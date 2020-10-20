МИД начинает новый этап взаимодействия с партнерами в рамках Крымской платформы, - Джапарова
Министерство иностранных дел Украины начинает новый этап взаимодействия с международными партнерами по Крымской платформе. Действия будут направлены на дальнейшие шаги по деоккупации Крыму.
Об этом 20 октября заявила первый заместитель главы МИД Эмине Джапаров во время встречи с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.
"Фаза активной адвокации, которую уже фактически начало политическое руководство государства, предусматривает информирование наших международных партнеров о деталях и субстантивную часть кампании по Крымской платформе", - сказала она.
Джапарова добавила, что платформа должна повысить координацию действий международного сообщества, а также обеспечить защиту прав и интересов крымчан.
"Платформа будет способствовать укреплению международной политики непризнания попытки РФ аннексировать Крымский полуостров, создаст дополнительные возможности для более оперативного реагирования на растущие угрозы безопасности в результате российской милитаризации в Черном и Азовском морях, позволит консолидировать политическое давление на Кремль", - отметила заместитель главы МИД.
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