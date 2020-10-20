Мы должны утвердить новые правила европейской миграционной политики, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джузеппе Конте считают, что Европейскому союзу нужна новая миграционная политика, а также взаимодействие с партнерами в Африке.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом было заявлено во вторник в совместном коммюнике по итогам своей видеоконференции.
"Европе нужна предсказуемая, справедливая и устойчивая система управления миграцией, с правильным балансом между разделением ответственности и солидарностью и полной защитой европейских ценностей и основных прав, включая право на убежище", - заявили они.
Они обязались работать вместе в решении острой не только для Италии, но и для всего союза миграционной проблемы на основе предложений Брюсселя по Новому пакту о миграции и убежище.
Фон дер Ляйен и Конте отметили необходимость согласования между странами ЕС устойчивого подхода к поиску и спасанию нелегальных мигрантов, которые переправляются из Африки в Италию через Средиземное море. При этом подчеркнули важность взаимодействия со странами-партнерами, особенно в Африке, в решении вопросов мобильности и всех аспектов миграции.
Проблема нелегальной миграции из Африки была одной из тем разговора между главой исполнительной коллегии ЕС и лидером Италии.
Обсуждение было сосредоточено на том, как Италия и весь ЕС могут оправиться от кризиса пандемии COVID-19. Италия - одна из наиболее пострадавших стран Европы от первой волны пандемии весной этого года.
Италия - один из крупнейших бенефициаров дорогостоящего плана NextGenerationEU ("Следующее поколение ЕС"), в том числе Фонда восстановления и устойчивости, который направлен на поддержку реформ и инвестиций в общие приоритеты ЕС.
Фон дер Ляйен и Конте приветствовали тесное сотрудничество между Италией и Еврокомиссией в подготовке итальянского плана восстановления. Они согласились, что этот план должен отражать "смелую программу реформ и инвестиций, нацеленную на более экологичный, более цифровой и инклюзивный рост на благо итальянского народа, в особенности молодого поколения".
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Мусульманину отказали в предоставлении гражданства Германии из-за того, что он не смог пожать женщине руку.
Речь о враче из Ливана, который живет и работает в Германии с 2002. В 2012 он подал на натурализацию, с блеском сдал экзамен, подписал бумажку о признании и уважении законов ФРГ и о том, что он против всех форм экстремизма.
Но когда ему в торжественной обстановке хотели вручить документы о гражданстве, он отказался обменяться рукопожатием с местной чиновницей, сославшись на религиозные убеждения и на данное жене обещание не прикасаться к другим женщинам.
После этого его предсказуемо послали на ..уй. Но он не сдается. Сначала апеллировал в Штутгарте, затем в суде земли Баден-Вюртемберг. Толку чуть.
Вы с чем боротся собираетесь?
С причиной или следствием?
Причем один и тот же тупорылый ушлепок из бана с новым ником возвращается.
Сходи хворосту на зиму набери, охуынец садодостаточный.
Хотите чтобы беженцы приживались - запретите прием сусульман. Каждый кто хочет остаться, должен съесть кусок свинины на камеру.
И все, проблемы не будет.