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Мы должны утвердить новые правила европейской миграционной политики, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Мы должны утвердить новые правила европейской миграционной политики, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джузеппе Конте считают, что Европейскому союзу нужна новая миграционная политика, а также взаимодействие с партнерами в Африке.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом было заявлено  во вторник в совместном коммюнике по итогам своей видеоконференции.

"Европе нужна предсказуемая, справедливая и устойчивая система управления миграцией, с правильным балансом между разделением ответственности и солидарностью и полной защитой европейских ценностей и основных прав, включая право на убежище", - заявили они.

Они обязались работать вместе в решении острой не только для Италии, но и для всего союза миграционной проблемы на основе предложений Брюсселя по Новому пакту о миграции и убежище.

Фон дер Ляйен и Конте отметили необходимость согласования между странами ЕС устойчивого подхода к поиску и спасанию нелегальных мигрантов, которые переправляются из Африки в Италию через Средиземное море. При этом подчеркнули важность взаимодействия со странами-партнерами, особенно в Африке, в решении вопросов мобильности и всех аспектов миграции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ЕК фон дер Ляйен объявила о новой стратегии ЕС по миграции и предоставлению убежища

Проблема нелегальной миграции из Африки была одной из тем разговора между главой исполнительной коллегии ЕС и лидером Италии.

Обсуждение было сосредоточено на том, как Италия и весь ЕС могут оправиться от кризиса пандемии COVID-19. Италия - одна из наиболее пострадавших стран Европы от первой волны пандемии весной этого года.

Италия - один из крупнейших бенефициаров дорогостоящего плана NextGenerationEU ("Следующее поколение ЕС"), в том числе Фонда восстановления и устойчивости, который направлен на поддержку реформ и инвестиций в общие приоритеты ЕС.

Фон дер Ляйен и Конте приветствовали тесное сотрудничество между Италией и Еврокомиссией в подготовке итальянского плана восстановления. Они согласились, что этот план должен отражать "смелую программу реформ и инвестиций, нацеленную на более экологичный, более цифровой и инклюзивный рост на благо итальянского народа, в особенности молодого поколения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон предложил Греции и Болгарии помощь в защите границ от мигрантов

Автор: 

мигранты (981) миграция (261) Евросоюз (17102) Конте Джузеппе (21) Урсула фон дер Ляйен (512)


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Топ комментарии
+11
Когда ты сам создаёшь все условия, чтобы к тебе ломились со всего мира и замечательно жили на пособие, ничего не делая и даже не уча язык, ставя на уши все устои и традиции твоего общества, то любые реформы, планы , концепции, дорожные карты обречены. Вот что-то не понравилось 18-летнему чеченцу в карикатурах, он просто взял и отрезал голову французскому учителю, он так видит мир, мультикультурализм такой
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21.10.2020 00:06
+6
Піздно всрались.
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21.10.2020 00:12
+6
.... Единственная стана в Мире которая законодательно ввела запрет на ВЬЕЗД в свою страну мусульман-беженцев-куеженцев-исламистов (короче любых ) - это Япония !!! И их там НЕТ !!
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21.10.2020 00:18
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Правила форума Совет форумчан
Когда ты сам создаёшь все условия, чтобы к тебе ломились со всего мира и замечательно жили на пособие, ничего не делая и даже не уча язык, ставя на уши все устои и традиции твоего общества, то любые реформы, планы , концепции, дорожные карты обречены. Вот что-то не понравилось 18-летнему чеченцу в карикатурах, он просто взял и отрезал голову французскому учителю, он так видит мир, мультикультурализм такой
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21.10.2020 00:06 Ответить
Ты шо такой нетолерантный?😁 Ты шо, не европеец?😊
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21.10.2020 00:13 Ответить
Толерантность заканчивается ровно там где встает вопрос безопасности и благополучия граждан страны.
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21.10.2020 00:37 Ответить
Толерантность Европы тоже имеет пределы.

Мусульманину отказали в предоставлении гражданства Германии из-за того, что он не смог пожать женщине руку.
Речь о враче из Ливана, который живет и работает в Германии с 2002. В 2012 он подал на натурализацию, с блеском сдал экзамен, подписал бумажку о признании и уважении законов ФРГ и о том, что он против всех форм экстремизма.
Но когда ему в торжественной обстановке хотели вручить документы о гражданстве, он отказался обменяться рукопожатием с местной чиновницей, сославшись на религиозные убеждения и на данное жене обещание не прикасаться к другим женщинам.
После этого его предсказуемо послали на ..уй. Но он не сдается. Сначала апеллировал в Штутгарте, затем в суде земли Баден-Вюртемберг. Толку чуть.
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21.10.2020 00:44 Ответить
Піздно всрались.
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21.10.2020 00:12 Ответить
Меркель для начала не пенсию отправьте
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21.10.2020 00:18 Ответить
.... Единственная стана в Мире которая законодательно ввела запрет на ВЬЕЗД в свою страну мусульман-беженцев-куеженцев-исламистов (короче любых ) - это Япония !!! И их там НЕТ !!
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21.10.2020 00:18 Ответить
Хехехе Иногда мне тяжело понять слабоумие и отвагу вот таких деятелей. Потоки беженцев создает кто? Эрефия.
Вы с чем боротся собираетесь?
С причиной или следствием?
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21.10.2020 00:25 Ответить
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21.10.2020 00:39 Ответить
Зря ты так о свинках. Свиней хотя бы есть можно, в отличии от вас, кацапов.
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21.10.2020 00:40 Ответить
Це дамбасюра.
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21.10.2020 00:43 Ответить
Я знаю.
Причем один и тот же тупорылый ушлепок из бана с новым ником возвращается.
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21.10.2020 00:45 Ответить
вы заметили, как истошно кацапы пытаются отмазаться от бренда, которым их наградили немцы: "русские свиньи"! прям из кожи вон лезут называя всех вокруг свниьями, но все то знают, что свиньи на этой планете только одни - русские
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21.10.2020 00:44 Ответить
Ми маємо затвердити нові правила європейської міграційної політики, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 7030
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21.10.2020 00:46 Ответить
Та что русских можно смело называть на языке их предков охуынцами.
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21.10.2020 00:47 Ответить
То ли дело Донбабве. Тли дело Охуын (бывшая Роися).

Сходи хворосту на зиму набери, охуынец садодостаточный.
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21.10.2020 00:50 Ответить
Кому интересно, что считает недочеловек из Охуына?
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21.10.2020 00:52 Ответить
Ми маємо затвердити нові правила європейської міграційної політики, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 1264
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21.10.2020 00:56 Ответить
Ми маємо затвердити нові правила європейської міграційної політики, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 682
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21.10.2020 00:56 Ответить
без "видимо" - да, русские свиньи - первопричина, почему арабы и негры ломанулись в европу
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21.10.2020 00:43 Ответить
з часом вам буде кизда всім цим макаронникам,швабах,хранцузам,ще років 10 і ..... причому не надумана а реальна. потоки біженців будуть тривати і збільшуватись і ті що є в ЄС будуть обростати радикалізмом і будуть борзіти похлєще нинішнього і .......
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21.10.2020 00:35 Ответить
Через 10-29 років в Європі буде ще більше мігрантів приїжджати.А ті що приїхали,народжують також нове покоління.Крім того молодь ультра ліва.В Німеччині на кожному кроці висять наклейки з комуністичними лозунгами.Це все до добра не доведе.Якби кинути молодь в совєтський союз,вони би і дня там не витримали.
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21.10.2020 01:03 Ответить
Такими темпами они очень быстро будут жить в этаком "саюзе" со всеми прелестями - воровством, коррупцией, взятками и цензурой
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21.10.2020 02:13 Ответить
Какя там новая политика миграции? Если ты приехал в чужую страну, нарушаешь при этом ихзакон и пытаешся навязать свой образ жизни, то вали обратно на историческую родину. И не будет проблем в Европе.
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21.10.2020 03:59 Ответить
должно быть ОДНО ПРАВИЛО - если гражданин России то нафиг
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21.10.2020 05:02 Ответить
Чтобы научиться думать головой, обязательно ли нужно остаться без головы?
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21.10.2020 08:31 Ответить
Куча слов ниочем.
Хотите чтобы беженцы приживались - запретите прием сусульман. Каждый кто хочет остаться, должен съесть кусок свинины на камеру.
И все, проблемы не будет.
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21.10.2020 09:54 Ответить
 
 