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Новости Агрессия России против Украины
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На Донбассе разминировали 35 тыс. га и изъяли 450 тыс. мин и взрывоопасных предметов, - Наев

На Донбассе разминировали 35 тыс. га и изъяли 450 тыс. мин и взрывоопасных предметов, - Наев

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о ходе разминировании на Донбассе.

Об этом он заявил во время панельной дискуссии в ходе V Международной конференции по вопросам гражданско-военного сотрудничества, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на службу связей с общественностью командования ОС ВСУ.

По его словам, в ходе разминирования территорий Донецкой и Луганской областей было очищено около 35 000 га, а также изъято более 450 000 мин и взрывоопасных устройств.

"Восстановлено 1705 жилых домов, 1754 километров дорожной инфраструктуры, более чем в 50 населенных пунктах восстановлены сети газо-, водо- и теплоснабжения. В течение 2019-2020 годов мобильными военно-медицинскими бригадами была оказана медицинская помощь более чем 1000 лицам, проживающим в населенных пунктах на линии соприкосновения", - отметил Наев.

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Кроме этого, Объединенные силы помогают жителям Донецкой и Луганской областей в рамках стратегической инициативы "Помощь Восток".

"Объемы предоставленной помощи медицинским учреждениям и населению на сегодня превысили показатель в 19 млн грн", - подчеркнул Наев.

Автор: 

Донбасс (26955) разминирование (713) Наев Сергей (345) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+14
Земля Донбасса нашпигована взрывчаткой изрядно, к сожалению.Догоняем Ливан и Анголу...Минные поля снимются в тылу наших войск для организации их
безопасной жизнедеятельности и безопасности гражданских.
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21.10.2020 07:25
+13
Разминирование наших подконтрольных территорий,а именно: путей сообщения, подъезных дорог, сельскохозяйственных полей, мест нового строительства жилых объектов,и Т.Д. - это все, есть часть выполнения мирного плана,8 по восстановлению разрушенной инфраструктуры Донбасса.
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21.10.2020 07:47
+12
Разминируються ,по-ходу, поля, подъездные дороги, дороги, которыми осуществляется маневр подразделений, мест нового строительства гражданских объектов. Сюда же входят неразорвавшиеся б/п росийских войск на освобождённой территории. Это необходимость
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21.10.2020 07:13
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Це буде продовжуватись десятки років. Ще й досі знаходять міни, снаряди 2СВ.
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20.10.2020 22:23 Ответить
Зачем ??? Там кроме минных полей должны быть рвы с холодостойкими крокодилами и прочими смертельными ловушками для любителей рускага мiра.
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20.10.2020 22:28 Ответить
ай-яй-яй...зачем вы стоко повыкапывали ?! это ж "шахтёрские народные мины" , для развития и працветания рецпублыки .
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20.10.2020 22:42 Ответить
450тыс мин... шахтеры донецкие в шахтах накопали... и заминировали... вот пусть бы сами и разминировали... создать из бывших боевиков днр , команды по разминированию...как было в дании в конце второй мировой...
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20.10.2020 22:44 Ответить
кормильцы, поля минировали, чтоб Украину не кормить, им же ж и ахметка и рассея всё давать будут
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20.10.2020 22:58 Ответить
Наші мінні поля на лінії фронту єдине,що не давало зрадникам злити землі України **********...
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20.10.2020 23:18 Ответить
Мінні поля розміновуюються в нашому тилу, де здійснюється підвоз ***********, а не на передній лінії!
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21.10.2020 10:14 Ответить
Хто ставив міни і які саме в нашому тилу?!
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21.10.2020 22:44 Ответить
С цифрами ничего не попутали? По миллиона мин на киздеж смахивает.
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21.10.2020 00:01 Ответить
Щоб ;русскіє братья; не поранилися? Вовік буде зустрічати дорогих гостей?
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21.10.2020 06:23 Ответить
Разминируються ,по-ходу, поля, подъездные дороги, дороги, которыми осуществляется маневр подразделений, мест нового строительства гражданских объектов. Сюда же входят неразорвавшиеся б/п росийских войск на освобождённой территории. Это необходимость
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21.10.2020 07:13 Ответить
Земля Донбасса нашпигована взрывчаткой изрядно, к сожалению.Догоняем Ливан и Анголу...Минные поля снимются в тылу наших войск для организации их
безопасной жизнедеятельности и безопасности гражданских.
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21.10.2020 07:25 Ответить
Разминирование наших подконтрольных территорий,а именно: путей сообщения, подъезных дорог, сельскохозяйственных полей, мест нового строительства жилых объектов,и Т.Д. - это все, есть часть выполнения мирного плана,8 по восстановлению разрушенной инфраструктуры Донбасса.
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21.10.2020 07:47 Ответить
Якщо хтось не розуміє я зря кіпішує то потрібно зрозуміти, що розмінування відбувається якраз в тилу інфраструктури , що була звільнена від московитів ще з 2014 року і якраз щоб не поранилися наші , українські працівники, які відновлюють цю інфраструктуру
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21.10.2020 07:51 Ответить
Заминированные участки нашей территории в тылу, есть непосредственная угроза для жизни и здоровья Украинских военных, а также мирных граждан и их разминирование важный процесс по соблюдению безопасности.
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21.10.2020 09:15 Ответить
Давно уже надо было заняться разминированием вплотную. У нас поболее чем в Ливане будет.И на разминирование уйдут десятилетия.
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21.10.2020 09:24 Ответить
Гадаю, що це необхідни процес ... наскільки я розумію є купа не здетонованих снарядів, мін (які встановили опоненти, ще напочатку російсько-української війни). Також диверсанти постійно додають клопоту ... Потрібно постійно вживати необхідних заходів.
А щодо розмінування зони розмежування я нічого не прочитав. Звідки чергова "Зрада"!?
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21.10.2020 09:43 Ответить
Робота по розмінуванню триває і повинна тривати постійно. Оскільки у прифронтовій зоні дуже багато небезпечних подарунків. Тому ця справа повинна бути на особливому контролі у військового керівництва. Дякуємо за роботу панове!
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21.10.2020 10:08 Ответить
Велика справа-очищення нашої землі від "подарунків", які залишили окупанти - захисники "Руського миру". Дякуємо Вам хлопці за Ваш труд, тяжкий труд сапера.
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21.10.2020 13:35 Ответить
 
 