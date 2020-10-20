США вынуждены усиливать военное присутствие в Восточной Европе из-за угроз России, - Пентагон
Не нужно быть гениальным полководцем, чтобы понять, что США следует усиливать военное присутствие на востоке Европы, заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
Об этом он сказал, выступая в Атлантическом совете, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы хотим снизить военное присутствие только в Германии, а не в Европе в целом. Нам нужно передислоцировать силы, потому что знаем о связанных с Россией угрозах, с которыми сталкиваются наши союзники", - подчеркнул Эспер.
"Речь идет просто о здравом смысле. Не нужно быть Наполеоном или генералом Макартуром, чтобы посмотреть на карту и осознать, что чем восточнее в Европе расположена страна, тем больше мы можем там сделать, чтобы (перебросив войска. - Ред.) успокоить наших союзников", - добавил глава Пентагона.
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Он пояснил, что речь идет о странах Балтии, Польше, Болгарии, Румынии.
"Нам нужно переместить силы немного на восток", - отметил он, комментируя принятое ранее в 2020 году решение США сократить военное присутствие в ФРГ, но при этом - нарастить его в других странах, в том числе на востоке Европы.
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