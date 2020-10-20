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После резонанса в СМИ российскому пропагандисту Корчевникову запрещен въезд в страну на три года, - Госпогранслужба

Телеведущему "Россия-1", генеральному директору религиозного телеканала "Спас" Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на 3 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УП сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он отметил: "Этому гражданину России запрещен въезд в Украину сроком на 3 года".

Демченко пояснил, что на момент пересечения Корчевниковым государственной границы Украины поручений правоохранительных органов о запрете въезда в Украину или информации о посещении оккупированного полуострова Государственной пограничной службе не поступало.

В то же время, благодаря информации в СМИ, пограничники провели дополнительную необходимую проверку относительно нарушения украинского законодательства и по ее результатам Корчевникову вынесен запрет на въезд в Украину. Теперь он 3 года не сможет посещать ни Киев, ни другие города нашей страны.

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После резонанса в СМИ российскому пропагандисту Корчевникову запрещен въезд в страну на три года, - Госпогранслужба 01

Автор: 

пропаганда (3673) россия (95441)


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Топ комментарии
+46
Обязательно нужен резонанс в СМИ, чтобы пропагандону из наРашки, который прётся в Украину для очередного фейкомётства, запретить въезд, и всего лишь на 3 года?...
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20.10.2020 21:53
+31
А чем сейчас тогда занимается СБУ?. Зелины бабки прячит и все?
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20.10.2020 21:55
+25
Почему его за жабры и на подвал не посадили чтобы пополнить обменный фонд? Аууу, те кто считает что лучше повеситься или себя поджечь назло врагу. Лучше бы вы врагов уничтожали а не себя и своих родственников.
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20.10.2020 21:54
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Вот бы всем путинятам запретить..
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20.10.2020 21:52 Ответить
осталось теперь только его выпроводить из страны...
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20.10.2020 21:52 Ответить
Обязательно нужен резонанс в СМИ, чтобы пропагандону из наРашки, который прётся в Украину для очередного фейкомётства, запретить въезд, и всего лишь на 3 года?...
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20.10.2020 21:53 Ответить
Почему его за жабры и на подвал не посадили чтобы пополнить обменный фонд? Аууу, те кто считает что лучше повеситься или себя поджечь назло врагу. Лучше бы вы врагов уничтожали а не себя и своих родственников.
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20.10.2020 21:54 Ответить
А чем сейчас тогда занимается СБУ?. Зелины бабки прячит и все?
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20.10.2020 21:55 Ответить
Та да.Продажные....

А может он ещё не выехал ???
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20.10.2020 21:58 Ответить
В кутузку за нарушение законов Украины и на обменный фонд. Но бубочка засцыт, кишка слаба ***** злить.
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20.10.2020 22:03 Ответить
чому не пожиттєво?
смерть тварюкам, вони невиправні
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20.10.2020 21:55 Ответить
Ну нарешті то роздуплились
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20.10.2020 21:56 Ответить
Будете выпровожать его из станы, не забудьте его в зад облобызать... Зачем мы платим налоги, не могу понять. Если сами граждане должны сами заботится о безопасности страны.
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20.10.2020 21:58 Ответить
Вот именно зачем мы платим налоги, тем более что независимого и суверенного Государства Украина нет, за 30 лет не построили. Есть УССР с окрашенным фасадом, поэтому государством управляют в основном в угоду России а не в Украинских интересах. Но это почему то в Украине мало кого беспокоит, большинству важнее упаковка а не суть. Вот поэтому украинцы в Украине часто преследуемы в вопросе языка а ведь язык это основа, маркер. И это очень понимают все в том числе и россияне.
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20.10.2020 22:16 Ответить
Может его как Михо? За волосы и пинком под зад до границы...
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20.10.2020 21:59 Ответить
Почему не работают государственные органы Украины самостоятельно? Почему включаются лишь после народного пинка? Вернее они часто работают на врага. Реально Украина до сих пор под контролем России. Хотя вопрос этот риторический.

Ответ в том что Украина большинству населения не нужна, Украина нужна лишь меньшинству украинцев.
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20.10.2020 22:03 Ответить
корчевников , ты *******
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20.10.2020 22:12 Ответить
1000%%!!
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21.10.2020 00:06 Ответить
этот корчевников - редкая кацапская гадина
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20.10.2020 22:14 Ответить
Неужели так сложно составить список самых видных рашопропагандонов (200-300 человек) проверить каждого на украинофобские высказывания или незаконное посещение Крыма и внести в черный список?
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20.10.2020 22:19 Ответить
это ж работать надо...
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20.10.2020 22:33 Ответить
Любой зашквар зэпес доты решается только после реакции сми и сетей.
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20.10.2020 22:21 Ответить
Ему был запрещен въезд в Украину и было уголовное дело на него, но в этом году дело закрыли и въезд разрешили, если бы не партия "войны")))
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20.10.2020 22:23 Ответить
Можна і пожиттєво.
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20.10.2020 22:26 Ответить
Ну ви не зовсім праві!
Все життя спілкувався на клятій (змушувала робота, технічні терміни, спілквання профі), але зрозумів, виправився та іншим рекомедую. Мова, це аутентичність, це розуміння хто ти є.
Нехай тяжко, нехай невдало, але треба. Бо інакше московіт.
Не хочу. Я не московіт.
Пояснень додавати не буду. Тому, що... Крапка.
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20.10.2020 22:28 Ответить
Та я вас умоляю, запрещён... До первого звонка Баканову
Суцільна ганьба!
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20.10.2020 22:37 Ответить
А без резонансу в ЗМІ, СБУ може виконувати свою роботу, чи ніяк?
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20.10.2020 23:13 Ответить
ну що ж, Українці....надивились кагал - 95 вдосталь?!
Давай, п. Пасторе, зупиняй руSSкій мір ВДРУГЕ, а то може бути пізно....
давно вже шуфричі з медведчуками і партновими по пиці не получали....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.10.2020 00:07 Ответить
Это психически нездоровый пациент дурки, неужто никто этого не замечает (причем крыша у него серьезно съехала уже давно)!
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21.10.2020 00:46 Ответить
а скільки ще таких "туристів", які були в Криму І В УКРАЇНІ, але СБУ по боку і навіть не знає про них, бо БАКЛАНов - САМ МОСКАЛЬ????
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21.10.2020 00:54 Ответить
Якби у двох останніх президентів були яйця то вже давно були б розірвані всі стосунки з оккупантами...
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21.10.2020 00:55 Ответить
За те що він у 2014 році творив на кацапопомийках, його треба судити за агітацію війни.
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21.10.2020 06:39 Ответить
А якщо б був візовий режим, то візу йому мабуть не дали б. А якщо б Україна розірвала дипломатичні стосунки з кацапією, то 100%, що в Київ він би не потрапив.
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21.10.2020 08:05 Ответить
вот так эта зеленая власть и существует - пока ****"лей не выпишут, чесаться не начнет..
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21.10.2020 12:50 Ответить
И флакон зелёнки на голову от зелёной шоблы.
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21.10.2020 17:15 Ответить
 
 