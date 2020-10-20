Министр культуры подписал приказ о внесении "тарелки на Лыбедской" в ​​реестр объектов культурного наследия, - архитектор Молочко

Министр культуры и информационной политики Украины 20 октября подписал приказ о внесении дома УкрИНТЭИ "Летающая тарелка" на Лыбидской в ​​реестр объектов культурного наследия как памятник архитектуры и монументального искусства.

Об этом сообщил в Facebook архитектор и реставратор Виталий Молочко, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что этому предшествовали ремонт своими силами выпуклой линзы (купола) "летающей тарелки", а также поддержка профессионального сообщества архитекторов и чиновников разного уровня.

Молочко также анонсировал борьбу за объекты, "которые до конца года нужно внести в реестр объектов культурного наследия".

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Напомним, Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации внес дом Украинского института научно-технической экспертизы и информации на ул. Антоновича, 180 ("тарелка" на Лыбедской) в перечень новых объектов культурного наследия.

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