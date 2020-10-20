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Министр культуры подписал приказ о внесении "тарелки на Лыбедской" в ​​реестр объектов культурного наследия, - архитектор Молочко

Министр культуры и информационной политики Украины 20 октября подписал приказ о внесении дома УкрИНТЭИ "Летающая тарелка" на Лыбидской в ​​реестр объектов культурного наследия как памятник архитектуры и монументального искусства.

Об этом сообщил в Facebook архитектор и реставратор Виталий Молочко, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что этому предшествовали ремонт своими силами выпуклой линзы (купола) "летающей тарелки", а также поддержка профессионального сообщества архитекторов и чиновников разного уровня.

Молочко также анонсировал борьбу за объекты, "которые до конца года нужно внести в реестр объектов культурного наследия".

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Министр культуры подписал приказ о внесении тарелки на Лыбедской в ​​реестр объектов культурного наследия, - архитектор Молочко 01
Министр культуры подписал приказ о внесении тарелки на Лыбедской в ​​реестр объектов культурного наследия, - архитектор Молочко 02

Напомним, Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации внес дом Украинского института научно-технической экспертизы и информации на ул. Антоновича, 180 ("тарелка" на Лыбедской) в перечень новых объектов культурного наследия.

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Автор: 

архитектура (152) Киев (25499) культура (841) реестр (322)


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Топ комментарии
+7
Министр культуры подписал приказ о внесении "тарелки на Лыбедской" в ​​реестр объектов культурного наследия, - архитектор Молочко - Цензор.НЕТ 6729
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20.10.2020 20:25
+2
Яка нині культура, такий і її послід.
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20.10.2020 20:41
+2
Перекрыть крышу...это не отремонтировать...
Или для зебилов все едино??
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20.10.2020 21:23
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Министр культуры подписал приказ о внесении "тарелки на Лыбедской" в ​​реестр объектов культурного наследия, - архитектор Молочко - Цензор.НЕТ 6729
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20.10.2020 20:25 Ответить
Не,они одновременно курят и обсуждают-так продуктивнее...
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20.10.2020 20:38 Ответить
Яка нині культура, такий і її послід.
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20.10.2020 20:41 Ответить
Поистине, это просто шедевр, тем более смело возведен ещё во времена далекого совка! Чтоб сносу и износу не было вечной красаве-тарелочке!
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20.10.2020 20:49 Ответить
Главное чтобы день тарелки не сделали.. государственным праздником..
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20.10.2020 20:52 Ответить
Это не там диссертации хранятся?
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20.10.2020 20:53 Ответить
Диссертации хранятся в цнб, там - патенты.
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20.10.2020 21:07 Ответить
Ясно, спасибо.
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20.10.2020 21:18 Ответить
Там ничего не хранится. Это - конференц-зал.
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20.10.2020 21:36 Ответить
О, клоун - это конференцзал организации, в которой хранятся патенты.
Теперь доволен?
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20.10.2020 22:29 Ответить
О, видать ты не пользовался патентным фондом. Неужели вот то здание, которое венчает тарелка достойно представлять Украину в культурном наследии ЮНЕСКО? Хотя, с другой стороны, по Сеньке и шапка.
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20.10.2020 23:34 Ответить
Культутра? Культ-УРА?! Для кого как. Вот такая у нас ныне "разруха не в клозетах, а в головах".
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20.10.2020 20:54 Ответить
Причина - на ремонте можно чуть "пильнуть" денЁг!)))
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20.10.2020 20:57 Ответить
Тяжело асилить, что волонтеры уже ее отремонтировали?
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20.10.2020 21:06 Ответить
Перекрыть крышу...это не отремонтировать...
Или для зебилов все едино??
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20.10.2020 21:23 Ответить
Зебилью на все плевать. Кроме бабок. Но кивидные пилятся лучше)))
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20.10.2020 22:05 Ответить
Ну раз тяжело - забирай своих торчков - отморозков из рады, да и недоразумение зелёное забирай.
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20.10.2020 22:06 Ответить
Вообще, странно видеть в ветке, посвященной центру технической информации столько полных дебилов.
Чего не обсуждаете своего идола бубочку?
Он сегодня столько раз пукнул в лужу.
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20.10.2020 22:33 Ответить
Головзебил - ваш идол.
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20.10.2020 22:36 Ответить
Я рад, что ты хоть не возражаешь, что являешься дебилом.
Это было бы смешно.
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20.10.2020 22:46 Ответить
молочко в тарелке
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20.10.2020 21:36 Ответить
як Флоріана Юр'єва призвели в шістдесятники і довбли за музику кольору - https://www.youtube.com/watch?v=tTY7i73qSb8&t=23s&ab_channel=ecohyntox
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20.10.2020 22:27 Ответить
 
 