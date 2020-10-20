Министр культуры подписал приказ о внесении "тарелки на Лыбедской" в реестр объектов культурного наследия, - архитектор Молочко
Министр культуры и информационной политики Украины 20 октября подписал приказ о внесении дома УкрИНТЭИ "Летающая тарелка" на Лыбидской в реестр объектов культурного наследия как памятник архитектуры и монументального искусства.
Об этом сообщил в Facebook архитектор и реставратор Виталий Молочко, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что этому предшествовали ремонт своими силами выпуклой линзы (купола) "летающей тарелки", а также поддержка профессионального сообщества архитекторов и чиновников разного уровня.
Молочко также анонсировал борьбу за объекты, "которые до конца года нужно внести в реестр объектов культурного наследия".
Напомним, Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации внес дом Украинского института научно-технической экспертизы и информации на ул. Антоновича, 180 ("тарелка" на Лыбедской) в перечень новых объектов культурного наследия.
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Теперь доволен?
Или для зебилов все едино??
Чего не обсуждаете своего идола бубочку?
Он сегодня столько раз пукнул в лужу.
Это было бы смешно.