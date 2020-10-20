РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10685 посетителей онлайн
Новости
5 333 33

Жителя Херсонщины приговорили к 4 годам тюрьмы за публикации о "российском Крыме" в соцсетях

Жителя Херсонщины приговорили к 4 годам тюрьмы за публикации о

Херсонский городской суд вынес обвинительный приговор 53-летнему местному жителю. Его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.1 ст.110 УК Украины).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры, установлено, что радикально настроенный херсонец, "не воспринимая государственную власть в Украине", разместил на своей facebook-странице "публикации деструктивного характера, с призывами к поддержке оккупационной политики Российской Федерации, аннексии Автономной Республики Крым и популяризации военной агрессии на востоке Украины".

"С учетом того, что осужденный ранее не привлекался к уголовной ответственности, совершил впервые преступление средней тяжести, безоговорочно признал свою вину и содействовал следствию в установлении фактических обстоятельств, судом назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с применением положений ст. 75 УПК Украины относительно освобождения от отбывания с испытательным сроком 2 года", - сообщили в прокуратуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Листовки с призывом к сепаратизму расклеили на Кировоградщине. Оказалось, что это часть учений СБУ.

Автор: 

прокуратура (5008) сепаратизм (11311) Херсон (2804) Херсонская область (4740)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Что ж. Заработал по заслугам. Я бы еще после отбытия наказания лишил бы гражданства и депортировал его в так горячо любимую им рашку. Пусть т.с. сольется с ней в экстазе десна в десна.
показать весь комментарий
20.10.2020 21:59
+9
ось так треба поводитися з усіма колоборантами,тоді тільки буде порядок,щоб совкодрочери і любителі рюсского міру боялися підняти голови
показать весь комментарий
20.10.2020 21:57
+5
Четыре года тюрьмы...???? И ничего не дали... во клоуны..
показать весь комментарий
20.10.2020 21:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ось так треба поводитися з усіма колоборантами,тоді тільки буде порядок,щоб совкодрочери і любителі рюсского міру боялися підняти голови
показать весь комментарий
20.10.2020 21:57 Ответить
Что ж. Заработал по заслугам. Я бы еще после отбытия наказания лишил бы гражданства и депортировал его в так горячо любимую им рашку. Пусть т.с. сольется с ней в экстазе десна в десна.
показать весь комментарий
20.10.2020 21:59 Ответить
"судом назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с применением положений ст. 75 УПК Украины относительно освобождения от отбывания с испытательным сроком 2 года"
Этого ватного мудня никто по факту так и не посадил. Но заголовок конечно красивый, да...
показать весь комментарий
20.10.2020 22:24 Ответить
Та да. Свою ошибку я уже понял. Только сути моего поста, где я высказал свои пожелания, это все равно не меняет.
показать весь комментарий
20.10.2020 22:32 Ответить
Четыре года тюрьмы...???? И ничего не дали... во клоуны..
показать весь комментарий
20.10.2020 21:59 Ответить
Уже много это скока?
показать весь комментарий
20.10.2020 22:09 Ответить
кококо, раб Кавказа...
показать весь комментарий
20.10.2020 22:09 Ответить
Жителя Херсонщины приговорили к 4 годам тюрьмы за публикации о "российском Крыме" в соцсетях - Цензор.НЕТ 6145
показать весь комментарий
20.10.2020 22:07 Ответить
да их тьма везде, даже во Львове
показать весь комментарий
20.10.2020 22:42 Ответить
***** ....лишите человека гражданства и дайте под ()() на Гоптовке или трёх сёстрах..ну любит человек роисю нэхай там и живэ
показать весь комментарий
20.10.2020 22:09 Ответить
Плюсую. Я тоже за такой гуманизм. Тока надо было все таки посадить сначала в назидание остальным. Все таки мы же укробандеровцы. Зачем кацапам шаблоны рвать. А уже опосля исполнить его мечту пинком под зад.
показать весь комментарий
20.10.2020 22:12 Ответить
и коромить еще дармоеда....пі)(уй ! )(уйло лает - Украина живет !
показать весь комментарий
20.10.2020 22:19 Ответить
Хай там работает. Рукавицы шьет к примеру. Хавчик отрабатывает.
показать весь комментарий
20.10.2020 22:33 Ответить
сомневаюсь.у таких как показывает практика руки под )(уй заточены
показать весь комментарий
21.10.2020 05:58 Ответить
А как они доказали, что страница его? Фэйсбук ни к чему логи айпиадреса выдавать? Этим вконтакте грешит.
показать весь комментарий
20.10.2020 22:09 Ответить
Этот кацапеныш сам "безоговорочно признал свою вину". Доказательства есть помимо айпи и логов.
показать весь комментарий
20.10.2020 22:14 Ответить
Наверняка труба к нему привязана. Да и на сайте фейсом скорее всего таблосветил как принято у основной массы так называемого сообщества соцсетей. Тут и выдавать ничего не надо. Все на ладони. Остальное дело техники.
показать весь комментарий
20.10.2020 22:15 Ответить
как доказали, как доказали...

Чисто-сердечно признался.
У вас там после дубинок и поджопников от мусаров и не в таком признавались
показать весь комментарий
20.10.2020 22:47 Ответить
Как вариант - не признать вину, отказаться от своих убеждений. Что не согласуется с его пардон за тавтологию убеждениям. Всегда есть возможность сказать - страница не моя. Дальше вопрос за фэйсбуком, который наврядли выдаст данные пользователя.
показать весь комментарий
20.10.2020 23:09 Ответить
Нах его содержать ещё. Или на кол, или депортация в **************...
показать весь комментарий
20.10.2020 22:10 Ответить
Содержать не надо, дали два года условно. Теперь будет ждать на свободе братьев-освободителей из Лапотного Рейха.
показать весь комментарий
20.10.2020 22:15 Ответить
Типа 4 года тюрьмы,которые заменили на 2 года условно?
показать весь комментарий
20.10.2020 22:13 Ответить
Можно догадаться- за кого оно голосовало ...
.
показать весь комментарий
20.10.2020 22:18 Ответить
козломорд, хитёр, жаден, акает, в лапти обут, ходит в косоворотке, тарахтит на балалайке, скучает по сохе, собирает матрёшки, ненавидит Украину, был задержан когда пялил на башку кокошник... короче типичная кацапская мразь, которая в Херсоне жрёт и срёт, но верит в руцкий мир ...мало дали, путло татарам в Крыму за просто так 20 -ку лепит и в экстремисты...
показать весь комментарий
20.10.2020 22:31 Ответить
тут они смелые..., поймали простого винторогого и оторвались по полной, а мертвечука со всей шоблой опзж-шной, что, ссыкотно..!?!? Зе- мрази !
показать весь комментарий
20.10.2020 22:43 Ответить
ну да мертвечука даже куснуть боятся, зубов нет...
показать весь комментарий
20.10.2020 22:54 Ответить
Переконаний в тому що "перевиховувати" дорослу особу дорого і марно. Тому всіх любітєлєй "русскагоа міра" потрібно інтернувати в *********. Я навіть за те щоб примусово продавати все їх майно, відраховувати за утримання в СІЗО, позбавляти громадянства і квиток на Ростов, а решту віддавати уйобкам на "облаштування" - "і коня, і вола, аби дома не була". І нам добре і їм "щастя".
показать весь комментарий
20.10.2020 23:20 Ответить
Потрібен закон для позбавлення громадянства України і статус не громадянина для рузьгємірської наволочі.
показать весь комментарий
20.10.2020 23:21 Ответить
не повезло челу с кумом
показать весь комментарий
21.10.2020 01:14 Ответить
не забудьте перевести его в тюрьму в западную часть Украины
там он ОЧЕНЬ БЫСТРО исправиться
показать весь комментарий
21.10.2020 05:26 Ответить
Почему грабители, убийцы должны наказать другого преступника? Это как с наказанием насильников. Сидят, все причиндалы в норме, потом выходят и снова за старое.
показать весь комментарий
21.10.2020 09:07 Ответить
Спочатку потрібно було повісити, а потім можна і 4 роки, але не умовно.
показать весь комментарий
21.10.2020 08:08 Ответить
 
 