменил доначисление рентьі за пользование недрами как абсурдное.
Ибо ренту должньі платить ГОКи, а не металлурги, что пользуются продукуией ГОКов.
Видать зеленьій вьішкребок положил глаз на Криворожсталь...
Хитро.
Хххххххххххххххххх
Этим документом Офис крупных налогоплательщиков ГНС Украины доначислил рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3225934
Хххххххххххххххххх
Не горно-обогатительному, а металлургическому комбинату.
Все суды, включая Верховный, выиграли - пусть теперь это чмо пройдёт этот путь!!!
В одеяло.