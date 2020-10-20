В харьковском метро задержали антимайдановца Кромского по прозвищу Топаз, ему вручили новое подозрение и отпустили

Антимайдановца Игната Кромского, освобожденного из-под стражи по закону Савченко в 2018 году после приговора за массовые беспорядки, остановили на станции метро "Барабашово" и вскоре отпустили. Выяснилось, что Топаз является фигурантом нового дела.

О задержании 20 октября Супільному сообщил знакомый Кромского, информирует Цензор.НЕТ. Сам Кромской написал об этом в Facebook.

"Задержали на ст. м. "Барабашово". Уже отпустили. Сказали, что подозреваюсь в совершении особо тяжких преступлений в городе Селидово Донецкой области", - написал Кромской.

В пресс-службе полиции Харьковщины ситуацию пока не прокомментировали. Суспiльне обратилось к адвокату Кромского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд признал законным освобождение по "закону Савченко" антимайдановца Кромского по прозвищу Топаз, - адвокат

Информация о Кромском содержится в розыскной базе МВД. Там указано, что его разыскивает Селидовское отделения полиции по статьям 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ), 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Датой исчезновения на сайте МВД указано 15 октября 2020 года. Мера пресечения не избиралась.

Напомним, 20 января 2018 года Киевский райсуд Харькова признал И. Кромского виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины, организации массовых беспорядков и незаконном завладении транспортным средством. Его приговорили к 8 годам заключения.

Харьковчанин Игнат Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен под позывным "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его И. Кромскому: "Топаз, дай команду!".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Венедиктова, ранее провалившая экзамен на должность судьи, теперь будет преследовать майдановцев, - нардеп от "Голоса" Совсун. ВИДЕО

28 сентября 2019 года суд принял решение о немедленном освобождении Кромского из-под стражи. Срок наказания пересчитали по так называемому "закону Савченко".

Вечером того же дня Кромской вышел на свободу из СИЗО.