США вынуждены усиливать военное присутствие в Восточной Европе из-за угроз России, - Пентагон

Не нужно быть гениальным полководцем, чтобы понять, что США следует усиливать военное присутствие на востоке Европы, заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.

Об этом он сказал, выступая в Атлантическом совете, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим снизить военное присутствие только в Германии, а не в Европе в целом. Нам нужно передислоцировать силы, потому что знаем о связанных с Россией угрозах, с которыми сталкиваются наши союзники", - подчеркнул Эспер.

"Речь идет просто о здравом смысле. Не нужно быть Наполеоном или генералом Макартуром, чтобы посмотреть на карту и осознать, что чем восточнее в Европе расположена страна, тем больше мы можем там сделать, чтобы (перебросив войска. - Ред.) успокоить наших союзников", - добавил глава Пентагона.

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Он пояснил, что речь идет о странах Балтии, Польше, Болгарии, Румынии.

"Нам нужно переместить силы немного на восток", - отметил он, комментируя принятое ранее в 2020 году решение США сократить военное присутствие в ФРГ, но при этом - нарастить его в других странах, в том числе на востоке Европы.