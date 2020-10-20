По факту массового изменения места голосования на местных выборах во Львовской области начато уголовное производство, - Нацполиция

Во Львовской области полиция открыла дело по факту массового изменения места голосования. Правоохранители обнаружили, что некоторые украинцы массово меняют место голосования, выбирая избирательный участок в поселке Схидныця.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Заявления на смену места голосования подали по меньшей мере 62 человека.

По данному факту следователи Бориславского отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Проводится досудебное расследование.

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