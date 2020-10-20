По факту массового изменения места голосования на местных выборах во Львовской области начато уголовное производство, - Нацполиция
Во Львовской области полиция открыла дело по факту массового изменения места голосования. Правоохранители обнаружили, что некоторые украинцы массово меняют место голосования, выбирая избирательный участок в поселке Схидныця.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
Заявления на смену места голосования подали по меньшей мере 62 человека.
По данному факту следователи Бориславского отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.
Проводится досудебное расследование.
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Люди на день голосування відпочиватимуть, лікуватимуться, питимуть водичку (багато джерел з лікувальною водою - найвідоміше джерело №2).
Так що не пишіть люди дурниць)
От тут суттєво і підозріло:
https://censor.net/ru/news/3225955/v_bolee_chem_20_otg_zafiksirovan_anomalnyyi_rost_chisla_izbirateleyi_kiu
До місцевих виборчих органів "зальотні" громадяни звісно не мали б права голосувати.
Але для того і пишуться закони. А якщо вони не якісні, то хто ж їх приймає, як не наші "народні" депутати ВР.