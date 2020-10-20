После резонанса в СМИ российскому пропагандисту Корчевникову запрещен въезд в страну на три года, - Госпогранслужба

Телеведущему "Россия-1", генеральному директору религиозного телеканала "Спас" Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на 3 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УП сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он отметил: "Этому гражданину России запрещен въезд в Украину сроком на 3 года".

Демченко пояснил, что на момент пересечения Корчевниковым государственной границы Украины поручений правоохранительных органов о запрете въезда в Украину или информации о посещении оккупированного полуострова Государственной пограничной службе не поступало.

В то же время, благодаря информации в СМИ, пограничники провели дополнительную необходимую проверку относительно нарушения украинского законодательства и по ее результатам Корчевникову вынесен запрет на въезд в Украину. Теперь он 3 года не сможет посещать ни Киев, ни другие города нашей страны.

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