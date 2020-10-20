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В харьковском метро задержали антимайдановца Кромского по прозвищу Топаз, ему вручили новое подозрение и отпустили

В харьковском метро задержали антимайдановца Кромского по прозвищу Топаз, ему вручили новое подозрение и отпустили

Антимайдановца Игната Кромского, освобожденного из-под стражи по закону Савченко в 2018 году после приговора за массовые беспорядки, остановили на станции метро "Барабашово" и вскоре отпустили. Выяснилось, что Топаз является фигурантом нового дела.

О задержании 20 октября Супільному сообщил знакомый Кромского, информирует Цензор.НЕТ. Сам Кромской написал об этом в Facebook.

"Задержали на ст. м. "Барабашово". Уже отпустили. Сказали, что подозреваюсь в совершении особо тяжких преступлений в городе Селидово Донецкой области", - написал Кромской.

В пресс-службе полиции Харьковщины ситуацию пока не прокомментировали. Суспiльне обратилось к адвокату Кромского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд признал законным освобождение по "закону Савченко" антимайдановца Кромского по прозвищу Топаз, - адвокат

Информация о Кромском содержится в розыскной базе МВД. Там указано, что его разыскивает Селидовское отделения полиции по статьям 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ), 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Датой исчезновения на сайте МВД указано 15 октября 2020 года. Мера пресечения не избиралась.

Напомним, 20 января 2018 года Киевский райсуд Харькова признал И. Кромского виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины, организации массовых беспорядков и незаконном завладении транспортным средством. Его приговорили к 8 годам заключения.

Харьковчанин Игнат Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен под позывным "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его И. Кромскому: "Топаз, дай команду!".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Венедиктова, ранее провалившая экзамен на должность судьи, теперь будет преследовать майдановцев, - нардеп от "Голоса" Совсун. ВИДЕО

28 сентября 2019 года суд принял решение о немедленном освобождении Кромского из-под стражи. Срок наказания пересчитали по так называемому "закону Савченко".

Вечером того же дня Кромской вышел на свободу из СИЗО.

Автор: 

Харьков (7466) антимайдан (200) преступления против Майдана (293) Кромский Игнат (20)


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Топ комментарии
+19
Сашу Белого мусора завалили,а ***** всякая спокойно по улицам гуляет!
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20.10.2020 23:25
+14
Суддів,мусорню,есбеушників треба розганяти,як непотріб і створювати структури заново з допомогою спеців з США,а на керівні посади призначати канадців,американців українського походження.
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20.10.2020 23:12
+13
Я так понимаю украинцев потихоньку подталкивают к самосуд.
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20.10.2020 23:08
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То ты читать не обучен...
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20.10.2020 23:11 Ответить
ты только и можешь что нападать на людей - хамить им..
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21.10.2020 11:11 Ответить
Какой Петро ?? ..

.. .
Там несколько судей
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20.10.2020 23:13 Ответить
Тупорылый читай освобожден по закону Савченко . Он отсидел 4 года
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20.10.2020 23:14 Ответить
А если бы не поменял, то что бы вы сейчас кричали?) Мы забираем из кацапского плена ВСЕХ наших... А потом уже разбираемся наши они или нет...
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20.10.2020 23:33 Ответить
Кольченко уже высказался по поводу этого обмена, что такой ценой его менять нельзя было. Да и Порох быстро понял, что менять преступников и террористов на захваченных деятелей культуры - это стимулирование страны-террориста к новым захватам заложников. А вот клоун до сих пор этого не поймет, потому что тупенький, да и за полтора года работы президентом, больше гордиться ему нечем.
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20.10.2020 23:57 Ответить
Ну это же вы вспомнили Савченко, подразумевая, что ее не нужно было возвращать) К чему теперь сьезды на других?) Кстати, а вы не забили что сказали Балух и Сенцов по поводу их обмена???) Им ЧТО одеть?)
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20.10.2020 23:57 Ответить
если "Топаз", то это навечно
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20.10.2020 23:40 Ответить
Я так понимаю украинцев потихоньку подталкивают к самосуд.
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20.10.2020 23:08 Ответить
Не-е, я только набої подтаскивать.Слепой стал, боюсь не попаду.
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20.10.2020 23:25 Ответить
офигеть, то думал что он как с тюрмы так без оглядки до рассеиских ипеней свалил, чтоб ненашли. Фиг там, гуляет петух по Харькиву и даже неотглядываеться, так и думал - украинцы неподходит в роли нормальных фошиздов.
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20.10.2020 23:09 Ответить
А как он ещё по улицам ходит? В Харькове некому этим мусором заняться?
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20.10.2020 23:09 Ответить
Там половина Харкова латентні (або і не дуже латентні) сепари.
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20.10.2020 23:18 Ответить
Норм... Разбой, похищение, вымогательство, завладение... Вручили, отпустили))).
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20.10.2020 23:10 Ответить
Вязанка тяжких, и его не арестовывают?
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20.10.2020 23:10 Ответить
он власти не опасен.
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21.10.2020 08:24 Ответить
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.э...э..э.ээ..
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20.10.2020 23:11 Ответить
Суддів,мусорню,есбеушників треба розганяти,як непотріб і створювати структури заново з допомогою спеців з США,а на керівні посади призначати канадців,американців українського походження.
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20.10.2020 23:12 Ответить
Штатам зараз не до нас.
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20.10.2020 23:18 Ответить
Больше бы подошло не отпустили, а опустили.
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20.10.2020 23:17 Ответить
И дпже кизды для профилактики не ввалили??!!
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20.10.2020 23:24 Ответить
Сашу Белого мусора завалили,а ***** всякая спокойно по улицам гуляет!
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20.10.2020 23:25 Ответить
В современных реалиях еще полицию засудит. Дескать, вовремя на деловую встречу не успел. Может даже лично Зеленский с материальными извинениями со стороны народа выступит. Ему то какая разница что с телесуфлера прочитать.
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20.10.2020 23:32 Ответить
В Украине сейчас МВС бизнес агенство, тупо режут деньги это не организация по защите интересов государства
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20.10.2020 23:37 Ответить
В Харькове всё возможно, но для всех....
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20.10.2020 23:50 Ответить
Почему он еще живой?
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21.10.2020 00:04 Ответить
???
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21.10.2020 00:34 Ответить
28 сентября 2019 года суд принял решение о https://censor.net/news/3088661/k_vecheru_topaz_doljen_vyyiti_na_svobodu_sud_pereschital_emu_srok_otbyvaniya_nakazaniya_advokat.Источник: https://censor.net/ru/n3225971

Пройди курсы повышения квалификации в Трускавце. Шож вы тупенькие то такие
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21.10.2020 00:20 Ответить
кому суждено быть повешенным, тот не утонет.
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21.10.2020 04:23 Ответить
СМС нельзя было,или бегущеи строкои по телику?
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21.10.2020 06:03 Ответить
У Зєлі 100% влади в країні. То що ми там щось шукаємо винуватого, що країна в дупі і всі інстітути влади розвалюються?
Зєлю геть. Дострокові.
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21.10.2020 07:25 Ответить
опять дал команду???
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21.10.2020 08:02 Ответить
Кого кроме патриотов-волонтеров можете посадить.Ни один сепар не наказан.
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21.10.2020 08:05 Ответить
У харківському метро затримали антимайданівця Кромського на прізвисько Топаз, йому вручили нову підозру і відпустили - Цензор.НЕТ 3973
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21.10.2020 08:25 Ответить
У харківському метро затримали антимайданівця Кромського на прізвисько Топаз, йому вручили нову підозру і відпустили - Цензор.НЕТ 7964
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21.10.2020 08:28 Ответить
Вот вы укры ,терпеливые , а надо было сразу повесить,😠 Ох он вам школы ещё натворит ,он же идейный ******** 😠😠
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21.10.2020 09:22 Ответить
Ну, якщо суд не визначив, яку дію має застосувати поліція стосовно цього гопаря то, його і не мали права утримувати довше визначеного законом терміну.
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21.10.2020 09:55 Ответить
ВОТ ЭТО ЧМО С АВТОМАТОМ И КОЛОРАДСКОЙ ЛЕНТОЙ
У харківському метро затримали антимайданівця Кромського на прізвисько Топаз, йому вручили нову підозру і відпустили - Цензор.НЕТ 4959
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21.10.2020 11:18 Ответить
 
 