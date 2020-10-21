Митрополит Епифаний о запрещенной книге про Стуса: тирании СССР не место в нашем государстве
Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поддержал протест украинцев против запрета книги историка Вахтанга Кипиани о суде над поэтом Василием Стусом по иску главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Свою позицию Епифаний озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"В эти дни каждый, кто защищает правдивую украинскую историю и память о Василе Стусе, откликается на призыв великого поэта и диссидента: "Все, кто против диктатуры, - встаньте!". Реакцией на вчерашнее решение суда украинский народ доказывает: тирании Советского Союза больше никогда не будет места в нашем демократическом независимом государстве, как бы этого не хотели и не домогались советские адепты", - написал Епифаний.
По словам предстоятеля УПЦ, и историю украинской церкви, и историю Украины в целом неоднократно замалчивали и пытались исказить.
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"И правда всегда побеждает, она является светом, который побеждает любую тьму. Более того, чем тщательнее ее пытаются скрыть, тем более яркой и очевидной она становится. Именно поэтому светлая память о Стусе всегда будет жить в украинском сердце, несмотря на любые запреты. Ведь Стус был всегда свободным, даже во время своего заключения в советской камере", - подчеркнул Епифаний.
Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.
19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.
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После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".
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Обьявите анафему мертвечуку и разопните это сатаниста
Как вариант - сожгите на костре
Залесь в окоп и расскажи о гуманизме наступающим, лицемерный самец курицы
до чого тут окоп і якісь "наступающіє"? - на граблі?
Це тому, що ти кімнатний de Bill
Сьогодні за свободу слова потрібно боротися.
Ми не могли триматися осторонь вчорашнього судилища над книжкою Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", тому що наш театр в усі часи цінував свободу.
А чи можна взагалі заборонити пам'ять?
Відео:
https://www.facebook.com/leftbanktheater/posts/4995051233839105
Трёхсторонняя контактная групп - Кравчук, Сайдик, грызлов!
Включен был по инициативе Меркель! До этого уже занимал твердую переговорную позицию на стороне ордло! Далее занимался вопросом обмена пленными!
Это если сумбурно отвечать...
А теперь предствавь себе - при Порохе запрещают книгу про Стуса!!! Представил??? А я -нет
Может просто потому, что они не являются украинскими?
- рядовым монахом усердною молитвою и строгим постом свершал духовное подвижничество аж 16 дней;
- молитвенный подвиг в чине иеродиакона вершил целых 14 дней;
- на долгих 1 месяц 25 дней продлилось служение в чине иеромонаха;
- бесконечные 1 год 7 месяцев 6 дней влачилось служение в чине архимандрита;
- аж на 2 года 3 месяца 3 дня затянулось служение в чине епископа;
- чуть бодрее пролетели 1 год 5 месяцев 5 дней в чине архиепископа;
- и уже 7-ой годочек как митрополит.
моліться, "просите и дано вам будет"