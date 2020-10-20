Власти находящегося в "красной зоне" Ивано-Франковска организовали "трансфер", чтобы горожане могли сесть на поезд до Киева

Так как Ивано-Франковск находится в "красной" зоне карантина, поезда не берут там пассажиров. Желающие попасть в столицу вынуждены ехать через расположенный в 20 км от облцентра Галич.

О запуске "трансфера" заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"В 22 часов у нас есть поезд. Соответственно, каждый день с 21 часа на вокзале люди имеют возможность сесть на трансфер и доехать до Галича", - сказал он.

По словам Марцинкива, в Ивано-Франковске по-прежнему курсирует общественный транспорт и междугородние автобусы, дополнительных ограничений не вводили.

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