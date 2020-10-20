После резонанса в СМИ российскому пропагандисту Корчевникову запрещен въезд в страну на три года, - Госпогранслужба
Телеведущему "Россия-1", генеральному директору религиозного телеканала "Спас" Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на 3 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УП сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Он отметил: "Этому гражданину России запрещен въезд в Украину сроком на 3 года".
Демченко пояснил, что на момент пересечения Корчевниковым государственной границы Украины поручений правоохранительных органов о запрете въезда в Украину или информации о посещении оккупированного полуострова Государственной пограничной службе не поступало.
В то же время, благодаря информации в СМИ, пограничники провели дополнительную необходимую проверку относительно нарушения украинского законодательства и по ее результатам Корчевникову вынесен запрет на въезд в Украину. Теперь он 3 года не сможет посещать ни Киев, ни другие города нашей страны.
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А может он ещё не выехал ???
смерть тварюкам, вони невиправні
Ответ в том что Украина большинству населения не нужна, Украина нужна лишь меньшинству украинцев.
Все життя спілкувався на клятій (змушувала робота, технічні терміни, спілквання профі), але зрозумів, виправився та іншим рекомедую. Мова, це аутентичність, це розуміння хто ти є.
Нехай тяжко, нехай невдало, але треба. Бо інакше московіт.
Не хочу. Я не московіт.
Пояснень додавати не буду. Тому, що... Крапка.
Суцільна ганьба!
Давай, п. Пасторе, зупиняй руSSкій мір ВДРУГЕ, а то може бути пізно....
давно вже шуфричі з медведчуками і партновими по пиці не получали....
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!