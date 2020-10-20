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МИД начинает новый этап взаимодействия с партнерами в рамках Крымской платформы, - Джапарова

МИД начинает новый этап взаимодействия с партнерами в рамках Крымской платформы, - Джапарова

Министерство иностранных дел Украины начинает новый этап взаимодействия с международными партнерами по Крымской платформе. Действия будут направлены на дальнейшие шаги по деоккупации Крыму.

Об этом 20 октября заявила первый заместитель главы МИД Эмине Джапаров во время встречи с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

"Фаза активной адвокации, которую уже фактически начало политическое руководство государства, предусматривает информирование наших международных партнеров о деталях и субстантивную часть кампании по Крымской платформе", - сказала она.

Джапарова добавила, что платформа должна повысить координацию действий международного сообщества, а также обеспечить защиту прав и интересов крымчан.

"Платформа будет способствовать укреплению международной политики непризнания попытки РФ аннексировать Крымский полуостров, создаст дополнительные возможности для более оперативного реагирования на растущие угрозы безопасности в результате российской милитаризации в Черном и Азовском морях, позволит консолидировать политическое давление на Кремль", - отметила заместитель главы МИД.

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Автор: 

Джапарова Эмине (174) Крымская платформа (308)


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Какие в жопу платформы помогут освободить наши дома и земли? Еще ваши правнуки будут ездить на ваши платформы и чесать друг другу яйца. Как показал Нагорный Карабах, только военным путем и уничтожением врага можно освободить земли еще при жизни и не передать войну внукам.
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20.10.2020 20:20 Ответить
У середу, 21 жовтня, о 09:30 відбудеться міжнародна конференція «Про проблемні питання водопостачання та використання водних ресурсів на території Криму в умовах російської окупації», організована Мінреінтеграції спільно з МЗС України.
Долучитися до перегляду конференції у режимі онлайн можна на Youtube-каналі МЗС або Херсонської ОДА: https://youtu.be/rW4ujlNxC90 або https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=KQcCANeB6LE, https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=KQcCANeB6LE
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20.10.2020 20:24 Ответить
Вода камень точит.
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21.10.2020 17:13 Ответить
 
 