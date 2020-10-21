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Митрополит Епифаний о запрещенной книге про Стуса: тирании СССР не место в нашем государстве

Митрополит Епифаний о запрещенной книге про Стуса: тирании СССР не место в нашем государстве

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поддержал протест украинцев против запрета книги историка Вахтанга Кипиани о суде над поэтом Василием Стусом по иску главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Свою позицию Епифаний озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В эти дни каждый, кто защищает правдивую украинскую историю и память о Василе Стусе, откликается на призыв великого поэта и диссидента: "Все, кто против диктатуры, - встаньте!". Реакцией на вчерашнее решение суда украинский народ доказывает: тирании Советского Союза больше никогда не будет места в нашем демократическом независимом государстве, как бы этого не хотели и не домогались советские адепты", - написал Епифаний.

По словам предстоятеля УПЦ, и историю украинской церкви, и историю Украины в целом неоднократно замалчивали и пытались исказить.

Также на Цензор.НЕТ: Запрет книги "Дело Василия Стуса": киевляне организовали "чтения при свечах" под Печерским райсудом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"И правда всегда побеждает, она является светом, который побеждает любую тьму. Более того, чем тщательнее ее пытаются скрыть, тем более яркой и очевидной она становится. Именно поэтому светлая память о Стусе всегда будет жить в украинском сердце, несмотря на любые запреты. Ведь Стус был всегда свободным, даже во время своего заключения в советской камере", - подчеркнул Епифаний.

Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Почему Медведчук боится Стуса? Полный разбор. ВИДЕО

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".

Митрополит Епифаний о запрещенной книге про Стуса: тирании СССР не место в нашем государстве 01
Митрополит Епифаний о запрещенной книге про Стуса: тирании СССР не место в нашем государстве 02

Автор: 

литература (286) Стус (94) Епифаний (346)


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Топ комментарии
+14
Актори, режисери Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра читають рядки книжки, які заборонили через суд.
Сьогодні за свободу слова потрібно боротися.
Ми не могли триматися осторонь вчорашнього судилища над книжкою Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", тому що наш театр в усі часи цінував свободу.
А чи можна взагалі заборонити пам'ять?
Відео:

https://www.facebook.com/leftbanktheater/posts/4995051233839105
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21.10.2020 00:29
+11
Вот и чудненько
Обьявите анафему мертвечуку и разопните это сатаниста
Как вариант - сожгите на костре
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21.10.2020 00:27
+11
А что скажет офицер фсб Онуфрий?
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21.10.2020 06:55
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Правила форума Совет форумчан
Вот и чудненько
Обьявите анафему мертвечуку и разопните это сатаниста
Как вариант - сожгите на костре
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21.10.2020 00:27 Ответить
Ти диви, як смішно, толстоєвскій! Які ідіоти лайки поставили? Хіба не видно, що це чмо стібеться?
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21.10.2020 09:01 Ответить
таких як ти треба спалювати..
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21.10.2020 09:30 Ответить
Смешно читать, когда матушанская рогуль строит из себя "гуманиста".
Залесь в окоп и расскажи о гуманизме наступающим, лицемерный самец курицы
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21.10.2020 10:25 Ответить
чмо ти болотяне, спалення на вогнищі - то не є гуманність, навіть щодо таких сракорозумних, як ти.
до чого тут окоп і якісь "наступающіє"? - на граблі?
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21.10.2020 15:28 Ответить
Не розімуєш, матуш?
Це тому, що ти кімнатний de Bill
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21.10.2020 16:52 Ответить
Актори, режисери Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра читають рядки книжки, які заборонили через суд.
Сьогодні за свободу слова потрібно боротися.
Ми не могли триматися осторонь вчорашнього судилища над книжкою Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", тому що наш театр в усі часи цінував свободу.
А чи можна взагалі заборонити пам'ять?
Відео:

https://www.facebook.com/leftbanktheater/posts/4995051233839105
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21.10.2020 00:29 Ответить
Слова ето хорошо. А слова человека в руке которого кольт, настраивают на то чтобы к ним прислушались.
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21.10.2020 00:35 Ответить
Митрополит Епифаний о запрещенной книге про Стуса: тирании СССР не место в нашем государстве - Цензор.НЕТ 9024..
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21.10.2020 01:07 Ответить
Московия всё украла у Киевской Руси и назвала её Малороссией.
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21.10.2020 01:19 Ответить
и как этого медведчука в минскую переговорную группу включил Порошенко?
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21.10.2020 01:48 Ответить
Переговорная група четырехсторонняя (Нормандский формат) - Оланд, Меркель, Порошенко, ху@ло!
Трёхсторонняя контактная групп - Кравчук, Сайдик, грызлов!

Включен был по инициативе Меркель! До этого уже занимал твердую переговорную позицию на стороне ордло! Далее занимался вопросом обмена пленными!

Это если сумбурно отвечать...
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21.10.2020 02:52 Ответить
Меркель президент України?Як Меркель могла його призначити від України?
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21.10.2020 04:55 Ответить
При Пороху було звільнено більш за 3к полонених. Але дебілам головне - чому там Медведчук.
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21.10.2020 06:58 Ответить
В каждой из этих групп были чиновники, юристы, дипломаты, помощники разного рода, телохранители и куча еще непонятного народа, который "занимался" каждый своим вопросом...вот он и был таким себе "непонятным народом", который занимался своим вопросом!
А теперь предствавь себе - при Порохе запрещают книгу про Стуса!!! Представил??? А я -нет
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21.10.2020 11:00 Ответить
Не відмазуйте сиволапого гетьмана, не вийде. Саме він, вірніше, воно, призначило суддю, яка прийняла рішення заборонити книгу.
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21.10.2020 09:03 Ответить
Ну, ти і дебілятко
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21.10.2020 09:39 Ответить
президент призначає суддів - така в нього робота. і навряд чи знає когось особисто
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21.10.2020 15:31 Ответить
А почему ни одна другая из украинских конфессий не засудили этот привет из совка?
Может просто потому, что они не являются украинскими?
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21.10.2020 06:55 Ответить
А что скажет офицер фсб Онуфрий?
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21.10.2020 06:55 Ответить
Он скажет, что-то типа - церковь не имеет права вмешиваться в дела государства и дебилы ему поверят.
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21.10.2020 07:03 Ответить
Запоребриковый скотоложец!...ты знаешь толк в извращениях с животными...Ступай на псарню ...ванятко!
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21.10.2020 08:58 Ответить
по моему этот запрет имеет совсем обратную реакцию от планировавшейся. до вчерашнего дня многие в Украине не знали кто такой Стус, Литвин, Черновол. так, слышали краем уха, не более. а благодаря этому запрету взорвалась информационная бомба и то, что мертвячук хотел спрятать, разлетелось огромным тиражом по всему инету.
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21.10.2020 09:01 Ответить
Молодец, давно пора давить мертвечатину
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21.10.2020 09:43 Ответить
Український священик!
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21.10.2020 09:58 Ответить
Справжній український Патріарх .
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21.10.2020 10:21 Ответить
Филаретовский выпердыш хитрожопый Ботвинник Епифаний мог бы и поделиться секретом - накрапать бестселлер о весьма шустрой богослужебной карьере:
- рядовым монахом усердною молитвою и строгим постом свершал духовное подвижничество аж 16 дней;
- молитвенный подвиг в чине иеродиакона вершил целых 14 дней;
- на долгих 1 месяц 25 дней продлилось служение в чине иеромонаха;
- бесконечные 1 год 7 месяцев 6 дней влачилось служение в чине архимандрита;
- аж на 2 года 3 месяца 3 дня затянулось служение в чине епископа;
- чуть бодрее пролетели 1 год 5 месяцев 5 дней в чине архиепископа;
- и уже 7-ой годочек как митрополит.
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21.10.2020 10:34 Ответить
заздрість - погана риса.
моліться, "просите и дано вам будет"
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21.10.2020 15:36 Ответить
"Смішно козі, що срака в грязі"©
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21.10.2020 21:04 Ответить
Митрополиту справжньої Православної Церкви України Епіфанію повага , вдячність і многая лета, а прислужникам педофільному сусіду Божа кара!
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21.10.2020 11:34 Ответить
Богоугодное дело затеял Филаретовский выпердыш хитрожопый Ботвинник Епифаний - с легонца, как-бы невзначай, упыря-Медведчука подтролить.
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21.10.2020 21:11 Ответить
правильно. дайош тиранию олигархов!
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22.10.2020 02:04 Ответить
 
 