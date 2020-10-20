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Новости Местные выборы-2020
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По факту массового изменения места голосования на местных выборах во Львовской области начато уголовное производство, - Нацполиция

По факту массового изменения места голосования на местных выборах во Львовской области начато уголовное производство, - Нацполиция

Во Львовской области полиция открыла дело по факту массового изменения места голосования. Правоохранители обнаружили, что некоторые украинцы массово меняют место голосования, выбирая избирательный участок в поселке Схидныця.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Заявления на смену места голосования подали по меньшей мере 62 человека.

По данному факту следователи Бориславского отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Проводится досудебное расследование.

Также смотрите: Злоумышленники разбили машину и напали на кандидата в депутаты Львовского горсовета Каличака и его отца, - полиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

голосование (1396) местные выборы (2752) Львовская область (2900)


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Топ комментарии
+2
вони будуть на автобусах з написом "Східниця - це ти"
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20.10.2020 20:26
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вони будуть на автобусах з написом "Східниця - це ти"
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20.10.2020 20:26 Ответить
не несите чушь, открыла бы полиция производство на партию власти..
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20.10.2020 20:29 Ответить
шо задумали?
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20.10.2020 20:50 Ответить
Східниця - це відомий населений пункт з великою кількістю пансіонатів, готелів і т.п.
Люди на день голосування відпочиватимуть, лікуватимуться, питимуть водичку (багато джерел з лікувальною водою - найвідоміше джерело №2).
Так що не пишіть люди дурниць)
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20.10.2020 21:09 Ответить
htps://tsn.ua/video/video-novini/viborchi-falsifikaciyi-u-selischi-lvivskoyi-oblasti-raptovo-zbilshivsya-spisok-viborciv.html
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20.10.2020 21:26 Ответить
1,5%? - не суттєво...
От тут суттєво і підозріло:
https://censor.net/ru/news/3225955/v_bolee_chem_20_otg_zafiksirovan_anomalnyyi_rost_chisla_izbirateleyi_kiu
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20.10.2020 21:52 Ответить
І яке відношення відпочивальники в пансіонаті "приїзджі" мають до місцевих виборів? Чи це навий атракціон : використай своє право голосу десь, тільки не дома.
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20.10.2020 22:15 Ответить
Люди на відпочинку такі ж виборці, як і інші громадяни України - якщо вони в день виборів знаходяться в іншому місці (згідно різних обєктивних обставин), то підкажіть, як їм прийняти участь у виборах наприклад в обласну раду?
До місцевих виборчих органів "зальотні" громадяни звісно не мали б права голосувати.
Але для того і пишуться закони. А якщо вони не якісні, то хто ж їх приймає, як не наші "народні" депутати ВР.
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20.10.2020 22:38 Ответить
 
 