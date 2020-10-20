Дело о сбитом над Тегераном самолете МАУ: Офис Генпрокурора отправил запрос на совместные следственные действия

Эффективное сотрудничество между Украиной и Ираном по делу о крушении самолета МАУ в январе 2020 года позволит установить истину и привлечь виновных к ответственности в рамках международных законодательных норм.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, возглавляющий группу украинской делегации по уголовному блоку расследование трагедии, в Тегеране на встрече с прокурором Военной прокуратуры города Голамаббасом Торки, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

Мамедов акцентировал внимание на основных направлениях взаимодействия, которые позволят активизировать следствие: восстановление хронологии событий; проведение совместных следственных действий и экспертиз; работа с информацией из черных ящиков и записями с аппаратуры документирования боевой машины, из которой были произведены выстрелы; сведения о шестерых подозреваемых. "Принятие озвученных предложений будет свидетельствовать о готовности Ирана к сотрудничеству и выполнению норм международного права", - подчеркнул Гюндуз Мамедов.

Офис Генерального прокурора вместе со следствием уже запросил разрешение на проведение совместных следственных действий и экспертиз.

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В ходе визита украинская делегация также посетила место падения самолета и почтила память погибших.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

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Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

19-20 октября в Тегеране проходили переговоры. Они продолжатся в конце ноября - начале декабря.