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Экс-главе налоговой Верланову сообщили о подозрении в связи с недополучением бюджетом более 2 млрд грн, - Офис генпрокурора

Экс-главе налоговой Верланову сообщили о подозрении в связи с недополучением бюджетом более 2 млрд грн, - Офис генпрокурора

Бывшему председателю Государственной налоговой службы Сергею Верланову сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. По версии следствия, он незаконно отменил налоговое уведомление на сумму 2 млрд 246 млн грн, выписанное одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Досудебным расследованием установлено, что бывший председатель Государственной налоговой службы Украины незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офис крупных налогоплательщиков ГНС Украины доначислил рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны", - сказано в сообщении.

В Офисе генпрокурора считают, что из-за действий Верланова бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Сфабрикованное СБУ дело "АрселорМиттал" - это о сворачивании реформы апелляции и личной мести", - экс-глава ГНС Верланов

Напомним, правительство Украины 24 апреля уволило Верланова с должности главы Государственной налоговой службы, а на следующий день объявило конкурс по отбору нового главы ведомства.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что видит основания для расследования правоохранителями деятельности Верланова, сообщив о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС, на безосновательное блокирование налоговых накладных.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Гетманцев о смене глав налоговой и таможни: Результаты отрицательные, такие решения вызывают очень много вопросов

Ранее Цензор.НЕТ сообщал со ссылкой на собственные источники, что СБУ готовит задержание экс-главы налоговой Сергея Верланова прямо перед выборами, чтобы показать избирателям борьбу с коррупцией и задержание высокопоставленного чиновника, который работал в Кабмине Шмыгаля и Гончарука.

Вполне вероятно, что вместе с Верлановым подозрение получит также и Максим Нефьодов - экс-глава Государственной таможенной службы.

Автор: 

Верланов Сергей (114) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+5
як так? "новоє ліцо" і вже в розшук?
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20.10.2020 19:07
+4
Как-то по зелёному текст написан.. особенно понравилось - о подозрении в связи с недополучением денег в бюджет.. это что за постановка?? И что за статья ККУ такая??
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20.10.2020 19:15
+3
Этим документом Офис крупных налогоплательщиков ГНС Украины доначислил рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3225934
Ххххххххххххххххххх
Пользование недрами. Т.е. тем, что находится под поверхнлстью нашей грешной земли.
Обьясните, мне цуко, как металлургический комбинат может пользоваться кварцитами, магнетитами и прочими лимонитами, а не их обагащенной версией окатьішами - сьірья для вьіплавки стали.
Ясно что идет атака на криворожского индуса. Видать прежний налоговик отменил доначисление рентьі за пользование недрами как абсурдное.
Ибо ренту должньі платить ГОКи, а не металлурги, что пользуются продукуией ГОКов.

Видать зеленьій вьішкребок положил глаз на Криворожсталь...
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20.10.2020 19:24
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як так? "новоє ліцо" і вже в розшук?
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20.10.2020 19:07 Ответить
Хтив выграть у лотерею мильон, но нет... Недополучил мильон! ****...
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20.10.2020 19:07 Ответить
це політична помста ....- скаже варланов...
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20.10.2020 19:11 Ответить
Как то совпало с бубочкиными песнями в Раде, похоже по стилю на - "нате, подавитесь"
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20.10.2020 19:14 Ответить
Как-то по зелёному текст написан.. особенно понравилось - о подозрении в связи с недополучением денег в бюджет.. это что за постановка?? И что за статья ККУ такая??
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20.10.2020 19:15 Ответить
100% Состав из пальца высосан. Явный политаказ. Зелень в своём цвете
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21.10.2020 00:07 Ответить
Оце я ще за податківця буду хвилюватися, та щаз?!)))
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20.10.2020 19:18 Ответить
Этим документом Офис крупных налогоплательщиков ГНС Украины доначислил рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3225934
Ххххххххххххххххххх
Пользование недрами. Т.е. тем, что находится под поверхнлстью нашей грешной земли.
Обьясните, мне цуко, как металлургический комбинат может пользоваться кварцитами, магнетитами и прочими лимонитами, а не их обагащенной версией окатьішами - сьірья для вьіплавки стали.
Ясно что идет атака на криворожского индуса. Видать прежний налоговик отменил доначисление рентьі за пользование недрами как абсурдное.
Ибо ренту должньі платить ГОКи, а не металлурги, что пользуются продукуией ГОКов.

Видать зеленьій вьішкребок положил глаз на Криворожсталь...
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20.10.2020 19:24 Ответить
Потому что у индуса таки есть ГОК
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20.10.2020 20:07 Ответить
Поетому претензии к металлургам?
Хитро.
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20.10.2020 20:20 Ответить
У индуса есть свой ГОК - НКГОК и претензии к нему как к добытчику полезных ископаемых.
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20.10.2020 20:36 Ответить
Іван, вьі Іванов )))?
Хххххххххххххххххх
Этим документом Офис крупных налогоплательщиков ГНС Украины доначислил рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3225934
Хххххххххххххххххх
Не горно-обогатительному, а металлургическому комбинату.
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21.10.2020 00:35 Ответить
Кури Википедию или приезжай в Кривбасс - комбинат и гок ОДНО ЦЕЛОЕ
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21.10.2020 07:33 Ответить
Уже еду. И какой из четьірех ГОКов одно юрлицо с комбинатом?
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21.10.2020 09:11 Ответить
Я же писал НКГОК
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23.10.2020 16:52 Ответить
ну так ГОКам і треба нараховувати, а не комбінату. не знаючи всієї історії важко щось сказати, а знаючи нашу податкову, то у них фантазія буйна і логічним поясненям не піддається. У нас податкове не фіскальна служба, а репресивна по знищенню бізнесу.
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20.10.2020 21:26 Ответить
арселор и гок - это ОДНО ЦЕЛОЕ !
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20.10.2020 22:10 Ответить
металургійне підприємство і ГОК, я правильно зрозумів, що належать Арселор мітал?
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20.10.2020 22:25 Ответить
тобто добування, збагачення і виплавка металу, це одна ЮО?
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20.10.2020 22:25 Ответить
ДА
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21.10.2020 07:33 Ответить
тоді зрозуміло
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21.10.2020 08:43 Ответить
чим ближче вибори тим більше піару
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20.10.2020 19:26 Ответить
Пора уже и бубочку привлечь за падение ВВП.
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20.10.2020 19:27 Ответить
следующий будет екс-глава таможни с бородой..."клованада зеленая" бурной войны с корупцией в Украине будет многих подозревать и шума будет делать до,,я,,,
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20.10.2020 19:28 Ответить
"Обьясните, мне цуко, как металлургический комбинат может пользоваться кварцитами, магнетитами и прочими лимонитами..." - Сидит он на них. Сверху.
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20.10.2020 19:29 Ответить
Налог на землю ето назьівается. Рентная плата - ето плата за пользование недрами
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20.10.2020 19:54 Ответить
С - сарказмъ.
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20.10.2020 20:01 Ответить
🤗
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20.10.2020 20:18 Ответить
давай те дождемся, что Верланов скажет для начала - а то пшиков было много
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20.10.2020 19:33 Ответить
Эта гнида отказала нам в административной жалобе на незаконное начисление штрафных санкций!
Все суды, включая Верховный, выиграли - пусть теперь это чмо пройдёт этот путь!!!
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20.10.2020 19:35 Ответить
Форумчане, кто в теме, с Насировым история чем закончилась, ещё сидит или ещё и не сажали?
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20.10.2020 19:42 Ответить
Прожигает то, что наколядовал.....
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20.10.2020 19:46 Ответить
Завернутьій.
В одеяло.
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20.10.2020 19:55 Ответить
Через две, через две весны, через две через две зимы... Бубочка переобещает "Весна прийде, то вже точно-точно саджати будемо!"
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20.10.2020 20:26 Ответить
Картошку
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20.10.2020 20:28 Ответить
Печінку
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20.10.2020 21:07 Ответить
цэ щось нове, а прикольне...)))))- записуйте пидозру авакову за нерозкрити злочини!!)))
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21.10.2020 00:23 Ответить
Может этого весной (не понятно какой) посадят? Или опять доказательств не хватит?
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21.10.2020 00:38 Ответить
Де їх таких Зєля назбирав? Лайно до лайна
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21.10.2020 06:29 Ответить
 
 