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Новости Коронавирус и карантин
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Власти находящегося в "красной зоне" Ивано-Франковска организовали "трансфер", чтобы горожане могли сесть на поезд до Киева

Власти находящегося в

Так как Ивано-Франковск находится в "красной" зоне карантина, поезда не берут там пассажиров. Желающие попасть в столицу вынуждены ехать через расположенный в 20 км от облцентра Галич.

О запуске "трансфера" заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"В 22 часов у нас есть поезд. Соответственно, каждый день с 21 часа на вокзале люди имеют возможность сесть на трансфер и доехать до Галича", - сказал он.

По словам Марцинкива, в Ивано-Франковске по-прежнему курсирует общественный транспорт и междугородние автобусы, дополнительных ограничений не вводили.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский о несоблюдении карантина в регионах: "Это игра в злого полицейского в столице и доброго на местах". ВИДЕО

Автор: 

Ивано-Франковск (827) карантин (16729) Укрзализныця (2745) Марцинкив Руслан (99) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Это все называется очень просто и понятно -- "коллапс центральной власти". На бубочку кладут ....
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20.10.2020 23:29
+5
правильно. возите в Киев заразу. А то недостаточно.
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20.10.2020 23:25
+5
Куча городов в красной зоне с востока. Почему там поезда не запрещают?
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21.10.2020 00:22
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правильно. возите в Киев заразу. А то недостаточно.
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20.10.2020 23:25 Ответить
Тобто з Харкова,Полтави,Сум ,Чернігова,Лисічанська заразу везти можно,а з Західної України неможно !!)))
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20.10.2020 23:46 Ответить
западная Украина в красной зоне. Навозили из Европы и теперь распространяете дальше
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21.10.2020 09:34 Ответить
Так в Киеве и своей вроде хватает. Даже возить не надо.
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20.10.2020 23:53 Ответить
будет еще больше
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21.10.2020 09:33 Ответить
вся зараза по всей Украине , как раз из Киева и расписывается заразным министром
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21.10.2020 00:35 Ответить
зараза - она зеленого цвета.
и центр заразы на Банковой...
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21.10.2020 08:32 Ответить
Скоро у Київ поїдуть усі, зносити цих довбодятлів котрі засіли там у кабінетах.
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21.10.2020 09:34 Ответить
А у них в крови куда-нибудь переться...
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21.10.2020 11:08 Ответить
как цыгане
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21.10.2020 16:40 Ответить
Мало того, что нарушают, еще и хвастаются этим.
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20.10.2020 23:28 Ответить
Схід та Північ їхати зя,а західна нізззззя !!)))
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20.10.2020 23:42 Ответить
Сейчас Степанов с Ляшко новую формулу придумают и обоснуют, почему так ))
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21.10.2020 00:20 Ответить
Это все называется очень просто и понятно -- "коллапс центральной власти". На бубочку кладут ....
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20.10.2020 23:29 Ответить
А ви би виконували накази піанінного членограя ? Мало того - вся влада біби тримається на Авакові, як тільки він втратить контроль над поліцією - то його на вулицях ще і п"здить почнуть ...
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21.10.2020 00:11 Ответить
А з Харкова теж заборонено їхати ??))
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20.10.2020 23:31 Ответить
Цікаво,чому заборона торкається лише західноукраїнських міст??? Мабуть тому що не бажают голосувати за СН та ОПЗЖ ???))))
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20.10.2020 23:40 Ответить
Наприклад, Канів - західноукраїнське місто? Посидіть вдома там, облаштуйте полонини, що вас весь час кудись волоче?
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21.10.2020 11:12 Ответить
Правильно! Надо разносить заразу, наср@ть на карантин, медицину, на все усилия врачей! Надо добиться коллапса медицинской системы, чтобы в день было по 50000 новых больных, чтобы больные помирали в полевых госпиталях. Даеш средневековье!
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20.10.2020 23:55 Ответить
Чому заборона не торкається Сходу та Півночі України , а торкається лише Західної України???)))
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20.10.2020 23:59 Ответить
Тому що, коли на Сході або Півночі України вводять заборони, там місцева влада не корчить із себе імператорів мурашника, а виконує закон.
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21.10.2020 00:08 Ответить
Найбільш сумлінний виконавець Гепа ... Не звізди зебіл ...
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21.10.2020 00:10 Ответить
Найбільш сумліні ті зебіли, які стараються, щоб в Україні вмерлих від короновіріруса людей стало стільки, що хоронили б в братських могилах.
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21.10.2020 00:17 Ответить
Куча городов в красной зоне с востока. Почему там поезда не запрещают?
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21.10.2020 00:22 Ответить
Вопрос не ко мне - спрашивайте у главзебила.
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21.10.2020 00:30 Ответить
а выше вы отвечали, что это из-за того, что они такие примерные.
но если они такие примерные, то почему в красной зоне?
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21.10.2020 00:40 Ответить
Надо разделять политику и реальные угрозы от эпидемии. Демонстративное несоблюдение правил карантина местными властями (совершенно неважно где - на Западе, Востоке, Севере, Юге или ещё где-то) подзуживает людей плевать на меры безопасности. На сегодня единственным способом хоть как-то бороться с короновирусом - это дистанция между людьми и маски. Неужели трудно это понять???
Но зебилам хочется в дополнение ко всему дерьму, что мы имеем в стране, получить десятки тысяч заражений и смертей от короновируса.
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21.10.2020 08:44 Ответить
столько текста, но ответа на вопрос так и нет.

карантинные ограничения для всех одинаковы в стране или нет?
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21.10.2020 10:44 Ответить
да
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21.10.2020 17:58 Ответить
Швеція, Білорусія, Ісландія -неможуть знайти заразу до цих пір , а в Україні зараза?
Такі да ,зелена срань!
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21.10.2020 09:37 Ответить
Куча цивилизованных стран усиливают карантин во время второй волны эпидемии - Британия, Израиль, Чехия, Швейцария и другие, некоторые вводят комендантский час. И только зебилы в упор не видят очевидного. Даже когда их понесут в помирать от короновируса в полевой госпиталь они будут кричать, что это придумал Порошенко.
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21.10.2020 18:06 Ответить
"Куча цивилизованных стран" Тут поділ на зебілів і прохатих не пасує! Тут скоріше як про сусліка- ти його бачиш ,а на справді його нема.
Мені цікаво чи можеш ти порахувати на пальцях однієї руки ті випадки коли влада тебе не обманула? Що не скажуть -обов'язково збрешуть. Ти думаєш в інших країнах якось інакше?
За період з березня по жовтень в Україні померло на 12,5 к осіб менше ніж у 2019 році.
Такий армагєдєц економіці і народу ,а померлих менше? Аж дивно чому вони мінстат не нагнули ще?
Кількість ніби заражених подають як кількість хворих,заповненість ліжок тільки у % ,а не в штуках.
Одним словом для людей котрі мінімально здатні на критичне мислення це виглядає як слова знаменитого піаніста з кварталу- піzдят і піzдят,слово одне ,просто наголос інший!
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22.10.2020 08:53 Ответить
Вот примеры только с ЦЕНЗОРа и только за последние несколько дней:

https://censor.net/ru/news/3226255/vo_frantsii_zaregistrirovali_bolee_26_tys_novyh_sluchaev_covid19_za_sutki
Премьер Польши Моравецкий хочет с суботы превратить всю страну в "красную зону" карантина
https://censor.net/ru/news/3226112/**********************************************************************************************************
https://censor.net/ru/news/3225721/irlandiya_vvodit_samye_jestkie_ogranicheniya_v_evrope_izza_covid19_chastichnoe_zakrytie_roznichnoyi
https://censor.net/ru/news/3225714/my_na_grani_kollapsa_a_esche_daje_ne_voshli_v_samyyi_tyajelyyi_sezon_s_noyabrya_po_yanvar_budut_takie
https://censor.net/ru/news/3225448/*****************************************************************************************

https://censor.net/ru/news/3225707/vlasti_varshavy_otmenili_prazdnovanie_novogo_goda_izza_covid19_zdorove_jiteleyi_samoe_glavnoe
https://censor.net/ru/news/3225563/polsha_otkroet_dlya_bolnyh_covid19_polevoyi_gospital_na_stadione_v_varshave
https://censor.net/ru/news/3225550/v_harkove_sluchilos_to_chto_my_videli_v_italii_perepolnennye_bolnitsy_nehvatka_vracheyi_i_koek_glava
https://censor.net/ru/news/3224826/covid19_v_parijskom_regione_i_esche_vosmi_gorodah_frantsii_minimum_na_chetyre_nedeli_vvoditsya_komendantskiyi
https://censor.net/ru/news/3224597/strany_es_prodoljayut_ujestochat_karantin_izza_koronavirusa_zakryvayutsya_shkoly_i_restorany
https://censor.net/ru/news/3224297/italiya_izza_rosta_bolnyh_koronavirusom_snova_usilivaet_karantin
Но зебилов это, конечно, не убедит - для них короновирус был придуман Порошенком, сионистами и рептилоидами.
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22.10.2020 14:22 Ответить
Я з дитинства не довіряю засобам масової інформації. А особливо коли з фактами повна нескладуха. Пам'ятаю початок коронабєсія, а тут з Америки у Європу на навчання перекидають 40к військових! Дивна фігня смертельна зараза,всіх закрили ,а їм як соловю?
Потім з Берґамо, знайомий брата там за 5 км від Берґамо проживає. пише що нічого подібного там немає, постанови у штатах з мобільними моргами, постанови з військовими вантажівками з трунами 3-х річної давності!
Маленька брехня породжує велику недовіру, особливо якщо вона повторюється щодень.
Але зебілам -какая разнітца, а порохатим теж ,бо їм думати нема чим.
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22.10.2020 15:10 Ответить
В психиатрической больнице, остался только "дон кихот", а остальные койки примут - коронавирусных больных..(с) "от мендельсона до шопена - жизнь пролетает словно миг."
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21.10.2020 00:13 Ответить
Харків також в червоній зоні, там також трансфер організовується? ні? Потяги курсують нормально? Витягніть вже колоду з ока, набридло!
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21.10.2020 00:31 Ответить
В Харкові ГЕПА! - Він сам кому хочеш що хочеш зупинить - піаністу страшно ...
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21.10.2020 00:59 Ответить
Треба подати петицію про перейменування Харкова у Гепатітіньск. Влада Івано-Франківська, який перебуває в "червоній зоні", організувала "трансфер", щоб городяни могли сісти на поїзд до Києва - Цензор.НЕТ 7740
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21.10.2020 07:42 Ответить
 
 