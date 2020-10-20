Жителя Херсонщины приговорили к 4 годам тюрьмы за публикации о "российском Крыме" в соцсетях
Херсонский городской суд вынес обвинительный приговор 53-летнему местному жителю. Его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.1 ст.110 УК Украины).
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры, установлено, что радикально настроенный херсонец, "не воспринимая государственную власть в Украине", разместил на своей facebook-странице "публикации деструктивного характера, с призывами к поддержке оккупационной политики Российской Федерации, аннексии Автономной Республики Крым и популяризации военной агрессии на востоке Украины".
"С учетом того, что осужденный ранее не привлекался к уголовной ответственности, совершил впервые преступление средней тяжести, безоговорочно признал свою вину и содействовал следствию в установлении фактических обстоятельств, судом назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с применением положений ст. 75 УПК Украины относительно освобождения от отбывания с испытательным сроком 2 года", - сообщили в прокуратуре.
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Этого ватного мудня никто по факту так и не посадил. Но заголовок конечно красивый, да...
Чисто-сердечно признался.
У вас там после дубинок и поджопников от мусаров и не в таком признавались
.
там он ОЧЕНЬ БЫСТРО исправиться