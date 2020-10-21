Митрополит Епифаний о запрещенной книге про Стуса: тирании СССР не место в нашем государстве

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поддержал протест украинцев против запрета книги историка Вахтанга Кипиани о суде над поэтом Василием Стусом по иску главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Свою позицию Епифаний озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В эти дни каждый, кто защищает правдивую украинскую историю и память о Василе Стусе, откликается на призыв великого поэта и диссидента: "Все, кто против диктатуры, - встаньте!". Реакцией на вчерашнее решение суда украинский народ доказывает: тирании Советского Союза больше никогда не будет места в нашем демократическом независимом государстве, как бы этого не хотели и не домогались советские адепты", - написал Епифаний.

По словам предстоятеля УПЦ, и историю украинской церкви, и историю Украины в целом неоднократно замалчивали и пытались исказить.

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"И правда всегда побеждает, она является светом, который побеждает любую тьму. Более того, чем тщательнее ее пытаются скрыть, тем более яркой и очевидной она становится. Именно поэтому светлая память о Стусе всегда будет жить в украинском сердце, несмотря на любые запреты. Ведь Стус был всегда свободным, даже во время своего заключения в советской камере", - подчеркнул Епифаний.

Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

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После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".



