Нардеп "ЕС" Гончаренко: уровень обеспечения армии вооружением составляет 10-15% от потребностей

Депутат фракции "ЕС" Алексей Гончаренко утверждает, что слова президента Владимира Зеленского в послании к Раде об обеспеченности украинской армии всем необходимым не соответствуют действительности.

Об этом Гончаренко сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы все услышали от Зеленского, что наша армия обеспечена и боеспособна. К сожалению, она обеспечена и боеспособна только в мечтах нашего Президента", - написал он.

Гончаренко утверждает, что армия обеспечена вооружением на 10-15% от потребностей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина начинает строить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона, - Зеленский

"К примеру:

ВОГ 25 ВОГ 25П (гранаты к подствольным гранатометам) - обеспечение менее 10% (!)

ВОГ 17 (гранаты для автоматических гранатометов) - менее 5% (!!!)

Мина 60 мм - менее 20%

Мина 120 мм - около 30%

Выстрел для пушек МТ-12 "Рапира" - около 30%

Выстрел для пушек 2А36 - менее 10%

Выстрел для пушки-гаубицы Д-20 - около 20%

Ракеты Ольха, Смерч - около 15%", - написал Гончаренко.

Также на Цензор.НЕТ: Украинские военные базы в Черном море могут иметь негативные последствия для стабильности в регионе, - Песков